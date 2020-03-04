Украинский аист с эстонским мулом среди китайских драконов

Чем удивила последняя беспилотная выставка в Абу-Даби

Крупнейшая на Ближнем Востоке международная выставка и конференция роботизированной техники UMEX 2020 (Unmanned System Exhibition 2020) прошли 23–25 февраля в Абу-Даби. Организованная в четвертый раз, она стала самой представительной за все время проведения.

На выставке были представлены БЛА, необитаемые наземные, надводные и подводные аппараты, роботы, высокотехнологичные подсистемы. UMEX включала нынче и отдельную зону тренажеров и обучающего оборудования SIMTEX (Simulation and Training).

Из участвующих в UMEX экспонентов 66 компаний представляли ОАЭ, 12 – Китай. Присутствие России ограничилось фирмой «Аэромакс», предложившей комплексные решения на рынке услуг по аэросъемке и анализу информации с применением БЛА.

Выставку посетила делегация Минобороны России под руководством начальника ГУНИД МО РФ генерал-майора Андрея Гончарова. Более 130 предприятий ОПК из 34 стран мира приглашены на форум «Армия-2020». Кроме того, анализ полученных на выставке материалов дает возможность оценить эффективность применения представленных технологий при создании и разработке перспективных вооружений.

Силовые ведомства ОАЭ в ходе выставки закупили роботизированных аппаратов на сумму около 370 миллионов долларов. Об этом сообщил официальный представитель UMEX 2020 бригадир Тарек Мохаммад аль-Баннаи. Крупнейшим контрактом стала закупка вооруженными силами Эмиратов австрийских винтокрылых БЛА S-100 «Камкоптер» (Camcopter). Цена сделки – 63,1 миллиона. ОАЭ также заключили с Украиной договоры на приобретение БЛА и проведение технических работ в сфере беспилотников. Контракты, подписанные с украинским «Спецтехноэкспортом», предусматривают закупку БЛА на 729,4 тысячи долларов и обеспечат ОАЭ технической помощью в сфере беспилотной техники на сумму 821 тысяча долларов, проинформировал аль-Баннаи.

“ В Китае разработана система управления, способная контролировать одновременный полет 10 винтокрылых беспилотников ”

Свидетельством роста популярности выставки робототехники в Абу-Даби стало участие компаний-лидеров: «Нортроп Грумман» (Northrop Grumman), создавшей стратегический беспилотник «Глобал Хоук» (Global Hawk), GA-ASI, разработавшей разведывательно-ударный аппарат MQ-9 «Риппер» (Reaper), «Инситу», входящей в состав «Боинга» (Boeing-Insitu), «АэроВайронмент» (AeroVironment) и других.

Ведущая европейская кораблестроительная фирма «Нэвал групп» (Naval Group) представила технологии управления робототехническими системами, применяемыми в разных средах, в том числе беспилотными летательными аппаратами, необитаемыми надводными и подводными аппаратами (БЛА, ННА и НПА). Ноу-хау французской компании предназначено для защиты военных кораблей от различных угроз – мин, пиратов, кибератак.

По мнению «Нэвал групп», безэкипажные системы дают большие преимущества в сравнении с традиционной военной техникой, в числе которых снижение рисков для личного состава, удешевление обслуживания, повышение эффективности решения задач. Но взаимодействие робототехнических систем остается сложным делом. Разработки компании позволяют интегрировать все типы роботов и применять сразу несколько аппаратов вне зависимости от их типа одновременно в воздушном пространстве, на морской поверхности и под водой, что поднимает на новый уровень решение задач наблюдения и разведки во всех средах.

Вооруженные силы Франции включили необитаемые наземные аппараты в программу переоснащения Сухопутных войск «Скорпион» (Scorpion). Об этом сообщил официальный представитель компании «Некстер» (Nexter), крупнейшего французского производителя ННА. В соответствии с программой предполагается закупка 56 малогабаритных разведывательных ННА «Нерва» (Nerva), а также дополнительные заказы в ближайшей перспективе. Компания «Некстер» уже начала экспорт ННА «Нерва». В частности, в марте 2019 года 88 таких роботов закупила Канада.

