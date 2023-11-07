"Тупиковая ситуация". США сокращают объемы военной помощи Украине

Белый дом объяснил исчерпанием средств сокращение поставок оружия Украине

США вынуждены сократить объемы пакетов военной помощи Украине, поскольку запасы Пентагона невелики и их необходимо растянуть на период, пока в конгрессе идут споры по поводу будущей финансовой помощи. На начало ноября у американского минобороны оставалось около $5,5 млрд на поставки Киеву вооружений. Белый дом призвал конгрессменов как можно скорее выделить еще $60 млрд. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".

Соединенные Штаты вынуждены сократить пакеты военной помощи Киеву из-за "тупиковой ситуации в Конгрессе по вопросу финансирования Украины", заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, решение уменьшить объемы связано с желанием продлить способность поддерживать ВСУ как можно дольше, пока новые пакеты помощи согласовываются конгрессменами, передает Reuters.

«Пакеты помощи Украине сокращаются из-за истощения ассигнованных конгрессом средств», - уточнила Жан-Пьер.

В Белом доме призвали конгресс побыстрее одобрить заявку президента Джо Байдена на выделение дополнительных $60 млрд, чтобы показать, что США "решительно поддерживают Украину".

По данным на 1 ноября, у Пентагона оставалось около $5,5 млрд на поставку новых партий вооружений Украине.

Последний пакет

3 ноября Пентагон сообщил, что направляет Украине пакет военной помощи на $125 млн. Это уже 49-я по счету поставка.

В нее войдут боевые припасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, артиллерийские снаряды и противотанковые комплексы. Вашингтон также передаст Киеву ракеты AIM-9M для ПВО, переносные зенитные и противотанковые ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и Javelin, ракеты для противотанковых комплексов TOW, 3 млн патронов, а также приборы ночного видения. Кроме того, для нужд ВСУ будут закуплены теплая одежда и средства для борьбы с дронами.

Баллистические ракеты ATACMS с кассетной боевой частью снова не попали в пакет военной помощи, несмотря на неоднократные просьбы Киева.

Общая сумма военной помощи, направленной Украине за время президентства Джо Байдена, уже превысила $44,5 млрд.

Израилю, а не Украине

3 ноября палата представителей США одобрила пакет помощи одному Израилю в размере $14,3 млрд, документ не предусматривает поддержку Украины. За законопроект проголосовали 226 членов нижней палаты конгресса (214 республиканцев и 12 демократов), против - 196 (194 демократа и двое республиканцев).

Теперь документу предстоит пройти рассмотрение в сенате и в случае одобрения отправиться на подпись президенту США Джо Байдену. И в верхней палате конгресса, и в администрации лидера страны уже заявили, что не станут пропускать законопроект, если он не будет предусматривать помощь Украине.

Истощение ВСУ

Главнокомандующий Украины Валерий Залужный назвал «патовой» сложившуюся ситуацию на поле боя, добавив, что затяжной истощающий конфликт "даст фору" Москве. Только увеличение поставок от западных союзников может склонить чашу весов в пользу Киева, подчеркнул Залужный.

Непонятности с поставками происходят на фоне осенних дождей, из-за которых становится труднее продвигаться вперед.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги (организация включена Минюстом в список иноагентов) Майкл Кофман заявил, что конфликт вошел в «переходную фазу», ​​когда обе стороны владеют инициативой на разных участках фронта. "В целом, наступление Украины на юге либо достигло кульминации, либо приближается к ней", - отметил он.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью корреспонденту TIME Саймону Шустеру, что "никто так не верит в нашу победу", как он. Тем не менее, украинский лидер признал, что для того, чтобы привить такую ​​веру союзникам Украины, «потребуются все силы и энергия».

Леонид Цветаев