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Около 40 кораблей и судов обеспечения войдут в состав ВМФ в этом году

19.06.2017 РИА Новости 156 0
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Новейшие рейдовые катера поисково-спасательного обеспечения. Архивное фото
Новейшие рейдовые катера поисково-спасательного обеспечения. Архивное фото
Источник: © Фото : ВМФ РФ

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Около 40 кораблей и судов обеспечения войдут в состав Военно-Морского флота (ВМФ) России в 2017 году, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев в Кронштадте на церемонии выпуска офицеров.

"В 2017 году в состав ВМФ России войдут около 40 новых кораблей и судов обеспечения, которые строятся в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения. Уже в ближайшее время на предприятии "Адмиралтейские верфи" начнется строительство серии из 6 единиц подводных лодок проекта 636.3. В июле месяце будут заложены первые две подводные лодки этого проекта", - сказал Королев, чьи слова приводит представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

По словам главкома, также продолжается строительство и принципиально новых дизель-электрических подводных лодок проекта 677 "Лада". Вторая лодка этого проекта "Кронштадт" будет спущена на воду в 2018 году.

Кроме этого, проводится активная работа по развитию и пополнению группировок стратегических и многоцелевых атомных подводных крейсеров. Так, в июле запланирована закладка очередной атомной многоцелевой подводной лодки проекта "Ясень", она будет носить имя "Ульяновск". В августе планируется спустить на воду очередной атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей" "Князь Владимир".

Королев отметил, что ВМФ России будет оставаться всеширотным флотом, способным действовать в любых климатических поясах. Первостепенной задачей здесь, по его словам, остается обеспечение морской деятельности государства в Арктической зоне. Одним из направлений в этой сфере является строительство кораблей ледового класса. Так, спущен на воду и войдет в состав флота до конца года ледокол "Илья Муромец". Начато строительство новых патрульных кораблей арктической зоны. Строится корабль арктической зоны "Иван Папанин", на котором завершается формирование корпуса. Второй корабль этого проекта "Николай Зубов" будет заложен для ВМФ России на "Адмиралтейских верфях" в 2018 году, добавили в ведомстве.
17.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минoбороны РФ
Проекты
21180
23550
636 Варшавянка
677 Лада
955 Борей
Арктика

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