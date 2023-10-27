«Новая китайская подлодка вызывает страхи»: американские эксперты сравнили класс Tang с проектом «Юрий Долгорукий»

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Китай уверенно развивает возможности своих подводных ядерных сил. Новым продуктом национальной оборонки в этой сфере стала атомная субмарина с баллистическими ракетами Type 096 класса Tang.

Как ожидают американские эксперты, на вооружение корабли этого типа поступят в 2030 году и будут соответствовать самым современным ПЛАРБ – американским и российским. Их будет гораздо сложнее отследить, чем имеющийся в настоящее время Type 094.

Со слов отставного подводника Кристофера Карлсона, которые приводит издание Reuters, «Tang станет кошмаром для противолодочной обороны». Его заявления подтверждаются другими военно-морскими аналитиками, у которых новая китайская субмарина также «вызывает страхи».

Как ожидается, Type 096 будут иметь длину около 150 м и ширину 12 или 13,5 м. Корпус будет гибридным или двойным; соответственно водоизмещение составит 11,2 тыс. или 12,5 тыс. тонн. Ядерный реактор обеспечит мощность в 45 тыс. л.с. и максимальную скорость 28-29 узлов. Подлодка будет вооружена 16 баллистическими ракетами JL-3 дальностью действия 9000 км.

Type 096 приравнивается к российским ПЛАРБ проекта 955А класса «Юрий Долгорукий» по [скрытности за счет] силовой установки, передовому оборудованию и вооружению в виде баллистических ракет

- отмечается в издании Defensa, сравния китайскую новинку с серийно строящимися в РФ кораблями.

Американские эксперты сомневаются в том, что Пекин получил напрямую соответствующие технологии у Москвы.