Украина предложила странам Ближнего Востока свои боевые БЛА. На выставке три украинских БЛА были представлены компанией «Спецтехноэкспорт» на стенде эмиратского промышленного объединения «Интернэшнл Голден Групп» (International Golden Group).

Как указывалось в презентационных материалах, беспилотный комплекс «Лелека-100», разработанный и производимый коммерческой компанией «Девиро», предназначен для выполнения задач наблюдения, патрулирования и картографирования. Он включает БЛА, название которых переводится как «Аист», наземную станцию управления, катапульту для запуска аппарата и запасные части.

Взлетная масса беспилотника длиной 1135 миллиметров и размахом крыла 1980 миллиметров составляет 5,5 килограмма, скорость – 60–70 километров в час, максимальная высота – 1500 метров, продолжительность полета – 2–2,5 часа, дальность – 100 километров. Аппарат полностью выполнен из композиционных материалов, совершает посадку на фюзеляж или с помощью парашюта и оснащается электродвигателем на батареях, а также системой противодействия средствам РЭБ.

Многоцелевой БЛА ПД-1 поставляется вооруженным силам Украины (ВСУ) с 2016 года. За время эксплуатации беспилотник, отмечают разработчики, доказал эффективность в выполнении поставленной задачи, в том числе во время действия систем РЭБ и в сложных условиях.

По желанию заказчика ПД-1 может поставляться в следующих вариантах: с обычным взлетом и посадкой, запуском с катапульты и возвращением на парашюте либо с вертикальными взлетом и посадкой. Аппарат может применяться для доставки боеприпасов или медикаментов на поле боя, выполнять задачи береговой охраны, а также оснащаться системами разведки и наблюдения, радиоретрансляции, обнаружения мобильной связи.

Максимальная взлетная масса аппарата – 40 килограммов, масса полезного груза – 10 килограммов, размах крыла – 4 метра, длина – 2,5 метра, продолжительность полета – 10 часов, эксплуатационная высота – 3000 метров, радиус действия – 500 километров. БЛА оснащен четырехтактным поршневым двигателем.

Украинский высокоточный барражирующий боеприпас (ББ) RAM разработки компании CDET предназначен для нанесения ударов, в том числе в городских условиях. Запускаемый с катапульты ББ с боевой частью 2–4 килограмма имеет дальность действия 30 километров, скорость – 50 километров в час и способен выполнять и разведывательные, и ударные задачи. Оптоэлектронная камера высокого разрешения с десятикратным зумом обеспечивает обнаружение цели, ее захват по видеоизображению в реальном времени и наводит аппарат на цель. Бесшумный электродвигатель обеспечивает малую заметность аппарата для противника.

Боеприпасы RAM, отмечается в презентационных материалах, могут действовать по принципу роя, управляясь с одной наземной станции. Продолжительность полета с четырехкилограммовой БЧ – 30 мин, с 2,5-килограммовой БЧ – час.

RAM может оснащаться боевыми частями трех типов: осколочной (зона поражения – 15х3 метра, предназначена для уничтожения живой силы и небронированной техники), термобарической (зона поражения – 15 метров, применяется для разрушения фортификационных сооружений и блиндажей) с формируемым взрывом поражающим элементом и термобарическим эффектом (способна пробивать броню толщиной 40 миллиметров до подрыва термобарического заряда, эффективна при действии по бронированным целям, блиндажам и другим фортификационным сооружениям).

Эстонская компания «Милрем роботикс» (Milrem Robotics) успешно реализует программу создания национальной роботизированной платформы ThEMIS, оснащенной вооружением. «В настоящее время разработан ННА ThEMIS, который применяется эстонским контингентом в Мали. Аппарат выполняет функции «роботизированного мула» и перевозит боеприпасы, запчасти и воду, он также может применяться при разведке опасных мест. В настоящее время робот уже способен идентифицировать цели, – сообщил представитель компании Ремо Оясте. – Следующий этап – интеграция вооружения и оптико-электронных устройств, например радиолокационной станции».

