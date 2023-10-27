На верфи Socarenam состоялась церемония крещения второго корабля POM, предназначенного для ВМС Франции

Проектное изображение заказанных французской судостроительной компании SOCARENAM для ВМС Франции патрульных кораблей по программе POM (Рatrouilleurs Оutre-Мer) для использования на французских заморских территориях.

ЦАМТО, 26 октября. Французская компания Socarenam сообщила о состоявшейся 19 октября в Кале церемонии крещения второго (из шести заказанных ВМС Франции) патрульного корабля POM (Patrouilleurs d’Outre-Mer, POM).

Корабли этой серии предназначены для применения на заморских территориях.

Корабль, получивший наименование (P780) "Терииеро а Терииероатераи", будет размещен в Папеэте (Французская Полинезия). Закладка киля судна состоялась на предприятии компании Socarenam в Сен-Мало в 2021 году, спуск на воду – в сентябре 2022 года.

Первый корабль серии, (P779) "Огюст Бенебиг", был принят на вооружение в июле 2023 года. Как планируется, поставка всех кораблей будет завершена в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, Генеральная дирекция по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции (DGA) 24 декабря 2019 года заключила с консорциумом Socarenam / CNN MCO контракт на поставку ВМС Франции 6 новых патрульных кораблей POM (Patrouilleurs d’Outre-Mer, POM), предназначенных для применения на заморских территориях. Socarenam и CNN MCO также будут отвечать за техническое обслуживание судов в течение первых шести лет их эксплуатации. Планируется, что поставка кораблей будет выполнена в период с 2022 по 2026 гг. Целью программы является усиление защиты заморских территорий. Новые патрульные корабли предназначены для защиты исключительной экономической зоны Франции (ИЭЗ), предотвращения загрязнения моря и защиты окружающей среды, а также проведения поисково-спасательных и гуманитарных операций.

Программа POM завершит обновление патрульных кораблей ВМС Франции, дислоцированных за рубежом. Новые корабли заменят устаревшие патрульные катера. К примеру, POM смогут перевозить вдвое больше груза и на девять пассажиров больше, чем патрульные катера P400. Кроме того, они будут отличаться большим радиусом действия и нести БЛА.

Резка стали для постройки головного корабля серии, (P779) "Огюст Бенебиг", началась в октябре 2020 года. Он был спущен на воду 15 октября 2021 года. Ходовые испытания корабля начались в июле 2022 года. В течение января-апреля 2023 года судно осуществило переход из Бреста (Франция) на военно-морскую базу Шале в Нумеа (Новая Каледония) и 25 июля официально вошло в боевой состав французского флота.

Как предполагается, по два патрульных катера будут размещены на военно-морской базе Шале в Нумеа (Новая Каледония), военно-морской базе Фар Ют в Папеэте (Французская Полинезия) и военно-морской базе Порт де Галет (о.Реюньон).

Длина корабля серии POM составляет 79,9 м, ширина – 11,8 м, осадка – менее 3,5 м, полное водоизмещение – 1298 т. Расчетная максимальная скорость – 24 узла, дальность хода – 5500 морских миль на скорости 12 узлов, автономность – 30 суток. В состав вооружения войдут дистанционно управляемый модуль Narwhal компании Nexter с 20-мм АУ, два 12,7-мм и два 7,62-мм пулемета. Экипаж – 30 человек. Кроме того, возможна перевозка до 23 пассажиров. Судно будет нести два 8-метровых скоростных катера и БЛА SMDM Aliaca компании Survey Copter.