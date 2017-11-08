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На верфи Kawasaki Heavy Industries спущена на воду десятая НАПЛ класса "Сорю"

09.11.2017 ЦАМТО 232 0
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ДЭПЛ типа «Сорю»
ДЭПЛ типа «Сорю» ВМС Японии.
Источник: ВМС США

ЦАМТО, 8 ноября. На предприятии японской компании Kawasaki Heavy Industries (KHI) в Кобе 6 ноября состоялась церемония спуска на воду НАПЛ класса "Сорю", предназначенной для морских Сил самообороны Японии.

Как сообщает Navyrecognition.com, НАПЛ (510) "Шорю" (Shoryu) – 28-я подводная лодка, построенная на верфи Kawasaki Heavy Industries в послевоенный период, и 10-я НАПЛ класса "Сорю" (5 построены Kawaski, еще 5 – Mitsubishi Heavy Industries). Закладка киля "Шорю" состоялась в январе 2015 года. Передача этой НАПЛ морским Силам самообороны Японии запланирована на март 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, компании Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries осуществляют строительство подводных лодок нового класса поочередно. Закладка киля головной НАПЛ класса "Сорю" состоялась в марте 2005 года на судостроительном предприятии Mitsubishi Heavy Industries. Она была спущена на воду 5 декабря 2007 года и вошла в состав морских Сил самообороны Японии в марте 2009 года. 25 марта 2010 года верфь KHI передала японскому флоту вторую подлодку серии – "Унрю". На текущий момент морские Силы самообороны Японии получили восемь подводных лодок класса "Сорю". Спуск на воду 9-й подлодки, "Сейрю", состоялся в октябре 2016 года. Ожидается, что к 2021 году количество НАПЛ данного типа на вооружении японского флота возрастет до 12 ед. Финансирование строительства 12-й подлодки серии было одобрено в рамках оборонного бюджета на 2016 ф.г.

Подводная лодка класса "Сорю" превышает по размерениям субмарину предыдущего поколения ("Оясио"). Длина НАПЛ класса "Сорю" составляет 84 м, ширина – 9,1 м, высота – 10,5 м, осадка – 8,4 м, надводное/подводное водоизмещение 2950/4100 т.

Подлодка оснащена главной энергетической установкой в составе двух дизельных двигателей Kawasaki 12V 25/25SB и четырех воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ) V4-275R производства Kawasaki Kockums. Максимальная скорость в подводном положении – 20 узлов, в надводном – 12 узлов. Вооружение составляют шесть 533-мм торпедных аппаратов с торпедами "Тип-89", "Тип-80" и ПКР UGM-84C "Гарпун". Подлодка также оборудована ПУ отстрела ложных целей. Экипаж – 65 чел.

Оснащение воздухонезависимой силовой установкой позволяет снизить заметность лодки для гидролокаторов и находиться под водой около 14 суток, в отличие от 4-5 суток у ДЭПЛ без ВНЭУ. Подлодка также оснащена современными автоматизированными системами и ГАС, позволяющими повысить эффективность ведения разведки.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, спуск на воду "Шорю" состоялся через 9 месяцев после объявления о том, что Япония, вероятно, станет первой страной мира, которая оборудует НАПЛ литий-ионными аккумуляторами. Компания GS Yuasa, разработчик и производитель аккумуляторных систем из Киото, 21 февраля сообщила, что данные батареи будут установлены на последних двух НАПЛ класса "Сорю": SS-511 и SS-512. Они будут поставлены заказчику в 2020 и 2021 гг.
08.11.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Страны
Япония
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Kawasaki
MHI
Проекты
2020-й год
ВНЭУ

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