У платформы TheMIS, по словам Оясте, есть потенциальные заказчики. «У нескольких стран имеются грузовые варианты этой роботизированной платформы. Мы ожидаем подписания со странами-партнерами контрактов на разработку вооруженной версии ННА».

В свою очередь источник в европейском ОПК сообщил, что три крупнейшие оборонные компании Европы занимаются интеграцией вооружений в состав нового ННА. «В частности, производитель стрелкового оружия компания FN «Эрсталь» (Herstal) оснастила THeMIS дистанционно-управляемым боевым модулем (ДУБМ) с пулеметом, «Некстер» (Nexter) – ДУБМ с пушечным вооружением, а корпорация MBDA – направляющей с двумя ПТУР нового поколения MMP», – сообщил источник. По его словам, интерес к THeMIS проявляют и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Китайская компания «Цзыянь» (Ziyan) из Чжухая поставляет ОАЭ разведывательно-ударные вертолеты серии «Блоуфиш» (Blowfish), способные выполнять операции в составе роя. «Наш традиционный рынок – Ближний Восток и Северная Африка. Мы поставляем беспилотные многоцелевые вертолеты китайской полиции, НОАК, а теперь и в ОАЭ, с которыми у нас подписан контракт», – отметила представитель компании, не детализируя информацию по заключенным сделкам. На выставке «Цзыянь» представила БЛА A1/A2/A3 второго поколения. «Блоуфиш-A3» на полозковом шасси принял участие в показательных полетах с демонстрацией сброса боеприпасов. По словам китайского представителя, компания разработала систему управления, способную контролировать одновременный полет до 10 винтокрылых БЛА. В перспективе планируется увеличить число беспилотников в рое до 20 единиц. Это очень существенный показатель для аппарата таких габаритов, заметила менеджер программы.

Масса «Блоуфиш» А1/А2/А3 составляет соответственно 28/38/38 килограммов, а масса полезной нагрузки достигает 7/15/12 килограммов. Высокие показатели обусловлены применением электродвигателя на литиевых батареях, что освобождает пространство для модуля с полезной нагрузкой.

В качестве вооружения БЛА A3 могут применяться мини-ракеты, располагаемые по бортам фюзеляжа, или кассетный блок из трех горизонтальных или восьми вертикальных трубчатых направляющих для пуска 60-мм снарядов или сброса 81-мм гранат на минимальной высоте 300 метров над военным объектом. Этот БЛА может без внесения каких-либо изменений оснащаться автоматическим оружием – от пулеметов разных калибров до средств противодействия массовым беспорядкам. Аппаратам требуется три минуты на подготовку к полету продолжительностью 90 минут.

«Цзыянь» также разработала мини-квадрокоптеры, которые планируется объединять в рои по 64 аппарата в каждом, управляемые с единой наземной станции, в настоящее время создающейся.

На выставке был представлен китайский разведывательно-ударный БЛА «Голден Игл» (Golden Eagle) CR-500, который принят на вооружение сухопутных войск НОАК и в настоящее время предлагается странам Ближнего Востока. Аппарат соосной схемы демонстрировался с двумя отстыкованными блоками для установки ракет класса «воздух-поверхность» «Блу Эрроу-5» (Blue Arrow 5). Эти блоки размещаются по обеим сторонам фюзеляжа аппарата и каждый из них рассчитан на четыре ракеты. Под носовой частью фюзеляжа размещена шарообразная многоканальная гиростабилизированная оптико-электронная станция, обеспечивающая разведку, обнаружение, захват целей и наведение управляемых ракет.

«Корпорация провела все виды испытаний БЛА с ракетным вооружением, которые подтвердили эффективность выполнения разведывательно-ударных операций с этими боеприпасами», – сообщил представитель компании «Норинко», разработавшей БЛА. По его словам, после принятия БЛА на вооружение сухопутных войск НОАК интерес к аппарату в Ближневосточном регионе проявили Кувейт, Саудовская Аравия и Эмираты.

