Латвия приобретет ракетные комплексы HIMARS и ATACMS

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 24 октября 2023 года направило Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Латвии по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) по запросу латвийского правительства наземных ракетных комплексов HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin. Данная поставка одобрена Государственным департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 220 млн долл, включая ракеты, и пакеты обучения и технической поддержки.

Боевая машина ракетного комплекса М142 HIMARS армии США во время многонациональных учений Namejs 2022 в Скеде (Латвия) в сентябре 2022 года (с) Gints Ivuskans / AFP

Согласно уведомлению, в поставку Латвии должны войти шесть боевых машин М142 HIMARS, 12 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми высокоточными ракетами GMLRS M30A2 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью и усовершенствованными двигателями IMPS (Insensitive Munitions Propulsion System) в каждом (суммарно 72 ракеты), 12 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом (суммарно 72 ракеты), и 10 оперативно-тактических ракет ATACMS M57. Также в поставку войдут практические ракеты М28А2 LCRRPRP, системы связи, учебное имущество, и прочее сопутствующее оборудование.

Таким образом, Латвия станет третьим прибалтийским государством, после Литвы и Эстонии, приобретающим американские ракетные комплексы HIMARS и ATACMS. Напомним, что в совместном коммюнике, принятом по итогам встречи министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии в Шяуляе (Литва) 21 мая 2021 года, в числе прочего, было записано положение об изучении возможности совместного приобретения тремя странами реактивных систем залпового огня (Мultiple Launch Rocket System) в период после 2025 года. Фактически под этим подразумевалась закупка американских ракетных комплексов М142 HIMARS.

В июле 2022 года DSCA выпустило уведомление о предстоящей продаже ракетных комплексов HIMARS и ракет к ним Эстонии на сумму 500 млн долл. Предполагаемая поставка Эстонии включает шесть боевых машин М142 HIMARS и по 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми высокоточными ракетами типов GMLRS M30A2 Alternative Warhead, GMLRS M31А2 Unitary, ER GMLRS XM403 Alternative Warhead и ER GMLRS XM404 Unitary, а также 18 оперативно-тактических ракет ATACMS M57.

Затем в ноябре 2022 года DSCA выпустило уведомление о предстоящей продаже ракетных комплексов HIMARS и ракет к ним Литве на сумму 495 млн долл. Предполагаемая поставка Литве включает восемь боевых машин М142 HIMARS и полностью аналогичный эстонскому комплект ракетного боезапаса - по 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с корректируемыми высокоточными ракетами типов GMLRS M30A2 Alternative Warhead, GMLRS M31А2 Unitary, ER GMLRS XM403 Alternative Warhead и ER GMLRS XM404 Unitary, а также 18 оперативно-тактических ракет ATACMS M57.

Эстония и Литва подписали соответствующие соглашения с Сединенными Штатами о закупке по линии FMS, соответственно, 2 и 15 декабря 2022 года. По сообщениям прибалтийских источников, получение ими ракетных комплексов HIMARS ожидается с 2024 года.

Теперь за ними следует и Латвия. Обращает внимание, что количество планируемого к закупке Латвией ракетного боезапаса к HIMARS гораздо меньше, чем приобретаемого Литвой и Эстонией.