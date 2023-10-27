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ТАСС

Пентагон рассказал, что вошло в новый пакет помощи Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон передаст Киеву боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Новый пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн включает боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и другие вооружения. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, помимо дополнительных боеприпасов для NASAMS и HIMARS, США передадут Украине ракеты AIM-9M для ПВО, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы Stinger и Javelin, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW, 2 млн патронов, приборы ночного видения и другое оборудование. В опубликованной Пентагоном отчетности не упоминаются ракеты ATACMS, снабженные кассетной боевой частью, передачу которых Киеву ранее подтвердил Белый дом. Как следует из документа, общая сумма американской военной помощи, переданной Киеву с момента вступления Джо Байдена в должность президента США, превысила $44,5 млрд, с момента начала российской специальной военной операции Вашингтон передал Киеву помощь на сумму $43,9 млрд.

Как подчеркивается в заявлении, этот пакет военной помощи Киеву стал 49-м по счету с августа 2021 года. Вооружения, включенные в новый пакет, будут по распоряжению президента США Джо Байдена переданы Украине непосредственно со складов Пентагона. В оборонном ведомстве призвали законодателей в Конгрессе "одобрить дополнительное финансирование" на поддержку Украины. По утверждению Пентагона, это "послужит предотвращению более крупного конфликта в регионе и потенциальной агрессии в других местах", а также "укреплению оборонно-промышленной базы" США.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму $150 млн.

Белый дом направил на прошлой неделе на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году, прежде всего на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Байденом хотела бы получить порядка $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса пока не ясна. Некоторые республиканцы как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. 

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Страны
Израиль
Китай
США
Украина
Продукция
AIM-9
BGM-71 ТOW
HIMARS
NASAMS
Stinger
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