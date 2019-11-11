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ЦАМТО

На верфи в Кобе состоялся спуск на воду 12-й НАПЛ класса "Сорю"

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Источник изображения: Фото: Kawasaki Heavy Industries

ЦАМТО, 8 ноября. Японская компания Kawasaki Heavy Industries сообщила о состоявшейся 6 ноября на предприятии в Кобе церемонии спуска на воду очередной НАПЛ класса "Сорю", предназначенной для Морских сил самообороны Японии.

Подлодка (512) "Торю" является второй НАПЛ класса "Сорю", оснащенной литий-ионными аккумуляторами вместо свинцово-кислотных. Она также является 12-й и последней подводной лодкой класса "Сорю" и шестой, которая будет построена на верфи Kawasaki Heavy Industries. Закладка (512) "Торю" состоялась 27 января 2017 года. Как ожидается, эта НАПЛ поступит на вооружение Морских сил самообороны Японии в марте 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство подводных лодок класса "Сорю" для Морских сил самообороны ведется компаниями Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries. Закладка киля головной НАПЛ класса "Сорю" состоялась в марте 2005 года на предприятии Mitsubishi Heavy Industries. Она была спущена на воду 5 декабря 2007 года и вошла в состав Морских сил самообороны Японии в марте 2009 года. 25 марта 2010 года Kawasaki Heavy Industries передала флоту вторую подлодку серии – "Унрю".

В настоящее время на вооружение приняты 10 НАПЛ класса "Сорю". Последняя из них, (510) "Шорю" (Shoryu), вошла в боевой состав Морских сил самообороны Японии в марте 2019 года.

В 2017 году компания GS Yuasa, разработчик и производитель аккумуляторных систем из Киото, сообщила, что на последних двух НАПЛ класса "Сорю", SS-511 и SS-512, будут использоваться литий-ионные аккумуляторы вместо свинцово-кислотных. НАПЛ будут поставлены в 2020 и 2021 гг.

Церемония спуска на воду 11-й подлодки серии, SS-511 "Орю", которая является первой НАПЛ, оснащенной литий-ионными аккумуляторами, состоялась 4 октября 2018 года на предприятии Mitsubishi Heavy Industries.

Подводная лодка класса "Сорю" превышает по размерениям субмарину предыдущего поколения ("Оясио"). Длина НАПЛ составляет 84 м, ширина – 9,1 м, высота – 10,5 м, осадка – 8,4 м, надводное/подводное водоизмещение – 2947/4100 т. Она оснащена главной энергетической установкой в составе двух дизельных двигателей Kawasaki 12V 25/25SB и четырех ВНЭУ V4-275R производства Kawasaki Kockums. Максимальная скорость в подводном положении – 20 узлов, в надводном – 12 узлов. Вооружение составляют шесть 533-мм носовых торпедных аппаратов с торпедами "Тип-89", "Тип-80" и ПКР UGM-84C "Гарпун". Подлодка также оборудована ПУ отстрела средств противодействия. Экипаж – 65 чел.

НАПЛ класса "Сорю" являются первыми в Японии подводными лодками, оснащенными ВНЭУ, что позволяет им оставаться под водой длительное время. Оснащение ВНЭУ позволяет снизить заметность подлодки для гидролокаторов и находиться под водой около 14 суток, в отличие от 4-5 суток у ДЭПЛ.

Как предполагается, компания GS Yuasa также поставит литий-ионные аккумуляторы для подводных лодок нового поколения. В пояснении к бюджету на 2017 ф.г. МО Японии сообщило о намерении построить подводные лодки нового класса (водоизмещением 3000 т) с более высокими возможностями по обнаружению и поражению целей. В начале июля 2019 года представитель Mitsubishi Heavy Industries сообщил, что компания приступила к постройке первой НАПЛ нового класса (эта серия будет включать не менее трех подлодок). Предполагается, что первая подлодка 29SS должна поступить на вооружение в марте 2022 года.

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Страны
Япония
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
Kawasaki
MHI
Проекты
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