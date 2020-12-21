Каким будет лазерное оружие в России и в мире

Правда и мифы о световом скальпеле

В феврале 2020 года неподалеку от острова Гуам в Тихом океане американский противолодочный самолет P-8A Poseidon был подсвечен и ослеплен лазером с китайского эсминца. Этот инцидент, считают некоторые, положил начало открытому применению лазерного оружия как самостоятельной системы. С этого момента заговорили о скором распространении боевых систем лазерного оружия (ЛО).

Их разрабатывают многие страны – для ослепления противника, для уничтожения целей, для обороны военных объектов. Тормозят внедрение лазерного оружия его недостатки: зависимость от метеоусловий и высокое энергопотребление. Кроме того, применение ЛО рядом с гражданскими судами или самолетами может быть опасным.

В современных вооруженных конфликтах у ЛО узкая ниша. Причина – не решена главная задача: получить лазер такой мощности, чтобы он мог мгновенно прожигать металл. То есть использовать лазер как оружие поражения. Пока же энергия ЛО разрушительно действует только на оптические и оптико-электронные системы.

Слово «лазер» – это английская аббревиатура: light amplification by stimulated emission of radiation (усиление света посредством вынужденного излучения). Лазеры применяются для обнаружения и выведения из строя приборов наблюдения, прицельных комплексов, головок самонаведения ракет, для ослепления пилотов атакующих самолетов и вертолетов.

Британские военные планировали развернуть боевой лазер на кораблях в 1982 году во время войны за Фолклендские острова, но что-то пошло не так. Вооруженные силы США якобы применяли лазер в операции «Буря в пустыне» и при вторжении в Ирак в 2003 году. Подтверждений эти сообщения не получили.

Советское «Сжатие»

В 1980-е годы Советский Союз провел испытания и запустил в производство несколько проектов корабельных лазерных установок. Для сухопутных войск выпустили более десятка наземных лазерных систем «Стилет», «Сангвин» и «Сжатие». В системе ПРО советский лазер нагревал корпус ракеты, чтобы она самоликвидировалась. В конце 1980-х на базе транспортного Ил-76 была создана система А-60 «Сокол-Эшелон». Она могла бороться со спутниками.

В 1990-е работы по лазерам в России были приостановлены. Создание новых систем началось в середине нулевых годов. В 2010-х проект «Сокол-Эшелон» вышел на новый этап, была модернизирована летающая лаборатория А-60. В 2016 году начались работы по мобильному лазерному комплексу (МЛК) – это развитие темы 1К17 «Сжатие».

Разработка российской БЛС была официально подтверждена на высоком государственном уровне. 1 марта 2018 года Владимир Путин впервые публично продемонстрировал видеоролик с применением боевой лазерной системы. Глава государства ограничился тогда общими фразами.

В 2000-х годах американские компании Boeing, Lockheed Martin и Northrop Grumman разрабатывали противоракетный химический лазер воздушного базирования ABL мощностью 1 мегаватт. Установку разместили в носовой части модифицированного грузового самолета Boeing 747–400F. В 2010 году на испытаниях ABL «сбил» две баллистические ракеты – жидкостную и твердотопливную – на разгонном участке траектории. Но военные закрыли проект: установка и носитель показались им слишком тяжелыми и габаритными для системы ПРО.

Внедрение боевых лазерных систем останавливают две причины. Первая – необходимость мощных электрогенераторов. В американской БЛС YAL-1, например, лазер – шарообразный объект в носовой части лайнера, остальное место в фюзеляже Boeing-747 занимают системы электропитания. Вторая причина – дороговизна лазера: сложнейшие линзы, тяжелые искусственные рубины. Преимущество БЛС – почти бесконечный боекомплект (при наличии генератора электроэнергии) и дешевизна выстрела.

Неограниченный боезапас

В Афганистане и Ираке Армия США использовала около 12 тыс. портативных лазеров GLARE MOUT Plus. Они крепятся к автоматическим винтовкам M4, M16 и M27. Длина вспышек зеленого лазера (532 нм) выбрана не случайно: глаз человека наиболее восприимчив (даже днем) к зеленому диапазону. Такое ЛО сокращает потери от «дружественного» огня. Лазерные указки временно ослепляют противника, лазерные вспышки, направленные в глаза на удалении до 600 м, способны лишить зрения на время, дезориентировать.

