Reuters: США готовят пакет военной помощи Украине на $1 млрд

По данным агентства, пакет помощи включает в себя транспортные средства, боеприпасы для ПЗРК Stinger, снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin и другие вооружения

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов готовит для Киева пакет военной помощи на $1 млрд на фоне рассмотрения законопроекта с дополнительными бюджетными ассигнованиями для Украины в Сенате Конгресса США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, власти воспользуются средствами из законопроекта, который, как ожидается, уже на этой неделе будет принят Сенатом и подписан президентом США Джо Байденом.

Пакет помощи включает в себя транспортные средства, боеприпасы для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin и другие вооружения, которые могут быть "немедленно применены на поле боя", отмечает агентство. Пентагон пока не ответил на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начнется 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к Байдену. Американский лидер уже обещал подписать этот пакет законопроектов.

Ранее в МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине.