Секретные испытания, сигналы России и сотни взрывов: что известно о ядерном полигоне США в Неваде?

18 октября на Невадском испытательном полигоне, который считается одним из крупнейших ядерных полигонов в США, провели испытания. В рамках теста на полигоне устроили подземный взрыв. Испытания призваны улучшить возможности США по выявлению маломощных ядерных взрывов по всему миру. Это мероприятие провели в тот же день, когда Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Подобные шаги напоминают о пике ядерной гонки, которая сопровождалась регулярными испытаниями. Только на полигоне в Неваде за его историю испытали более 900 зарядов.

Когда американцы совершили первые испытания на полигоне в Неваде?

Утром 27 января 1951 года из люка стратегического бомбардировщика Boeing B-50 Superfortress Военно-воздушных сил США была сброшена ядерная бомба Mark 4, которая взорвалась на высоте 323 метра над полигоном в Неваде.

В 1951 году на полигоне в Неваде произвели первый взрыв

Мощность десятого в мире ядерного взрыва составила одну килотонну. Для сравнения — сброшенная на японскую Хиросиму бомба Little Boy была эквивалентна по мощности 13-18 килотоннам тротила. Присутствовавшие при взрыве в Неваде отмечали, что «визуальные эффекты» отставали от тех, которые наблюдали во время прошлых испытаний, — продолжительность свечения была меньшей, а облако радиоактивной пыли и газов поднялось на небольшую высоту.

Ядерный взрыв. Источник: Corbis / Getty Images

«Ослепительный белый отблеск поднялся высоко в воздух и через несколько мгновений сменился красным свечением, которое поднялось на большую высоту. Яркий пепел ослепил меня на несколько секунд и изрядно напугал», — вспоминал водитель грузовика, который стал невольным свидетелем взрыва, ставшего первым испытанием на расположенном в 105 километрах от Лас-Вегаса полигоне. Взрыв под названием Able провели в рамках операции Ranger — серии из пяти сбросов бомб.

В сборнике Минэнерго США, посвященном первым атмосферным ядерным испытаниям, писали, что жители «не проявляли особого беспокойства», однако в местной полиции сообщали о потоке звонков в течение получаса после испытаний. Впрочем, жителям окрестностей еще предстояло привыкнуть к регулярным ядерным взрывам.

О необходимости отдельного полигона США задумались после испытаний СССР

В августе 1949 года в СССР провели первые ядерные испытания, которые лишили США преимущества единственного обладателя ядерного оружия. Тогда в США предложили разработку термоядерной бомбы, которая, как считалось, вернет США утраченные позиции в ядерной гонке. В 1950 году Комиссия по атомной энергетике США обратилась к Минобороны с просьбой присоединиться к проработке проекта континентального испытательного полигона.

После проработки ряда вариантов выбор военных пал на Неваду — было выбрано место, где с подветренной стороны в радиусе 200 километров на тот момент проживали только 4100 человек. Кроме того, расположение будущего полигона давало пространство для совершения ошибки без ущерба для населения.

Приглашенный подрядчик выделил две площадки (обозначенные как «северная» и «южная»), которые отвечали основным критериям. В середине ноября 1950 года президент Гарри Трумэн поручил Совету национальной безопасности возглавить окончательные поиски места для полигона. Специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории, занимавшиеся поиском, выбрали «южную» площадку. Отмечалось, что малая плотность населения позволяет осуществлять контроль за полигоном с минимальными усилиями, а расположенная в 29 километрах от объекта государственная авиабаза могла вместить до 1000 человек. Также ученые утверждали, что «предсказуемой радиационной опасности» для испытаний устройств мощностью до 25 килотонн нет. Более того, они допускали испытания бомб мощностью до 50 килотонн.

18 декабря президент Трумэн согласился с доводами специалистов, а уже 11 января 1951 года он одобрил первую серию испытаний. В тот же день жители окрестностей заметили листовки, предупреждавшие о предстоящих взрывах.