Устройство GLARE LA-9/P способно повредить сетчатку глаза на удалении до 4 км ночью и 1,5 км днем. Поэтому у него есть система автоматической регулировки мощности. Дальномер определяет безопасную дистанцию до биообъекта и корректирует мощность, чтобы напугать, но не лишить зрения.

Такими лазерами вооружаются морские пехотинцы, экипажи подводных лодок и надводных кораблей. Например, для отпугивания малых катеров при приближении их к военным судам. Лазер GLARE RECOIL может ослепить пилота за штурвалом самолета.

Недостаток американских изделий – использование преимущественно одной частоты. К тому же они хорошо работают только при температуре от −5 до +50 градусов. И лишь некоторые выдерживают мороз в −20.

По ТТЗ военных боевой лазер должен эффективно работать при полете на дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой скоростях. Но испытания прототипа на истребителе ВВС США отложили на 2023 год. Причиной стали технические трудности и пандемия.

Вообще говоря, перспективные истребители планируется оснастить тремя видами лазеров. Маломощные (до киловатта) для подсветки цели, наведения, противодействия системам наблюдения противника. Средней мощности (несколько десятков киловатт) – для самозащиты самолета от ракет. Лазер высокой мощности для перспективных истребителей шестого поколения будет способен сбивать другие самолеты и поражать наземные цели. Его разместят в небольших подвесных контейнерах.

Основным преимуществом лазерного оружия американцы считают неограниченный боезапас: излучающая установка может стрелять до тех пор, пока не перестанет получать энергию от источника питания.

Американская компания General Atomics провела успешные испытания лазерной системы спутниковой связи для ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper. Лазерные системы космической связи позволят существенно увеличить скорость передачи информации с Земли на орбиту и обратно. Такие системы усложнят перехват отправляемых данных, особенно при передаче информации с летательного аппарата на спутник. Оборудованный системой аппарат сможет выступать ретранслятором сигналов для наземных подразделений.

«Истинное оружие» по-американски

Мощность ЛО можно повышать, чтобы, например, прожигать на автомобилях стенки топливных баков и поджигать горючее. Высокоэнергетические лазерные системы оружия изготавливает компания Raytheon. Такой лазер с многоспектральной системой наведения предназначен для уничтожения в первую очередь беспилотников. Лазерная система, установленная на вездеходе, способна надежно защитить войска от дронов. Она может заряжаться от стандартной розетки в 220 вольт, а затем вести разведку и наблюдение в течение четырех часов и сделать 20−30 выстрелов.

Управление оружия несмертельного воздействия Пентагона создает прототип акустической пушки для генерации громких звуков в любой точке пространства на удалении от себя. В этом оружии используются лазеры, способные генерировать импульсы длиной в несколько фемтосекунд. Один из генераторов формирует в воздухе шар из плазмы, второй направляет на него лазерный луч очень узкого спектра. При взаимодействии лазерного излучения с плазмой возникают яркое свечение и громкий звук. Изменение частоты лазерного излучения, воздействующего на плазму, позволяет изменять частоту образующегося звука. Исследователи уверены: с 2021 года они смогут с помощью лазера и плазмы воссоздавать человеческий голос.

В 2017 году ВВС США испытали обтекаемую миниатюрную бортовую лазерную «башню». Она позволяет применять направленное энергетическое оружие на 360 градусов.

Как заявляют генералы, США находятся на пороге создания «истинного лазерного оружия». Оно появится через пять-шесть лет. Но уже не позднее второй половины 2023 года американцы могут развернуть четыре батареи боевых лазеров для уничтожения крылатых ракет. Акцент всегда делался на стратегическое противостояние, потому требовались очень мощные лазерные системы. Но распространение БЛА и небольших катеров способствовало смещению акцентов на тактические системы.

Разумеется, не забыты традиционные задачи. 50-кВт лазеры будут установлены на бронемашины Stryker как часть системы ближней ПВО. К концу 2021 года Армия США примет на вооружение четыре такие машины с лазерными установками.

Используется лазер и для целей вспомогательных. Концерн Boeing оснастит транспорты-заправщики KC-46A Pegasus лазерными дальномерами, установив их в зоне заправочной штанги. Операторы заправки смогут точно определять расстояние до заправляемого самолета и точно подводить штангу к топливоприемнику.

