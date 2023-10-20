Рогозин призвал не выпускать из страны фигурантов дел о коррупции в ОПК

Рогозин: фигуранты дел о коррупции в ВС или ОПК не должны мочь сбежать из страны

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Фигуранты дел о коррупции в Вооруженных силах и оборонно-промышленном комплексе не должны иметь возможность покинуть страну до предъявления им или снятия с них обвинения, написал в своем Telegram-канале сенатор, экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что сбежал за границу и объявлен в международный розыск бывший топ-менеджер "Роскосмоса" и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков. По данным СКР, он участвовал в хищении более 600 миллионов рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) — головной организации "Роскосмоса" по огневым испытаниям жидкостных ракетных двигателей.

"Считаю, что вопросы коррупции в Вооруженных силах и оборонно-промышленном комплексе, повлиявшие на сроки и качество поставок в армию и флот важнейших видов вооружения, должны рассматриваться в особом режиме, а фигуранты таких дел, подозреваемые не должны иметь возможность покинуть страну до предъявления им или снятия с них обвинения", - написал Рогозин.

Политик напомнил, что еще в 2018 году руководство госкорпорации заявило о хищении средств со стратегического для нашей обороны объекта. "Представьте теперь уровень влияния этих мерзавцев и тех, кто стоял за их спиной, чтобы украсть сотни миллионов (а реально больше) рублей с огневого стенда для испытаний стратегического ракетного комплекса (физически его и не существовало), сорвав все мыслимые и немыслимые сроки его испытаний, заставив меня и мою команду, пришедшую в Роскосмос, срочно изыскивать средства и ударными стахановскими темпами строить этот сложнейший двигательный стенд, договариваясь иногда "под честное слово" со всеми поставщиками оборудования", - отметил он.

Рогозин подчеркнул, что в "Роскосмосе" справились с этой задачей, стенд был введен в эксплуатацию, и "я мог рассчитывать, что воры, чуть не сорвавшие эту очень важную для страны работу, будут наказаны". "Я их уволил из госкорпорации, результаты внутреннего расследования передал в следственные органы и ждал новостей об их задержании. Но новостей не было", - добавил он.

По словам законодателя, арестованы они не были. "Они, как ни в чем ни бывало, трудоустроились во влиятельные структуры и оттуда стали закидывать меня через СМИ... для моей дискредитации и переворачивания всей этой ситуации "с ног на голову". Цель этой кампании по моей публичной дискредитации была одна - заставить меня отступиться, остановить чистку госкорпорации от засевшего там ворья", - отметил сенатор.

Рогозин подчеркнул, что коррупция на предприятиях оборонно-промышленного комплекса должна рассматриваться как госизмена. Описанный в "Коммерсанте" эпизод – "более чем госизмена, поскольку воры в госкорпорации мешали создать стратегический ядерный ракетный комплекс", написал он. При этом ушло пять лет на расследование этого дела. И фигуранты его смогли легко, не торопясь, покинуть нашу страну, подчеркнул Рогозин.

Сенатор также отметил, что люди из команды, которые в течение четырех лет его работы в госкорпорации помогали ему наводить порядок, проводили внутренний аудит, выявляли "черных овец" и помогали следственным органам собирать необходимую доказательную базу для возбуждения уголовных дел против коррупционеров, находятся с ним на фронте.

"Некоторые из них уже награждены боевыми орденами. Все они сейчас будут помогать мне в Запорожской области в моей новой работе в качестве сенатора России от этого воюющего региона. И я уверен, что скоро эта работа даст важные для народа результаты", - заключил политик.