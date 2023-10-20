Новая Зеландия может присоединиться к AUKUS в случае формирования правительства консерваторов

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Крис Люксон, лидер Национальной партии и, вероятно, следующий премьер-министр Новой Зеландии, в большей степени готов присоединиться к технологической инициативе AUKUS Pillar 2, чем Лейбористская партия.

Лейбористы, сначала под руководством премьер-министра Джасинды Ардерн, затем - её преемника Криса Хипкинса, в лучшем случае были осторожны в отношении членства в AUKUS. Старшие члены кабинета министров высказывали неоднозначные мнения о ценности этой организации для Новой Зеландии как игрока Тихоокеанского региона А во время телевизионных дебатов в преддверии выборов Хипкинс заявил:

Предпочитаю другие механизмы вместо AUCUS.

Напротив, Крис Люксон, лидер Национальной партии, консерватор и вероятный следующий премьер-министр Новой Зеландии, заявил в ходе дебатов:

Мы рассмотрим, в каком объеме мы сможем участвовать в проекте AUCUS, и обязательно изучим возможность присоединения ко второму этапу, хотя ещё слишком рано для получения информации о втором компоненте проекта.

Новая Зеландия рассматривает пакет, известный как AUKUS Pillar 2, который предполагает обмен передовыми технологиями, включая искусственный интеллект (ИИ), квантовые вычисления, кибернетические, подводные возможности, гиперзвуковое оружие, обмен информацией и радиоэлектронную борьбу. На сегодняшний день в этом формате состоят США, Британия и Австралия.

Присоединение к AUKUS поддерживают и такие новозеландские партии как ACT, и NZ First, которые могут войти в парламентскую коалицию.