В целом же планы Пентагона и Агентства противоракетной обороны часто воспринимаются как ретроспекция проекта «Стратегическая оборонная инициатива» (СОИ), известного как «Звездные войны». Центральная идея проекта – развертывание в космосе лазерных систем вооружения. Она подразумевает разработку оружия направленной энергии для перехвата баллистических ракет на разгонном участке траектории.

А компания Илона Маска Space X подтвердила планы по доставке американского оружия в космос. Прорабатывается идея создания орбитального оружия направленной энергии – своего рода космических лазеров для обнаружения и уничтожения ракет из России, Китая и Северной Кореи. К 2023 году США планируют создать в космосе «сенсорный щит» для противодействия уже гиперзвуковым ракетным комплексам.

Но есть комическая неувязка: ВВС США могут лишить Илона Маска доступа к гостайне. Оказывается, американский гений во время одной из передач ТВ в прямом эфире забил косяк с наркотиком и закурил.

Лазерный комплекс «Пересвет» несет боевое дежурство в подразделениях Ракетных войск стратегического назначения. Кадр из видео Министерства обороны РФ

Уклониться невозможно

В Израиле создано инновационное оружие: стреляющие лазеры. Их уникальность – в принципе действия. Для нейтрализации цели необходимо сфокусировать лазерный луч на одной точке в течение нескольких секунд. Ракета противника обнаруживается радаром, который передает слежение за ней лазерной установке. Эта установка с помощью специальной камеры оптически захватывает цель. Когда цель распространяется на весь экран, система выбирает место прицеливания, на нем задерживается лазерный луч. Подрыв – и цель поражена.

Лазерные лучи распространяются со скоростью света, так что нет необходимости применять упреждение при стрельбе на расстояния менее 300 тыс. км. То есть уклониться от лазерного выстрела невозможно. У лазерной пушки нет ощутимой отдачи.

Такие установки уже поставлены в войска ПВО и ПРО. Израильтяне имеют лазерную систему ПРО «Керен барзель» («Железный луч») для защиты от минометных и ракетных обстрелов малого радиуса действия.

В Японии военные планировали к 2020 году вооружить морские силы самообороны двумя новейшими эсминцами проекта 27DD. Сначала корабли поступят на службу с обычным вооружением на борту, а затем получат рельсотроны и лазеры. Но осуществились ли эти планы – сведения на этот счет противоречивы.

Япония планирует при помощи импульсов мощного оптоволоконного лазера на МКС уничтожать спутники противника и космический мусор. Луч лазера большой мощности на морском или воздушном судне будет направляться на баллистическую ракету (видимо, северокорейскую) на стадии ее ускорения после старта. И сможет деформировать и уничтожить ракету благодаря высокой температуре в точке нагрева лазером ее корпуса.

Французские компании Nexter и Cilas разрабатывают лазерное оружие наземного базирования. Космические аппараты французы также оснастят лазерным оружием − для защиты от российских и китайских КА. Базироваться ЛО будет на небольших спутниках и применяться для вывода из строя спутниковых систем наблюдения вероятного противника.

Франция приняла новую стратегию космической обороны. В ее рамках будут созданы космические войска, начнут разрабатываться спутники с лазерным и лазерно-пулеметным (!) вооружением, появятся облака патрулирующих наноспутников. Программа рассчитана до 2025 года.

Турецкий производитель оружия Roketsan в апреле 2020 года запустил производство первой в стране ракеты класса «земля-земля» с лазерным наведением. Она поступит в парк оперативно-тактических дронов TB2 и будет использоваться в военных операциях Турции за рубежом. Ракета стартует с земли и поражает цель, обозначенную БЛА. Они уже используются на севере Ирака и Сирии для борьбы с курдскими повстанцами.

Турция также успешно испытала лазерную систему наведения HGK-84 LAB для авиационных бомб. Бомбы Mk-84 с ее помощью превращаются в интеллектуальное оружие класса «воздух-земля» и точно попадают в цель при любых погодных условиях.

Турецкие военные завершили испытания перспективной боевой лазерной установки ARMOL. Она смонтирована на бронемашине Cobra. Эти боевые лазеры могут обеспечивать надежную защиту военных баз и патрулей от небольших БЛА.

ARMOL мощностью 1,25 кВт способна прожигать стальные пластины толщиной 3 мм с расстояния 500 м. Общая масса установки с системами управления и разведки составляет 400 кг. Аналогичный боевой лазер может быть установлен и на истребители для защиты их от ракет с оптическими системами наведения.

