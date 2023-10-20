«Гепарды» для Черного моря

Вьетнамский корвет проекта 11661Э (на переднем плане) и индийский фрегат типа Shevalik участвовали в морских учениях в мае 2023 года. Фото с сайта www.qdnd.vn.

Построенные в Зеленодольске корветы внутренними водными путями проходят в Новороссийск

Подконтрольные Киеву средства массовой информации 12 октября объявили об очередной «победе» – нанесении повреждений патрульному сторожевому кораблю (ПСКР) «Павел Державин» на внешнем рейде Севастополя. Данный «факт» упомянул и спикер Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Дмитрий Плетенчук: «Мы официально можем подтвердить: этот корабль получил повреждение». Приводить какие-либо подробности «этого инцидента» капитан 3 ранга отказался.

Популярный информационный ресурс ForPost (www.sevastopol.ru) отреагировал публикацией со ссылкой на собственные анонимные источники, где говорится, что «Павел Державин» остается в действующем составе Военно-морского флота (ВМФ) России. «Корабль на ходу, в полном порядке, готов к выполнению новых задач», – подчеркнул один из источников.

Однако не будем расслабляться. Наоборот, сейчас необходима мобилизация всех возможных ресурсов для пополнения Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России. В статье «Флоту требуется «Сметливый» подход» (см. «НВО» от 21.09.23) говорилось о дефиците судостроительных мощностей на Черноморском побережье, что не позволяет строить «на месте» необходимые флоту боевые единицы. Также отмечалось, что проводка кораблей ВМФ России через проливы Босфор и Дарданеллы невозможна из-за позиции Анкары, ссылающейся на пункты конвенции Монтре 1936 года.

Статья «Морские рубежи защитит «Анадырь»» (см. «НВО» от 12.10.23) посвящена серии ПСКР проекта 22100 «Океан» полным водоизмещением 3200 т, построенных Зеленодольским заводом им. А.М. Горького для пограничной службы ФСБ России. Отмечалось, что с учетом СВО и позиции Анкары программу загрузки предприятия стоит пересмотреть так, чтобы лучше использовать его мощности для пополнения состава ЧФ. Высказывалось пожелание закладывать следующие ПСКР ледового класса на какой-то другой верфи, а Зеленодольск переключить на строительство боевых единиц, лучше соответствующих условиям Черного моря.

Сегодня завод им. Горького задействован в производственной кооперации с заводом «Залив» им. П.Е. Бутомы в Керчи по поставке ЧФ малых ракетных кораблей (МРК) проекта 22800 «Каракурт» – носителей дальнобойных крылатых ракет комплекса «Калибр-НК» («На Черном море завелся «Каракурт», см. «НВО» от 13.07.23). Отмечалось, что подобные МРК обладают лучшей мореходностью по сравнению с предыдущим проектом 11631 «Буян-М» и нужны морякам-черноморцам для усиления огневого воздействия на ВСУ.

Вместе с тем скромные размеры МРК (водоизмещение менее 1 тыс. т) и состав вооружения (отсутствуют торпеды, площадка для вертолета) не позволяют принимать их за полноценное возмещение потери крейсера «Москва» (водоизмещение 11,5 тыс. т).

Среди продукции завода им. Горького особое место занимает семейство боевых кораблей проекта 11661. В составе Каспийской флотилии ВМФ России несут службу «Татарстан» (принят в 2003 году) и «Дагестан» (2012). Они привлекли внимание зарубежного заказчика, и ему был предложен экспортный проект 11661Э с маркетинговым обозначением «Гепард 3.9».

Первоначальный проект 11661 относится к сторожевым кораблям (СКР) 2 ранга, предназначенным для действий в ближней морской зоне. Построенные по откорректированному проекту «Татарстан» и «Дагестан» классифицируются как «ракетные корабли». На Западе их относят к фрегатам управляемого ракетного оружия (ФР УРО) класса Gepard, но с оглядкой на сравнительно малое водоизмещение (около 2 тыс. т) иногда «низводят» до корветов.

Винтокрылый помощник

Завод в Зеленодольске занимался строительством первой пары кораблей по проекту 11661Э («Динь Тьен Хоанг» и «Ли Тхай То») с 2007 по 2010 год, второй пары (Trần Hưng Đạo и Quang Trung) с 2013 по 2016 год. Их корпуса строились на Волге, а затем по внутренним водным путям выводились на достройку в Кронштадт (первая пара) либо Новороссийск (вторая). Благо, что такое позволяет размер гладкопалубного стального корпуса: длина 102 м, ширина 14 м, осадка 4,5 м (с антенной гидролокатора – 5,6 м). Цифры для ПСКР проекта 22100: 92, 15 и 4,8 м соответственно.

