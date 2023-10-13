Морские рубежи защитит «Анадырь»

Дальневосточные пограничники получили новейший патрульный корабль ледового класса

Первая неделя второго осеннего месяца ознаменовалась торжественным событием: в Авачинской бухте встретили новейший пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Анадырь». Он стал третьим по счету корпусом, построенным по проекту 22100 «Океан» на «Зеленодольском заводе им. А.М. Горького», расположенном на берегу Волги. По внутренним водным путям «Анадырь» провели на Балтику. Оттуда он проследовал в Мурманск, выполнил переход по Северному морскому пути (СМП) и благополучно достиг Камчатки.

Корабль, названный в честь чукотской столицы, займется охраной водных акваторий в составе отряда ПСКР Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ПУ ФСБ РФ) по восточному арктическому району.

«Уверен, что с прибытием корабля такого класса возможности пограничного управления по защите и охране государственной границы, охране морских биологических ресурсов, безусловно, повысятся», – обратился к собравшимся на встрече нового ПСКР начальник пограничного управления генерал-лейтенант Алексей Трубецкий. Его слова приводит местное агентство новостей «Чукотка».

«Океан» занимает особое место в отечественном судостроении. Дело в том, что он – единственный за всю историю проект пограничного корабля ледового класса дальней морской зоны. Он специально разработан для решения специфических задач, возложенных на ФСБ РФ, по охране обширных водных пространств с учетом тяжелых климатических условий Севера.

Проект 22100 относится к так называемому ледовому классу, а построенные по нему ПСКР «Полярная звезда» (принят заказчиком в 2016 году), «Петропавловск-Камчатский» (2019) и «Анадырь» (2023) – к кораблям 1 ранга. Стандартное водоизмещение составляет 2700 т, полное – 3200 т. Длина корпуса около 92 м, ширина почти 15 м, а вот осадка небольшая – около 3,5 м, иначе ПСКР нельзя было бы вести внутренними водными путями.

ПРЕДШЕСТВЕННИК

Ранее ПУ ФСБ РФ обладало еще более крупными кораблями проекта 11351 «Нерей» стандартным водоизмещением 3170 т и полным 3540 т. При близком значении полного водоизмещения корпус «Нерея» на 31 м длиннее и на 1–1,5 м уже, чем у «Океана».

В период с 1981 по 1993 год на судостроительном заводе «Залив» им. Б.Е. Бутомы в Керчи было построено восемь «Нереев», семь из них служили российским пограничникам. Последний в серии «Гетман Сагайдачный» выполнял функцию флагмана Военно-морского флота Украины (ВМСУ), пока в марте 2023 года не был затоплен своим экипажем в порту города Николаева.

Российские корабли прослужили немногим более. В апреле с.г. была выведена из числа действующих последняя пара ПСКР проекта 11351 – «Орел» и «Дзержинский».

Судостроители утверждают, что «Полярная звезда», «Петропавловск-Камчатский» и «Анадырь» призваны заменить ПСКР типа «Нерей». Однако подобную замену трудно назвать прямой, хотя бы потому, что проект 11351 к кораблям ледового класса не относится.

Согласно техническому заданию КГБ и ВМФ СССР, проект 11351 задавался для проработки Северному проектно-конструкторскому бюро (СПКБ) как ПСКР на базе существующего корпуса, главных механизмов и основного оборудования противолодочного корабля (БПК) 2 ранга проекта 1135 «Буревестник». От него пограничная версия БПК сохранила довольно сильное противолодочное вооружение (пара реактивных бомбометов РБУ-6000, пара четырехтрубных аппаратов для торпед калибра 533 мм, мощный гидроакустический комплекс с буксируемым устройством). Это, по сути, ставило строжевик-пограничник в некий резерв военно-морского флота на случай, если у того не хватало бы имеющихся специализированных БПК.