Лазерный «Калашников» по-китайски

Республика Корея с 2019 года разрабатывает систему ПВО «Блок-1» на базе лазерного оружия. Система сможет обнаруживать и сопровождать малоразмерные БЛА, быстро уничтожать их на небольшом расстоянии с применением оптоволоконного лазера. У системы высокая скорость реагирования на угрозы. Стоимость каждого выстрела «Блок-1» около 2000 южнокорейских вон (1,65 долл.).

Британский перспективный боевой лазер LDEW на автомобильной платформе можно использовать для защиты, например, кораблей от ракетных угроз или военнослужащих от вражеских минометов и артиллерии. LDEW станет системой ближней защиты и позволит эффективно бороться с наземными, надводными и воздушными целями.

Китайские ученые создают лазерную штурмовую винтовку ZKZM-500. Ее уже прозвали «лазерным АК-47». Она способна поражать цели на расстоянии около 800 м невидимым лучом, который поджигает одежду и вызывает ожоги. Специалисты-оружейники считают, однако, что в габариты автомата Калашникова невозможно впихнуть лазерное устройство, которое будет обладать поражающим действием. И задаются ироничным вопросом: какое поражающее действие у лазерной указки?

Разработчики относят трехкилограммовую ZKZM-500 к оружию нелетального воздействия. Как, например, шокеры, акустические пушки, микроволновые излучатели или ослепляющие фонари. Излучение ZKZM-500 приводит к быстрому обугливанию поверхностного слоя кожи, вызывая нестерпимое жжение. Мощность винтовки можно повышать, чтобы прожигать стенки топливных баков машин, поджигать горючее.

Китайский мобильный боевой лазерный комплекс мощностью 30 кВт способен быстро и точно поражать БЛА на дальности в 25 км. Установка Silent Hunter «Молчаливый охотник» с дальностью поражения до 4 км имеет мощность боевого лазера 30–100 кВт и с 800 м способна прожечь листовую сталь толщиной в 5 мм.

Ведутся разработки лазерной пушки, способной перехватывать реактивные снаряды. Ученые предлагают к 2023 году запустить на орбиту пятитонный химический лазер, который выводил бы из строя спутники США.

Часовой у ракетной шахты

В Вооруженных силах России лазерные комплексы «Пересвет» с 1 декабря 2019 года несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН.

Как предполагают американские аналитики, «Пересвет» предназначен для засвечивания спутников, которые собирают данные о российских межконтинентальных ракетах, космических аппаратах системы раннего предупреждения о ракетном нападении и противоракетной обороне.

Ослепленные оптические и электронно-оптические устройства временно теряют возможности обнаружения целей. Выведение их из строя может стать предпосылкой нейтрализации системы перспективной ПРО США во время подготовки к ракетному удару и в момент его нанесения. Американские эксперты предполагают, что российская установка оснащена лазером с ядерной накачкой.

«Пересвет» эффективно работает и против беспилотников, но лишь в идеальных условиях – при отсутствии тумана, песчаных бурь и осадков. Комплекс может противодействовать оптическим системам наблюдения кораблей и самолетов, способен заменить собой артиллерийскую и ракетную системы противовоздушной обороны. Эти боевые лазерные комплексы не прожигают саму цель, а ослепляют ее средства наведения.

Российские военные до 2022 года получат более десяти новых комплексов, в том числе лазерно-оптических, для обнаружения космических объектов. Лазеры, установленные на российских боевых самолетах, смогут вывести из строя весь космический эшелон вероятного противника. А под чьим контролем космос, тот побеждает и на Земле.

В 2020 году в России разработали лазерный комплекс тактического назначения для уничтожения беспилотных летательных аппаратов и вывода из строя легкозащищенных надводных целей. Бортовые комплексы обороны самолетов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами «земля-воздух» и «воздух-воздух» с оптическими головками самонаведения оснащаются лазерными системами защиты.

Не обошло «лазерное влияние» и силовиков на земле. В войска поступают БМП-3 с лазерным прожектором для ночного боя ПЛ-1–01. Он подсвечивает цели в инфракрасном диапазоне для приборов ночного видения. С удаления в 100 м излучение почти невидимо для невооруженного взгляда.

