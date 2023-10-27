Стало известно, почему Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО

Cumhuriyet: одобрение вступления Швеции в НАТО — стратегический ход Эрдогана

Решение Эрдогана подписать протокол о вступлении Швеции в НАТО посчитали тактическим ходом, рассчитанным на то, что конгресс США одобрит отправку Турции F-16, пишет Cumhuriyet. Но на самом деле, причина совсем в другом – в стратегической необходимости, считает автор статьи

Мехмет Али Гюллер

В понедельник, 23 октября, Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО и направил его в Великое национальное собрание Турции (ВНСТ), что было воспринято некоторыми политическими аналитиками как тактический ход.

Так что это за тактика? На что надеется Эрдоган?

Считается, что цель – сбалансировать конгресс США турецким парламентом. Все должно работать следующим образом: если конгресс США одобрит продажу F-16 Турции, то ВНСТ тоже примет протокол, в противном случае ВНСТ отклонит его.

Дворец скрыл, НАТО объявила

Я не думаю, что те, кто так пишет и говорит, сами верят в это. Говоря о тактике, они явно пытаются смягчить тяжесть той ситуации, что Эрдоган был вынужден подписать протокол. Потому что, если бы целью было добиться от конгресса США продажи F-16 (ранее мы подробно рассмотрели, как легко сделать это), то и с подписанием протокола во Дворце до его отправки в ВНСТ вполне можно было бы подождать.

Более того, если бы цель была тактической, то в Анкаре не скрывали бы, что этот вопрос обсуждался в телефонном разговоре Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 21 октября. Тем не менее, да, скрыли: в заявлении управления коммуникаций при администрации президента Турции относительно переговоров Эрдогана и Столтенберга тема Швеции не упоминалась. Однако Столтенберг в своем заявлении, приветствовав подписание протокола турецким лидером, отметил: "Мы обсуждали этот вопрос с Эрдоганом в конце недели".

Слова – против США, действия – в их интересах

Налицо не тактическая, а стратегическая необходимость. Комментаторы, которые стараются давать категоричные оценки, судя по тому, что Эрдоган периодически делает заявления с критикой в адрес США, оказываются в затруднительном положении.

Исходя из выпада Эрдогана десять дней назад "Эй, США, что вы делаете в Средиземноморье, Палестине, Сирии", ожидалось, что он непременно отложит подписание протокола о членстве Швеции в НАТО, особенно в период нарастания израильской агрессии при поддержке Америки. Однако те, кто знает способ ведения политики Эрдоганом, не ожидают гармонии между словами и действиями турецкого лидера, когда речь идет о США / НАТО. Помните, вскоре после высказывания "Что альянс делает в Ливии" Эрдоган заявил: "НАТО должна войти в Ливию, чтобы зафиксировать и подтвердить, что Ливия принадлежит ливийцам", – и сделал базу в Измире центром операции НАТО в Ливии.

Одним словом, хотя слова Эрдогана время от времени содержали критику в адрес США и НАТО, его действия всегда соответствовали интересам альянса и Америки.

Подход "видеть в чужом глазу и соринку, и бревно"

Мы сказали: "Это не тактическая, а стратегическая необходимость". Поясним. Например Yeni Şafak, идеологический флагман Партии справедливости и развития Турции, накануне разместила на первой полосе фотографию, на котором президент Франции Макрон обнимает премьер-министра Израиля Нетаньяху, сопроводив ее следующим заголовком: "Исламские страны кормят этих убийц".

Отметив, что "США и западные страны понимают только силу", Yeni Şafak призвала страны Персидского залива "не кормить их нефтью и природным газом".

Как верно сказано! А что насчет бревна и соринки?

Разве министр казначейства и финансов Турции Шимшек (Şimşek) не ищет денег у этих убийц, которых призывают не кормить? Разве только вчера он не вел переговоры об этом во Франции, а до этого в Великобритании и США?

Если коротко, то в данном случае говорится следующее: "Вы не должны кормить убийц, а мы можем просить деньги у убийц!"

В этом и заключается стратегическая необходимость!

Реализуются интересы того, у кого просят деньги

Построенной неолиберальной экономикой они обязаны нью-йоркским банкирам и лондонским ростовщикам. Поэтому в своих заявлениях они критикуют Запад, как того требует внутренняя политика, но в конечном итоге идут и выполняют требования США и НАТО.

Для того чтобы выбраться отсюда, необходимо претворять в жизнь экономическую модель, которая служит интересам народа, а не больших боссов; берет за основу государство, а не частный бизнес; ориентирована на промышленность и производство, а не на финансовый капитал.

К сожалению, экономической политикой всех партий, начиная от правящей и заканчивая "большой" оппозицией, является неолиберализм, а внешней политикой – атлантизм.

Иными словами, вопрос в том, чтобы, вступая во второе столетие Турецкой Республики, суметь выйти за пределы системы.

Автор: Мехмет Али Гюллер (Mehmet Ali Güller)