С этого дня Комиссии по атомной энергии США разрешено использовать часть лас-вегасского полигона для проведения испытаний, необходимых для программы разработки атомного оружия. (…) Тесты будут проводиться на регулярной основе в течение неопределенного периода

выдержка из листовки комиссии по атомной энергии США

Полигон в Неваде стал основным местом ядерных испытаний в США

«Неопределенный период» продлился 41 год. Полигон в Неваде стал основным местом ядерных испытаний в США: если в других местах на территории страны до 1992 года взорвали 126 зарядов, то в штате Невада испытали 926 устройств.

В частности, в 1953 году на полигоне, который занимает площадь около 3500 квадратных километров, впервые в истории испытали ядерный артиллерийский снаряд. Буксируемая пушка M65 калибра 280 миллиметров, получившая прозвище «Атомная Энни», выстрелила снарядом Grable. Боеприпас мощностью 15 килотонн запустили на 32 километра. Grable взорвался на высоте 160 метров над землей.

Также полигон стал местом первого подземного ядерного испытания. Взрыв бомбы Mark 6 мощностью 1,2 килотонны под названием Uncle произвели 19 ноября 1951 года на глубине 5,2 метра. Через шесть лет в одном из подземных тоннелей полигона осуществили полностью локализованный подземный взрыв — 19 октября 1957 года провели испытания устройства мощностью 1,7 килотонны, которые не вызвали радиоактивных осадков.

926 зарядов взорвали на полигоне в Неваде до 1992 года

Всего до 1992 года на полигоне в Неваде провели 828 подземных ядерных испытаний. Отчасти такое количество подземных взрывов обусловлено Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который вынудил переместить испытания под землю. Изначально сторонами договора, который подписали в 1963 году, являлись СССР, США и Великобритания.

Американцы регулярно протестуют против взрывов на полигоне

Если первые испытания в Неваде вызывали сдержанную обеспокоенность у жителей окрестностей, то в дальнейшем недовольство росло. Считается, что в период с 1986 по 1994 год возле полигона провели 536 демонстраций с участием почти 39 тысяч протестующих. В 1992 году на полигоне началась 11-дневная акция протеста с участием 2000 человек. Организаторы требовали прекратить ядерные испытания.

В сентябре того же года на невадском полигоне провели последнюю серию тестов в рамках операции Julin, включавшую восемь подземных ядерных взрывов. 23 сентября в ходе испытания Divider состоялся последний на сегодняшний день ядерный взрыв, осуществленный в США. В октябре президент Джордж Буш подписал мораторий на ядерные испытания в США.

Тем не менее на полигоне продолжаются испытания со взрывами, которые не достигают критической массы. Кроме того, в Неваде сортируют и хранят радиоактивные отходы с периодом полураспада менее 20 лет, а также проводят тесты для определения состояния ядерного арсенала США.

Источник: Galerie Bilderwelt / Getty Images

В частности, в 2019 году Ливерморская национальная лаборатория провела эксперимент под названием Ediza. В рамках теста исследователи использовали мощные взрывчатые вещества для взрыва плутония с последующими научными измерениями. Результаты этих испытаний позволили ученым усовершенствовать физические модели, используемые при оценке сохранности ядерных арсеналов.

В ноябре 2020-го в Неваде провели испытание под названием Nightshade A. Этот тест стал частью планируемой серии испытаний, которые позволят определить, стареет ли ядерный материал так, как ожидалось.

Последний взрыв на полигоне США назвали сигналом России

Испытание, которое США провели в 2023 году, преследует иные цели. В сообщении американского Минэнерго отметили, что эксперимент провели «в целях США по нераспространению ядерного оружия» и для снижения глобальных ядерных угроз. В Кремле отметили, что Россия внимательно следит за ситуацией со взрывом на ядерном полигоне в Неваде.

Сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович допустил, что это испытание может быть сигналом Вашингтона другим странам о невозможности сокрытия возможных ядерных испытаний в будущем. Он отметил, что испытания не могли «приурочить» к принятию закона в России, поскольку такие эксперименты готовят заблаговременно.