Как известно, фирма «Сухой» налаживает серийное производство экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА, Т-50). Он помимо прочего оснащен лазерными «башенками», которые стреляют по атакующей ракете для ее дезориентации. Так называемая система «мягкого убийства» устанавливается для защиты от ракет с инфракрасным наведением. Раньше такой системой оборудовались только большие самолеты и вертолеты для защиты от переносных ЗРК. Система считается эффективной против управляемых ракет большой дальности с ИК-наведением.

Сегодняшнее состояние ЛО наших военных удовлетворяет. Перспективы также хороши. Вооруженные силы получат совершенно новое оружие, боевые свойства которого основаны на технологиях лазерной энергии и гиперзвука! Первые его образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве.

В год 2050-й

Стремительные технологические достижения изменяют характер войны. Например, тактика противодействия самолетам с лазерным оружием такова: массированный пуск управляемых ракет класса «воздух-воздух» большой и средней дальности. Это чтобы перенасытить возможности лазерного оружия и противоракет по отражению удара. Пилоты должны уклоняться от ближнего воздушного боя с самолетом, оснащенным лазерным оружием. Но с ростом его мощности этот сценарий станет неэффективен. Одно из требований к самолетам шестого поколения – высокоскоростные шторки, закрывающиеся при попадании лазерного излучения.

Уже сегодня разработчики вооружений думают даже не на годы, а на десятилетия вперед. К 2050 году основу средств разведки составит радиооптическая фазированная антенная решетка (РОФАР), которая придет на смену активным фазированным антенным решеткам. РОФАР позволяет более чем вдвое сократить массу оборудования, увеличить в десятки раз разрешающую способность, получить практически телевизионное изображение в радиолокационном диапазоне, обнаруживать объекты, не видимые в оптическом диапазоне. РОФАР обнулит все технологии снижения заметности!

Не за горами широкое применение специальной обшивки ВВТ в несколько слоев. Внешний слой обладает высокой теплопроводностью, способен «размазать» тепловое воздействие лазера по корпусу, а внутренний слой обеспечит теплоизоляцию внутренних объемов.

К 2050 году на самолете могут быть установлены один-два лазера мощностью 300−500 кВт. Это даст возможность вывода излучения в нижней и в верхней плоскостях самолета для круговой зоны поражения. Возможно, это будут волоконные лазеры инфракрасного диапазона с совмещением мощности от нескольких излучателей. Станут возможными прицеливание взглядом пилота и автоматизированные алгоритмы выбора уязвимых точек цели.

Извечная проблема обеспечения лазеров электроэнергией может быть решена отводом энергии от валов вращения газотурбинных двигателей. Конечно, электрогенераторы, сам лазер, массивное противолазерное покрытие повлекут рост габаритов и взлетной массы самолетов – она у перспективного многофункционального истребителя 2050 года может быть от 50 до 100 т. «Это же снижение маневренности!» – воскликнет авиатор, придерживающийся традиционных взглядов. Но с учетом лазерного оружия и «юрких» противоракет маневренность уже не будет иметь существенного значения.

При компоновке перспективного боевого самолета, видимо, откажутся от вертикального оперения и переднего горизонтального оперения, чтобы обеспечить защиту от тепловых нагрузок, возникающих при высокой скорости полета и в результате облучения лазерным оружием.

Альтернативой самолетам и достаточно перспективным носителям лазерного оружия ПВО могли бы стать дирижабли: для них массогабаритные ограничения на полезную нагрузку гораздо меньше. Пока таковых нет.

При выборе наступательного вооружения приоритет будет отдан гиперзвуковым управляемым ракетам «воздух-воздух» с противолазерной защитой. Наведение ракет будет вестись по защищенному радиоканалу или по «лазерной тропе». В оборонительное вооружение помимо малогабаритных высокоманевренных противоракет войдет лазерное оружие. И надо учесть: боевые лазеры пока серьезно уступают ракетам по критерию «стоимость−эффективность».

Все перечисленное может показаться фантастикой. Однако можно ли было в век деревянных, перкалевых бипланов спрогнозировать облик реактивного истребителя?

Новая госпрограмма вооружения до 2033 года должна предусматривать расширение линейки лазерного и гиперзвукового оружия, боевых роботов и беспилотников, заявил президент Путин на заседании Совета безопасности России в 2019 году.

Армия США рассчитывает достичь технологического уровня готовности новой системы лазерного оружия в 2028 году.

Николай Поросков

Николай Николаевич Поросков – военный журналист.