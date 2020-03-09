ВМС Японии получили одиннадцатую подводную лодку типа «Сорю»

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Военно-морские силы Японии пополнились одиннадцатой дизель-электрической подводной лодкой типа "Сорю". Церемония прошла 5 марта 2020 года на верфи корпорации Mitsubishi Heavy Industries в Кобе.

Подводная лодка "Орю", переданная японскому флоту, является одиннадцатой в серии из двенадцати дизель-электрических субмарин класса "Сорю", строительство которых ведут сразу две компании - Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries. При этом Mitsubishi Heavy Industries строит нечетные подводные лодки, а и Kawasaki Heavy Industries четные.

ДЭПЛ "Орю" заложили в ноябре 2015 года, спустили на воду в октябре 2018 года. Последняя субмарина серии, "Торю", была заложена в январе 2017 года, спущена на воду в ноябре 2019 года. Ее поставка заказчику намечена на март 2021 года.

Длина НАПЛ составляет 84 м, ширина – 9,1 м, высота – 10,5 м, осадка – 8,4 м, надводное/подводное водоизмещение 2950/4100 т, Экипаж – 65 чел.

Лодка оснащена главной энергетической установкой в составе двух дизельных двигателей Kawasaki 12V 25/25SB и четырех воздухонезависимых энергетических установок (ВНЭУ) V4-275R производства Kawasaki Kockums. Максимальная скорость в подводном положении – 20 узлов, в надводном – 12.

Вооружение: шесть 533-мм торпедных аппаратов с торпедами «Тип-89», «Тип-80» и ПКР UGM-84C «Гарпун». Подлодка также оборудована ПУ отстрела ложных целей.

Отмечается, что «оснащение воздухонезависимой силовой установкой позволяет снизить заметность лодки для гидролокаторов и находиться под водой около 14 суток, в отличие от 4-5 суток у ДЭПЛ без ВНЭУ». Подлодка оснащена также автоматизированными системами и ГАС, позволяющими повысить эффективность ведения разведки.