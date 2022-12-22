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Литва подписала соглашение о приобретении ракетных комплексов HIMARS

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15 декабря 2022 года министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в ходе официального визита в Вашингтон подписал с министерством обороны США соглашение в форме обмена письмами LOA (Letters of Offer and Acceptance) о закупке Литвой по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) наземных ракетных комплексов HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) производства корпорации Lockheed Martin, включая ракетный боезапас.

Боевая машина ракетного комплекса М142 HIMARS армии США во время многонациональных учений в Латвии (с) армия США

Стоимость заключенного Литвой соглашения составляет 495 млн долл. В него входит поставка восьми боевых машин комплекса М142 HIMARS, а также комплектов управляемых ракет GMLRS и ATACMS, вспомогательное имущество, запасные части, учебное имущество и услуги по обучению личного состава и интеграции комплексов в систему управления НАТО. Начало поставок вооруженным силам Литвы намечено на 2025 год.

Таким образом, судя по всему, подписанное соглашение полностью соответствует параметрам выпущенного 9 ноября 2022 года Агентством министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) уведомления Конгрессу США о планируемой предстоящей продаже Литве ракетных комплексов HIMARS по линии программы FMS с объявленной стоимостью именно 495 млн долл.

Согласно уведомлению DSCA, в поставку Литве должны войти восемь боевых машин М142 HIMARS, до 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми высокоточными ракетами GMLRS M30A2 Alternative Warhead (AW) с осколочной боевой частью и усовершенствованными двигателями IMPS (Insensitive Munitions Propulsion System) в каждом (суммарно 216 ракет), 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами GMLRS M31А2 Unitary с моноблочной боевой частью в каждом (суммано 216 ракет) , 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM403 Alternative Warhead IPMS с осколочной боевой частью в каждом (суммарно 216 ракет), 36 шестизарядных транспортно-пусковых модулей с шестью корректируемыми ракетами увеличенной дальности ER GMLRS XM404 Unitary IPMS с моноблочной боевой частью в каждом (суммарно 216 ракет), и 18 оперативно-тактических ракет ATACMS M57. Также в поставку войдут практические ракеты М28А2 LCRRPRP, системы управления огнем International Field Artillery Tactical Data System (IFATDS), системы связи, учебное имущество, и прочее сопутствующее оборудование.

Литва стала вторым заказчиком ракетных комплексов HIMARS среди прибалтийских республик после Эстонии, подписавшей аналогичное соглашение о закупке HIMARS по линии FMS 2 декабря 2022 года. Эстония заказала шесть боевых машин HIMARS и комплект ракет GMLRS и ATACMS, судя по уведомлению DSCA для Эстонии, идентичный литовскому. Поставки Эстонии должны быть начаты в 2024 году.

Приобретение ракетных комплексов HIMARS осуществляется Эстонией, Литвой и Латвией в рамках совместного проекта. В совместном коммюнике, принятом по итогам встречи министров обороны Латвии, Литвы и Эстонии в Шяуляе (Литва) 21 мая 2021 года, в числе прочего, было записано положение об изучении возможности совместного приобретения тремя странами реактивных систем залпового огня (Мultiple Launch Rocket System) в период после 2025 года. Фактически под этим подразумевалась закупка американских ракетных комплексов HIMARS.

С началом российской специальной военной операции на Украине приобретение прибалтийскими республиками комплексов HIMARS было ускорено. Кроме того, прибалтам вместе с ракетными комплексами HIMARS будут поставлены также и оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Литва стала девятым иностранным заказчиком ракетных комплексов HIMARS после Сингапура, ОАЭ, Иордании, Румынии, Польши, Украины, Австралии и Эстонии.

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