Войти
ТАСС

Reuters: США готовят пакет военной помощи Украине на $1 млрд

356
0
0
Источник изображения: AP Photo/ Alex Brandon

По данным агентства, пакет помощи включает в себя транспортные средства, боеприпасы для ПЗРК Stinger, снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin и другие вооружения

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов готовит для Киева пакет военной помощи на $1 млрд на фоне рассмотрения законопроекта с дополнительными бюджетными ассигнованиями для Украины в Сенате Конгресса США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, власти воспользуются средствами из законопроекта, который, как ожидается, уже на этой неделе будет принят Сенатом и подписан президентом США Джо Байденом.

Пакет помощи включает в себя транспортные средства, боеприпасы для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, ракеты для противотанковых комплексов TOW и Javelin и другие вооружения, которые могут быть "немедленно применены на поле боя", отмечает агентство. Пентагон пока не ответил на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также о введении дополнительных санкций в отношении Китая 20 апреля были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Теперь законопроекты должен одобрить американский Сенат, их рассмотрение начнется 23 апреля. Если они будут приняты, то отправятся на подпись к Байдену. Американский лидер уже обещал подписать этот пакет законопроектов.

Ранее в МИД РФ заявили, что предоставление военной помощи Киеву только осложняет урегулирование конфликта на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
HIMARS
Stinger
Похожие новости
18.04.2023
СВО изменила войны будущего
31.08.2022
США придется заплатить высокую цену за победу Украины
15.03.2021
Зоркий глаз, острый сучок
14.06.2016
Террористам международные соглашения не в тягость
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
06.05.2008
РСЗО: НЕСТАРЕЮЩЕЕ ОРУЖИЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:35
  • 5
Клинцевич рассказал о запускаемых со «Смерча» российских бомбах
  • 24.04 13:06
  • 2
Инженеры NASA впервые за пять месяцев смогли получить данные о состоянии зонда Voyager-1
  • 24.04 12:01
  • 1008
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 11:41
  • 0
Закарпатье: Этнические конфликты и экономические проблемы в тени СВО
  • 24.04 11:28
  • 1
В России работают над 3D-принтером для крупных деталей
  • 24.04 10:51
  • 1
Глава НАСА обвинил Китай в скрытной милитаризации космоса под прикрытием гражданских программ
  • 24.04 09:32
  • 1
Интервью. Алексей Варочко: выходим на серийное производство ракет «Ангара»
  • 24.04 09:30
  • 2
Ходаковский: важно понять, для чего мы начали СВО и как будем дальше жить с побеждённой Украиной
  • 24.04 08:44
  • 7
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 24.04 08:39
  • 5
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 24.04 05:48
  • 1
Подоляк считает, что третья мировая война уже началась
  • 24.04 05:24
  • 209
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 24.04 01:47
  • 1
Автономный подводный аппарат «Акула-призрак» для ВМС Австралии
  • 23.04 20:46
  • 0
Professional Truck Driving School In Fontana, CA
  • 23.04 19:11
  • 1
Применение аэрозольной завесы российской армией обеспечило результативное продвижение в Белогоровке