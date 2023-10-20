Спущена на воду четвертая НАПЛ класса "Тайгей" для Морских сил самообороны Японии

ЦАМТО, 19 октября. Компания Kawasaki Heavy Industries (KHI) сообщила о состоявшейся 17 октября на предприятии Kobe Shipyard в Кобе церемонии спуска на воду подводной лодки SS-516 "Райгей" класса "Тайгей".

Новая подлодка предназначена для Морских сил самообороны Японии.

"Райгей" является четвертой подводной лодкой класса "Тайгей" и 31-й НАПЛ, построенной на предприятии Kawasaki Kobe после Второй мировой войны.

Ожидается, что "Райгей", стоимость строительства которой оценивается в 70,2 млрд. иен (470 млн. долл.), будет принята на вооружение Морских сил самообороны Японии в марте 2025 года. Как заявлено, эта подлодка станет первой, которая будет оснащена двумя дизельными двигателями Kawasaki 12V 25/31 увеличенной мощности вместо ранее применявшихся Kawasaki 12V 25/25SB.

Как сообщал ЦАМТО, летом 2019 года японская компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI) приступила к постройке головной НАПЛ нового класса (29SS), SS-513 "Тайгей". Спуск подлодки на воду состоялся в октябре 2020 года. Морские силы самообороны Японии приняли НАПЛ в марте 2022 года. В соответствии с "Руководящими принципами программы национальной обороны на 2019 ф.г. и далее", опубликованными в декабре 2018 года, "Тайгей" будет использоваться в качестве испытательной подводной лодки.

Вторую НАПЛ серии, SS-514 "Хакугей", построила компания Kawasaki Heavy Industries (KHI). Она была передана Морским силам самообороны 20 марта 2023 года.

Спуск на воду третьей подлодки, (SS-515) "Цзингей", состоялся на предприятии компании Mitsubishi Heavy Industries в Кобе в октябре 2022 года.

Строительство четвертой НАПЛ серии началось на предприятии KHI 26 марта 2021 года.

Утвержденная правительством 18 декабря 2018 года "Среднесрочная программа обороны" (MTDP), рассчитанная на пять лет (2019-2023 ф.г.), предусматривает строительство третьей, четвертой, пятой, шестой и седьмой подлодок нового класса. Окончательное решение о количестве закупаемых НАПЛ пока не принято.

Длина НАПЛ класса "Тайгей" составляет 84,5 м, ширина – 9,1 м, расчетная осадка – около 10,4 м, стандартное водоизмещение – около 3000 т, экипаж – 70 человек. Подлодка оснащена литий-ионными аккумуляторами вместо свинцово-кислотных, что позволит более длительное время оставаться под водой. В конструкции использованы новые звукопоглощающие материалы, установлена система противоторпедной защиты для повышения живучести. "Тайгей" оснащена двумя дизельными двигателями Kawasaki и может развивать максимальную скорость до 20 узлов. Новые НАПЛ также будут оснащены гидроакустической системой нового поколения, которая была установлена на последних четырех подлодках класса "Сорю" (с 8-й по 12-ю НАПЛ).

Шесть 533-мм торпедных аппаратов HU-606 позволят применять новый вариант тяжелой торпеды "Тип-18", в дополнение к "Тип-89", или ПКР UGM-84L "Гарпун" Блок.2.

НАПЛ отличается уменьшенной электромагнитной и акустической сигнатурой и будет оснащена новой системой боевого управления (CMS), возможности которой командование Морских сил самообороны не разглашает. Проект подлодки класса "Тайгей" впервые предусматривает наличие каюты для шести членов экипажа женского пола.