Впервые за пределами Китая на выставке был представлен разведывательно-ударный БЛА вертикального взлета и посадки (ВВП) JH-1 «Дрэгон» (Dragon JH-1) китайской компании «Цзянси хеликоптер» (Jiangxi Helicopter Company). Демонстрацию этого БЛА ВВП на эмиратской выставке осуществляла компания BGJX, которая продвигает JH-1 «Дрэгон» на международный рынок. Она раскрыла некоторые дополнительные сведения об аппарате, который позиционируется как многоцелевой – для мониторинга, наблюдения, патрулирования границ и борьбы с повстанцами. Максимальная скорость JH-1 составляет 225 километров в час, потолок полета – 3000 метров, продолжительность работы – 3 часа, сообщили на стенде BGJX. Аппарат весит 550 килограммов, а масса его полезной нагрузки – 180 килограммов. Он может оснащаться различным вооружением, включая авиабомбы и лазерные и/или инфракрасные управляемые ракеты, средства наблюдения и разведки.

BGIX опубликовала в сети фотографии, согласно которым JH-1 «Дрэгон», вероятно, принимает участие в учениях НОАК), что позволяет предположить – БЛА либо проходит испытания, либо уже находится на вооружении. На представленных BGIX снимках JH-1 «Дрэгон», осуществляющий стрельбы, предположительно с применением четырех ракет класса «воздух-земля» совершает полет над военной базой.

На стенде эмиратской корпорации «Эйдж» (Edge) был представлен винтокрылый БЛА «Гармуша» (Garmousha), спроектированный дочерним предприятием корпорации ADASI на основе технического задания ВС ОАЭ. В настоящее время аппарат находится на этапе испытаний и оценки. Как ожидается, скоро начнет эксплуатироваться. Он имеет модульную конструкцию, обеспечивающую установку и замену различных полезных нагрузок массой до 100 килограммов. На выставке БЛА был представлен с гиростабилизированной оптико-электронной станцией с инфракрасным каналом. Аппарат оснащен дизельным двигателем с низким удельным расходом топлива и может выполнять полет в течение шести часов. Дальность – 150 километров. Беспилотник многоцелевой, может применяться для обнаружения утечек в трубопроводах, обследования инфраструктуры и проведения поисково-спасательных операций, а также для разведки, наблюдения и обнаружения целей.

Выставка в Абу-Даби наглядно продемонстрировала тенденции роста выпуска боевых БЛА и средств борьбы с ними. «Ожидается, что мировое производство военных БЛА превысит 90 миллиардов долларов с 2018 по 2027 год, причем 40,4 миллиарда придется на закупки Пентагона, – отмечается в аналитическом отчете «Мировые военные беспилотные авиационные системы: обзор рынка и прогноз-2018/2019» компании «Тил Групп» (Teal Group). – Согласно прогнозу в течение десятилетия мировое производство БЛА увеличится более чем в два раза – с 4,9 миллиарда в 2018-м до 10,7 миллиарда в 2027 году, что соответствует ежегодному приросту девять процентов. Ожидается, что ежегодные расходы Пентагона на закупки вырастут с 1,6 до 3,9 миллиарда. При этом общий объем инвестиций в НИОКР за этот период составит 21,5 миллиарда долларов».

Параллельно растет рынок систем борьбы с БЛА. Его сегодняшний объем, по оценке исследовательской компании «Рисерч энд маркетс» (Research & Markets), составляет 502 миллиона долларов, из которых на коммерческие системы приходится 123 миллиона, а на военные – 379. К 2026 году эти показатели увеличатся до 1,496 миллиарда – 273 миллиона и 1,223 миллиарда долларов соответственно.

Справка «ВПК»

UMEX 2020 проходила там же, где проводится IDEX, один из крупнейших мировых салонов ВВТ. Площадь экспозиции – 25,5 тысячи квадратных метров. Участники – 150 компаний и организаций из 38 стран, 200 делегаций. Выставку посетили около 26 тысяч человек. На UMEX 2020 состоялись 16 показательных полетов БЛА, в ходе которых проекты в области создания робототехнических систем представили команды из 30 вузов.

Николай Новичков

Любовь Милованова, информационно-аналитический отдел ТАСС, специально для «ВПК»

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 8 (821) за 3 марта 2020 года