Общее, что имеют корабли проекта 11661Э с «Татарстаном» и «Дагестаном», – это корпус. К значительным изменениям первоначального облика следует отнести оборудование в корме вертолетной площадки. Ни «Татарстан», ни «Дагестан» к числу авианесущих кораблей не относятся, а вьетнамские корветы несут по одному вертолету Ка-28. В случае непогоды винтокрылую машину со сложенными лопастями закатывают поглубже внутрь надстройки.

Эксплуатация в условиях Тихого океана показала, что частичного прикрытия недостаточно. Решением стало возведение полноценного авиационного ангара, причем часть соответствующих работ была выполнена самими вьетнамцами.

В ходе проведения спецоперации на Украине выяснилось, что при выполнении задач контроля торгового судоходства сторожевому кораблю очень помогает вертолет («Черное море просит вертолеты», см. «НВО» от 07.09.23). Напомним, что 13 августа ПСКР «Василий Быков» смог остановить для досмотра сухогруз «Шюкрю Окан» только после высадки группы морской пехоты на судно-нарушитель с палубного вертолета Ка-29.

Согласно сообщению МО РФ от 6 октября, экипаж другого вертолета Ка-29 обнаружил у берегов Крыма вражеский БМК и уничтожил его огнем из штатного оружия. Анализ применения авианесущих кораблей и их авиагрупп в ходе СВО говорит о том, что из всех имеющихся типов отечественных морских вертолетов сторожевым кораблям лучше всего подходит именно Ка-29. Исходя из этого обстоятельства, а также того факта, что подобная машина вмещается в ангар корвета проекта 11661Э, следует исходить при построении планов по пополнению Черноморского флота.

Ракеты

Единственным из вышеупомянутой шестерки корветов класса Gepard носителем дальнобойных крылатых ракет выступает один только «Дагестан». Он несет вертикальную пусковую установку (ВПУ) комплекса «Калибр-НК», в ячейки которой загружаются противолодочные ракеты 91Р, противокорабельные 3М-54 и ударные 3М-14. Последние впервые применены в боевой обстановке в октябре 2015 года, когда выпущенные кораблями Каспийской флотилии ракеты поразили объекты террористов в Сирии. Сегодня подобное оружие широко применяется в рамках СВО на Украине.

Сообщалось, что в ходе консультаций по третьей паре корветов иностранный заказчик пожелал оснастить их экспортным вариантом комплекса, известным под собственным обозначением Club. По большому счету, он отличается от исходного «Калибр-НК» лишь характеристиками используемых ракет, с уменьшением предельной дальности пуска до 285 км (чего требуют международные соглашения по ограничению экспорта ракетных технологий).

На протяжении нескольких лет российские инженеры занимаются внесением коррекций в проект 11661Э. За это время создан некий конструкторский задел по дальнейшему развитию данной линейки, и он пригодится в случае, если Зеленодольск получит заказ на корветы для ЧФ. Ради снижения стоимости и сокращения сроков строительства заказчик может согласиться на более скромный состав вооружения. Например, отказаться от дорогостоящего «Калибра» в пользу «Урана» с противокорабельными ракетами (ПКР) 3М-24 (дальность пуска до 235 км).

Первоначальный проект 11661 шел с зенитным ракетным комплексом (ЗРК) «Оса-МА2» с боекомплектом из 20 ракет 9М-33, но такой сейчас стоит только на «Татарстане». В ходе модернизации радиолокатор «Монолит» заменили более совершенным «Галс» со значительным повышением возможностей по обнаружению воздушных и надводных целей. Все противолодочное вооружение (реактивный бомбомет РБУ-6000, аппараты для торпед калибра 533 мм вкупе с гидроакустической станцией) с «Татарстана» убрали. Причина: ни одной субмарины на Каспии не эксплуатируется.

А вот «Дагестан» получил и торпедные аппараты, и гидроакустический комплекс МГК-335 «Зарница» с подкильной и буксируемой антеннами. Радиолокационное вооружение включает РЛС «Минерал-М» и «Позитив-М1». Подобное оборудование в экспортном исполнении стоит и на вьетнамских кораблях. Но вместо «Калибра» они несут противокорабельные ракеты «Уран» (как на «Татарстане», пара пусковых установок с четырьмя изделиями 3М-24 каждая), а зенитного комплекса «Палаш» – экспортный вариант «Пальма» (с наводимыми по лазерному лучу ракетами «Сосна-Р»), а также РБУ-6000 и пару 30-мм автоматов АК-630.

Все шесть вышеупомянутых корветов оснащены артиллерийской установкой АК-176М с трехдюймовой пушкой. Использование оружия возможно при волнении моря до 5 баллов; имеется система стабилизации качки с выдвижными рулями.

