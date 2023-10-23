Построенный в интересах ВМФ РФ боевой ледокол «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на этап размагничивания

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Головной боевой ледокол проекта 23550 "Иван Папанин", построенный на "Адмиралтейских верфях" для российского флота, вышел на этап размагничивания. Об этом сообщают российские ресурсы.

21 октября 2023 года "Иван Папанин" покинул достроечную стенку "Адмиралтейских верфей" и буксировкой был доставлен в Кронштадт, где будут проведены работы по размагничиванию корпуса судна. Другие подробности по судну отсутствуют, поэтому сказать о дальнейших планах судостроителей пока ничего не можем. Строительство корабля идет без лишней огласки, сроки сдачи заказчику уже несколько раз сдвигались. Второе судно данного проекта "Николай Зубов" было заложено 27 ноября 2019 года.

"Иван Папанин" не является классическим ледоколом, это патрульное судно ледового класса, построенное для ВМФ России. Заложено судно было 19 апреля 2017 года, спущено на воду 25 октября 2019 года. Патрульные корабли ледового класса (боевые ледоколы) проекта 23550 разработаны Центральным морским конструкторским бюро (ЦМКБ) "Алмаз" в качестве замены военным ледоколам проекта 21180, по которому был построен и передан флоту всего один ледокол — "Илья Муромец".

Судно способно выполнять задачи буксира, патрульного корабля и ледокола. Корабль предназначен для охраны и мониторинга водных ресурсов в сложной ледовой обстановке, конвоирования и буксировки в порт задержанных судов, сопровождения и поддержки судов обеспечения, участия в спасательных операциях, перевозки специальных грузов. Ледокол способен развивать скорость до 18 узлов. Водоизмещение - около 8500 тонн, длина - свыше 100 м, ширина - около 20 м, автономность плавания - около 70 суток. Дальность хода — 10 тысяч морских миль. Ледокол может преодолевать ледяные поля толщиной до 1,7 метра.

Корабль вооружен автоматической артиллерийской установкой АК-176МА, также на судне будет базироваться один многоцелевой вертолет. Кроме того, на ледоколе зарезервировано место для размещения пусковой установки ракетного оружия, что очень не понравилось американцам, обвинившим Россию в строительстве ледокола с "наступательным оружием". Однако, в российском МИДе заявили, что это не "классический ледокол", а патрульное судно, размещение на котором ракет "Калибр" или "Уран" предусмотрено только в военное время.