Важнейшим отличием «Нерея» от базового проекта стало наличие большого ангара и взлетно-посадочной площадки для вертолета Ка-27ПС. Место под них освободили путем снятия ракетно-торпедного комплекса «Метель» и уменьшения артиллерии до одной башни АК-100 с пушкой калибра 100 мм и пары автоматов АК-630М калибра 30 мм.

В итоге проект 11351 не получил дальнобойных ракет (а только зенитные ближнего радиуса действия типа «Оса-М» для самообороны от средств воздушного нападения противника), но обладал мощными поисковыми средствами. Устаревший радиолокатор МР-310 уступил место современной РЛС типа «Фрегат», а гидроакустический комплекс МГ-332/МГ-325 – более продвинутому МГК-335/МГК-345.

Как стало ясно в ходе эксплуатации, наличие на борту ПСКР тяжелого вертолета (взлетная масса 12 т), способного перевозить десантников или нести средства поражения, оказалось самым действенным средством борьбы с нарушителями границы.

После развала СССР, Российскую Федерацию охватил системный кризис, что вызвало рост числа желающих заняться незаконным ловом рыбы в наших территориальных водах. Под прикрытием рыболовецких судов стали действовать катера и яхты злоумышленников. Зачастую они развивали большую скорость, чем корабли пограничников, и тогда приходилось вводить в действие авиацию – палубные вертолеты Ка-27ПС.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Словом, винтокрылая машина на деле доказала необходимость своего присутствия на борту ПСКР. Поэтому, когда встал вопрос о проектировании пограничных кораблей следующего поколения, требование о наличии полноценного ангара и вертолетной площадки стало обязательным. А вот противолодочное и артиллерийское вооружение «Нерея» сочли избыточным и решили «разменять» его на повышение мореходных качеств и возможность ледового плавания.

Заметим, что в конце прошлого века СПКБ предлагало заказчику пограничный корабль ледокольного класса, способной преодолевать льды метровой толщины. Работа над проектом 10590 началась в 1985 году, имея своей целью защиту Северного морского пути. При водоизмещении 7500 т он нес мощное вооружение, включая вертолет Ка-27. Однако заказчик посчитал его параметры избыточным, и ему предложили откорректированный проект 10592 меньшего водоизмещения. Денег на его реализацию тоже не нашлось, но конструкторы накопили некий опыт проектирования кораблей ледового класса, который пригодился им впоследствии.

Главной задачей проектировщиков «Нерея» было создать корабль для обеспечения контроля за 200-мильной экономической морской зоной Советского Союза, который бы в случае необходимости мог вести противолодочную борьбу вместе с кораблями военно-морского флота. Те, кто занимался проектом 22100, получили несколько иное задание. Требования к мореходности повысились. Новый ПСКР предназначается для охраны исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации с возможностью патрулирования «дальних морских и океанских зон».

Активное взаимодействие с ВМФ и использование существующего корпуса боевого корабля более не требовалось. Поэтому проектировщики начали работу с чистого листа, чтобы в полной мере учесть все пожелания пограничников, несущих службу на Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Как известно, корабли и суда ПУ ФСБ РФ по восточному арктическому району охраняют более 16 тыс. км государственной границы.

Тему поручили Центральному морскому конструкторскому бюро «Алмаз». Разработка корабля началась в 2009 году, к полноценному проектированию перешли пару лет спустя. В конструкцию заложена возможность ледового хода – до 80 см поверхности ледового поля. Автономность повысили до 60 суток (вдвое больше, чем у «Нерея»), дальность плавания – до 12 тыс. миль.

Корабль создавался как многофункциональный, с потенциалом для дальнейшего развития. Согласно требованию заказчика, оснащение и вооружение ПСКР должно быть достаточным для борьбы с пиратами и террористами, незаконной миграцией и оборотом наркотических средств, для пресечения контрабанды, а также участия в поисковых и аварийно-спасательных операциях, в тушении пожаров на судах, буксировке и сопровождении аварийных плавательных средств в места укрытия.

