После выборов в Польше начинается борьба за политическое влияние, пишет NDP. Ярослав Качиньский сделает все, чтобы удержать власть, и без колебаний создаст новую точку напряженности, в том числе в отношениях с Россией. Для Варшавы последствия непродуманных действий обернуться бедой.

Ханна Крамер

В последние годы партия "Право и справедливость" (ПиС) активно использовала в своих целях мифическую угрозу и армию. Такой политизации вооруженных сил польская история еще не знала. В результате на высших командных должностях в Войске Польском оказались полезные идиоты Моравецкого и Блащака. Например, новый начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Веслав Кукула (Wiesław Kukuła), который до этого служил в Войсках территориальной обороны, подчинен и предан ПиС и лично министру Блащаку.

Понятно, что ни одна из марионеток Качиньского не захочет потерять свой пост. Такого же мнения придерживается бывший начальник Службы военной контрразведки генерал Петр Пытель (Piotr Pytel). По его словам, в случае поражения на выборах ПиС могли использовать войска.

Польские политики неоднократно демонстрировали готовность пойти на все, чтобы удержаться у власти. Самые яркие тому подтверждения – требования репараций от Германии, поддержка Украины, всевозможные провокации России и Белоруссии.

В будущем году Польша будет "принимать" самые крупные со времен холодной войны учения НАТО под названием Steadfast Defender, что означает "Стойкий защитник".

Учения должны стартовать в феврале и марте 2024 года в Германии, Польше и Балтийской странах, то есть в основных прифронтовых странах на восточном фланге НАТО. В них примут участие около 41 тысячи военнослужащих из 32 государств. Планируется задействовать от 500 до 700 самолетов, более 50 кораблей. В учениях примет участие также Швеция, кандидатура которой в НАТО еще не ратифицирована Турцией и Венгрией.

Их цель – проверить готовность быстрого задействования на поле боя от 40 до 300 тысяч военных и отработать реакцию Североатлантического альянса на "российскую агрессию против одного из его членов".

Также важно отметить, что маневры якобы должны стать ответом на "российскую агрессию на Украине". Другими словами, НАТО в очередной раз будет отрабатывать сценарий войны против России. В отличие от прежних учений, сейчас командиры НАТО понимают, чего ожидать от Москвы на поле боя. Конфликт на Украине позволил НАТО подготовить сценарии наиболее вероятного развития событий в случае развязывания войны против России.

По словам организаторов Steadfast Defender, "учения призваны продемонстрировать Москве, что Альянс готов к бою". Стремление НАТО и Польши в очередной раз поиграть мускулами может сыграть с ними жестокую шутку, поскольку Россия тоже вполне готова к борьбе с НАТО. Украинский конфликт выявил все уязвимые места Альянса, так что русским они очень хорошо известны. Кроме того, военное руководство России прекрасно понимает, что склады вооружения в Европе находятся на грани истощения из-за неограниченной помощи Украине. На восполнение дефицита вооружений уйдут годы.

Не исключено, что эти учения являются очередной попыткой спровоцировать ответ Кремля и даже прямое столкновение между Россией и НАТО. Варшава же, похоже, крайне заинтересована в нагнетании обстановки. Иначе как еще объяснить нежелание польских властей налаживать отношения не только с Россией, но и с другими соседями?

Латинская пословица гласит: хочешь мира, готовься к войне. На практике это означает, что даже в период наибольшей политической стабильности необходимо быть готовым к конфликтным ситуациям международного масштаба, но не пытаясь при этом создать еще одну горячую точку.

В настоящее время польское правительство ведет глупую и безнадежную так называемую "войну" с Россией и ее союзниками. Нам повезло, что русские не глухи, не слепы, не глупы и прекрасно видят риски, которые польские власти предпочитают игнорировать. До сих пор Россия только предупреждала Польшу о последствиях ее непродуманных действий. Но предупреждения когда-нибудь закончатся…