Энергетическая установка

Энергетическая установка – дизель-газотурбинная, с раздельной работой газовых турбин и дизеля. На первых четырех корпусах стоит отечественный дизельный мотор мощностью 8000 л.с., на второй паре вьетнамских корветов – германские агрегаты; они обеспечивают крейсерский ход до 14 узлов. На всех шести корветах присутствует пара форсажных турбин М90 (UGT 15000) мощностью по 14 500 л.с., они разгоняют корабль до 28–29 узлов. Такая скорость нужна в случае погони за судном-нарушителем либо для «броска» в район, где обнаружена вражеская субмарина.

Газовые турбины М90 выпускает расположенное в Николаевской области Украины государственное предприятие «Зоря-Машпроект». Начиная с 2014 года наблюдается охлаждение отношений Москвы и Киева, введены ограничения на поставку оборонной продукции. В создавшейся ситуации Ханой напрямую обратился к Киеву и, по итогам переговорного процесса, добился прямой поставки ему всего необходимого по линии судовой энергетики. Таким образом, стала возможной достройка второй пары корветов для вьетнамского флота. После завершения испытаний в Черном море они были приняты заказчиком в конце 2016 года, а с начала 2018-го регулярно действуют на тихоокеанских просторах.

Вьетнамцы выразили желание приобрести третью пару корветов, но выход на сделку снова осложнился ситуацией с судовой энергетикой. В ходе СВО российская авиация и флот неоднократно наносили удары по объектам ВСУ и оборонной промышленности в Николаевской области. Способность ГП «Зоря-Машпроект» продолжать выпуск профильной продукции поставлена под вопрос. Российские судостроители сообщали о поиске иных поставщиков. По их уверениям, решение есть, но какие-либо подробности сообщать «пока рано».

Использовать что есть

«Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое» – с таким призывом обращался к телезрителям герой мультсериала Паспарту. Когда речь заходит о реальном пути пополнения ЧФ в условиях закрытия Турцией проливов Босфор и Дарданеллы, приходится рассматривать варианты, ранее отвергнутые командованием ВМФ России.

Напомним, что проект 11661 разработан в конце 1980-х годов для выполнения следующих задач: поиск и уничтожение вражеских субмарин, несения дозорной службы, проведения конвойных операций, а также охраны морской экономической зоны. Разработчик – Зеленодольское проектно-конструкторское бюро. Насколько известно, проект не понравился отечественным флотоводцам и некоторое время рассматривался только как экспортный. В качестве заказчика пытались привлечь Индию, но на неком этапе она отказалась оплачивать строительство и испытания. Прошло несколько лет, чтобы убедить российских моряков в необходимости вернуться к теме.

Исходный проект считался плохо вооруженным. Ближе к концу века появилась возможность «довооружить» его ПКР типа 3М-24 и зенитной системой «Палаш». Возможно, подобная перспектива подвигла командование флота выделить финансирование на достройку сначала одного корабля по откорректированному проекту 11661К с постановкой ПКР и снятием всего противолодочного вооружения.

Опыт эксплуатации показал, что «Татарстан» сочетает удовлетворительную мореходность, дальность (3500 миль) и продолжительность плавания (15–20 суток), обладая приемлемой для своего класса противовоздушной обороной, противокорабельным и радиолокационным вооружением. «Дагестан» достраивался по измененному проекту, с противолодочными системами, дальнобойными ракетами комплекса «Калибр-НК» и новой зенитной системой «Палаш».

К недостаткам откорректированного проекта 11661К относили отсутствие палубного вертолета постоянного базирования и слабость ПВО. Их постарались устранить в экспортном варианте 11661Э, оборудовав взлетно-посадочную площадку и ангар, а также установив новейшую систему ПВО «Пальма» (с ракетами «Сосна-Р»). В обновленном виде корабль мог эффективно вести борьбу с надводными и воздушными целями.

Вскоре после ввода в строй «Дагестана» командование ВМФ России очередной раз пересмотрело отношение к корветам, отказавшись от концепции использования их для решения задач по охране водных районов (ОВР). Участники круглого стола по проблеме морского пиратства на форуме «Армия-2017» поведали, что новая идея состояла в создании патрульного корабля в «минимальном водоизмещении для неограниченной мореходности (1700 т)». Однако ПСКР проектов 21600 и 21460 не оправдали всех возлагавшихся на них надежд. Сегодня вновь стоит вопрос о корвете ОВР для обеспечения охраны и обороны основных сил флота в районах военно-морских баз и на прилегающих к ним акваториях. Представляется, что проект 11661 подойдет для решения этой задачи, равно как и обеспечения контроля судоходства на Черном море. Накоплен опыт строительства и эксплуатации таких кораблей, опробованы новые системы вооружения, найдена оптимальная конфигурация для корпуса данной размерности. Осталось лишь поскорее разместить заказы.

Вячеслав Иванов

Вячеслав Викторович Иванов – военный эксперт, историк.