Значительное расхождение в требованиях заказчика при проектировании «Нерея» и «Океана» объясняет тот факт, что последний несет гораздо меньше оружия. Он полностью лишен ракет и торпед (проектировщики, однако, утверждают, что предусмотрели возможность их установки по требованию заказчика), а артиллерия сведена к одной трехдюймовой пушке АК-176М и паре пулеметов Владимирова калибра 14,5 мм. Как и прежде, оборудован ангар и взлетно-посадочная площадка для вертолета Ка-27ПС, но теперь компанию ему могут составить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вертолетного типа Gorizont G-Air S-100.

КОМФОРТ И ЭНЕРГЕТИКА

Обеспечение огромной дальности плавания (12 тыс. миль) и автономности (60 суток) потребовала радикально пересмотреть отношение к энергетической установке и вопросам обеспечения комфорта мореплавателям. Бытовые и служебные помещения «Океана» рассчитаны на обеспечение хороших бытовых условий в длительном походе с учетом несения многотрудной службы.

Это стало возможным за счет снижения численности экипажа почти с 200 офицеров и матросов на «Нерее» до 44 сотрудников ФСБ на «Океане» (при этом последний может брать на борт бойцов специальных подразделений по борьбе с терроризмом и пиратством). Каюты нового ПСКР рассчитаны на двух человек, в каждой из которых предусмотрен санузел. Имеются также два опреснителя, которые обеспечат круглосуточную подачу горячей и холодной воды в течение всей службы.

Благодаря этим и другим мерам конструкторы предусмотрели уровень комфорта, гораздо более высокий, чем на «Нерее», дополнительно подкрепив его лучшей остойчивостью «Океана».

От форсажных и маршевых газовых турбин на «Нерее» (наследство боевых кораблей) отказались в пользу не столь легких и приемистых, но гораздо более экономичных дизелей. При этом скорость полного хода предсказуемо упала на 10 узлов, до 21.

Исходным проектом предусматривалось использование немецких дизельных моторов типа 16V4000M90 фирмы MTU с приводом на гребные винты через редукторы марки ZF. После государственного переворота в Киеве и проведения референдума в Автономной Республике Крым и городе Севастополе правительство в Берлине присоединилось в санкциям коллективного Запада в отношении России. Поэтому на смену иностранным компонентам пришли отечественные разработки. Главная энергетическая установка теперь включает дизели 16Д49 производства Коломенского завода и редукторы компании «Звезда».

СЕРИЯ

К строительству головного корабля проекта 22100 приступили в 2012 году, и через пять лет ПСКР «Полярная звезда» прибыл к месту службы в Мурманске. Затем по откорректированному проекту (с заменой германских дизелей и редукторов на отечественную энергетическую установку) за три года построили «Петропавловск-Камчатский».

Закладка третьего корпуса датируется 28 апреля 2017 года, спуск на воду – 14 июня 2019-го. Построенный на Зеленодольском заводе им. Горького «Анадырь» перешел по внутренним водным путям для дооборудования на Кронштадтском морском заводе. Приемка заказчиком 16 августа 2023 года, над кораблем был поднят российский флаг.

Согласно сообщениям СМИ, планировалось строительство пяти кораблей, но пока о закладке оставшейся пары корпусов ничего не слышно. Возможно, что в свете специальной военной операции (СВО) на Украине ранее составленные планы судостроителей подлежат коррекции. На первый план выходят нужды Черноморского флота. Для него в Зеленодольске строят малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт», размеры которых позволяют проводку внутренними водными путями к театру военных действий.

Несколько лет назад на том же заводе им. Горького построили серию из четырех корветов управляемого ракетного оружия (противокорабельный комплекс «Уран» и зенитный «Пальма»), известных под маркетинговым обозначением «Гепард». Они прошли вниз по Волге и через каналы в Черное море, а оттуда совершили переход на Тихий океан. Учитывая реальные возможности отечественной судостроительной промышленности и освоение ими вполне современного проекта, представляется логичным строить в Зеленодольске подобные корветы для нужд Черноморского флота, а сторожевики для Дальнего Востока собирать где-нибудь в другом месте.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.