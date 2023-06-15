Новая американская военная помощь Украине, включая бронетехнику для восполнения потерь

Министерство обороны США 13 июня 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 325 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 40 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года достиг 43 млрд долл.

Оставленные украинскими войсками американские боевые машины пехоты М2А2 ODS-SA Bradley и немецкий танк Leopard 2A6 после неудачной попытки наступления ночью и утром 8 июня 2023 года на Ореховском направлении в Запорожской области. Всего в данном месте частями ВСУ (подразделения 33-й и 47-й отдельной механизированной бригад) было оставлено девять БМП М2А2 ODS-SA Bradley, один танк Leopard 2A6 и одна инженерная машина разграждения ИМР-2 (с) кадр из видео Министерства обороны России

Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 40-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

Как обычно, с начала 2023 года США в большинстве случаев не указывают количество передаваемых Украине боеприпасов и части вооружения. В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительные зенитные управляемые ракеты для зенитного ракетного комплекса NASAMS;

- переносные зенитные ракетные комплексы Stinger;

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 105-мм и 155-мм артиллерийские выстрелы;

- 15 боевых машин пехоты М2 Bradley;

- 10 бронетранспортёров Stryker;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- одноразовые ручные противотанковые гранатомёты АТ4;

- более 22 млн патронов для стрелкового оружия и ручные гранаты;

- подрывные заряды для проделывания проходов;

- оборудование тактической защищенной радиосвязи;

- запасные части и другое полевое имущество.

Наиболее интересной частью данного пакета является дополнительное выделение 15 БМП Bradley и 10 бронетранспортёров Stryker. Совершенно очевидно, что они предназначены для в качестве компенсации для замены машин этого типа, утраченных в ходе начавшегося 5 июня наступления украинских войск. Ранее телекомпания CNN сообщила, что в первые дни наступления ВСУ потеряли не менее 16 БМП М2А2 ODS-SA Bradley, из 109 машин этого типа (плюс четыре машины передовых артиллерийских наблюдателей и передового авианаведения М7А2 Bradley Fire Support Team), переданных американцами (речь идет в первую очередь о потерях в ходе наступления на Ореховском направлении в Запорожской области).

Преддставляется, что устанавливаемая новым явно срочным пакетом американской военной помощи Украине практика оперативного восполнения потерь ВСУ в боевой технике является весьма неприятной новостью для российской стороны. В случае своего развития данная практика может воспроизвести механизм массированных срочных американских поставок боевой техники и вооружения Израилю в ходе арабо-израильской войны 1973 годы, оказавших достаточно существенное влияние на ход боевых действий.