Песпективные противоракетные проекты США и НАТО

Западные стратеги подталкивают Россию к созданию все более смертоносного оружия

Противоракетная оборона США и НАТО – фактор, повышающий градус противостояния в мире. Буксируемая надводная радиолокационная установка SBX, предназначенная для размещения в открытом океане. Фото с сайта www.mda.mil

Несмотря на колоссальные инвестиции и привлечение лучших инженерных кадров, современные американские и европейские системы ПРО пока не могут обеспечить защиту от российских стратегических ядерных сил. Однако стратеги НАТО верят, что настойчивыми интеллектуальными и финансовыми вложениями в новые противоракетные технологии они приближают тот момент, когда ракетно-ядерная угроза союзу Западного мира будет полностью ликвидирована.

Противоракетная система Twister

MBDA разрабатывает новую высотную ракету-перехватчик, которая должна стать первым шагом к созданию собственной европейской системы ПРО.

Объединяющий Германию, Францию, Финляндию, Италию, Нидерланды и Испанию проект Twister (Timely Warning and Interception with Space-Based Theater Surveillance) может быть реализован к 2030 году. Он предусматривает развертывание сети датчиков раннего предупреждения космического базирования. А также создание эндоатмосферного перехватчика, способного летать со скоростью более 5 Махов на высоте до 100 км для перехвата маневрирующих баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых или сверхзвуковых крылатых ракет, гиперзвуковых планирующих блоков, противокорабельных ракет и истребителей следующего поколения.

Предполагается размещение перехватчиков на существующих и перспективных наземных и морских платформах.

Радар DARC

Для слежения за объектами в глубоком космосе Соединенные Штаты намерены развернуть в Великобритании радар Deep Space Advanced Radar Capability (DARC). Радиолокационная станция, состоящая из 10–15 параболических приемных антенн и 4–6 передающих антенн диаметром 15 м, будет занимать площадь около 1 кв. км.

Три радара ныне действующей системы СПРН США могут обнаруживать объекты на расстоянии до 20 тыс. км. Новая система DARC сможет увидеть объект размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тыс. км – то есть охватить орбиты большинства военных спутников России и Китая.

Предполагается, что еще два таких радара будут размещены в Австралии и в Техасе.

Программа Left of Launch

Корпорация Raytheon Missiles & Defense участвует в программе Пентагона Left of Launch, нацеленной на нейтрализацию ракетной угрозы еще до запуска ракет противника. Программа основана на упреждающем ударе с использованием новых некинетических технологий – таких как электромагнитное излучение, кибератаки, установка электронных жучков, нарушение систем связи и управления, систем наведения баллистических ракет, саботаж и диверсии. Raytheon делает ставку на использование технологии искусственного интеллекта.

Стратегия Left of Launch также лежит в основе стратегии британской противоракетной обороны. В частности, она является одним из главных направлений деятельности специалистов Центра противоракетной обороны Великобритании (UK Missile Defence Centre). Они изучают использование направленной энергии против баллистических или гиперзвуковых систем на стартовом этапе. И считают, что данная стратегия будет применима для нейтрализации угрозы от гиперзвуковых планирующих блоков.

Концептуальные проекты в области ПРО

20 февраля 2019 года президент Дональд Трамп подписал меморандум о создании Космических сил США. Среди целей Космических войск были названы защита интересов США в космосе, «отражение агрессии и защита страны», а также «проецирование военной силы в космосе, из космоса и в космос».

В бюджете Белого дома на 2020 финансовый год для нового Space Development Agency было выделено 15 млн долл. на разработку «государственной эталонной архитектуры космического кинетического перехватчика для защиты в фазе разгона». Бюджет-2020 предусматривал 34 млн долл. на разработку и испытание к 2023 году прототипа космического оружия направленной энергии (лазерного) против межконтинентальных баллистических ракет на этапе их разгона. За пять лет на программу предполагается выделить 380 млн долл.

На 2022 год космические войска США запрашивают 17,4 млрд долл. – на 2 млрд больше по сравнению с 2021 годом.

Директор агентства по противоракетной обороне Джон Хилл считает, что НАТО уже располагает космическими средствами для отслеживания гиперзвуковых аппаратов. А перед Минобороны США стоит задача расширить космический сегмент ПРО и наладить систему передачи информации с космических спутников на противоракетные корабельные системы.

На концептуальном уровне агентство также разрабатывает некинетические средства нейтрализации гиперзвуковых блоков с использованием технологий искусственного интеллекта. Исходя из того, что противник также будет задействовать ИИ для связи, навигации и наведения ракет на цель, агентство рассматривает эту область как сферу возможного противодействия – например, в момент передачи корректирующих данных на ракету в полете.

Американские военные рассчитывают вывести на низкую околоземную орбиту спутники обнаружения гиперзвуковых ракет Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS), которые будут действовать в связке с морскими радарами SPY-6 системы Aegis для наведения противоракет.

Также проводятся эксперименты по обнаружению гиперзвуковых ракет с помощью спутников на нетрадиционной для таких целей средней околоземной орбите. Новые спутники планируется оборудовать системой постоянного инфракрасного излучения нового поколения (Next Generation Overhead Persistent Infrared System – OPIR). Система должна обнаруживать инфракрасные шлейфы при запуске ракет, а затем передавать координаты другим спутникам и наземным станциям.

В мае 2021 года Пентагон заключил контракты с компаниями Raytheon и Millennium Space Systems (входит в Boeing) на создание цифровых моделей прототипов спутников Missile Track Custody Prototype (MTCP). Первые испытания намечены на 2022 год, а в случае успеха группировку развернут к 2029 году.

Также Агентство противоракетной обороны США исследует возможности применения системы OPIR в виде сотен малых спутников с инфракрасными датчиками на низкой околоземной орбите. Использование низкой орбиты выглядит наиболее эффективным для контроля гиперзвуковых целей. Пентагон считает критическим для ПРО США развитие программы агентства DARPA Black Jack, поскольку она позволит использовать в военных целях коммерческие спутники.

Пентагон проводит исследования по размещению лазерного и пучкового оружия в космосе, продолжает секретную программу с космическим многоразовым аппаратом X-37B, вероятным носителем экспериментального противоспутникового лазера.

Спутники-москиты и призрачный флот

Космические программы Пентагона засекречены, что создает дополнительные риски для стратегической стабильности. Известно, что в США помимо многоразовых космических гиперзвуковых систем ведутся проекты по созданию миниатюрных космических аппаратов, проекты по перехвату космических аппаратов с применением спутников-инспекторов, по кинетическому и некинетическому воздействию на спутники. Особенно опасны проекты по направленному воздействию на системы управления ядерным оружием. Наблюдается тенденция к обеспечению взаимозаменяемости противоракетного и противоспутникового оружия.

Американские активы в космосе все более интегрированы и взаимозаменяемы. США рассчитывают одержать победу в гонке вооружений, в том числе за счет подключения союзников США к совместным проектам для объединения средств и технологий.

В частности, Франция разрабатывает проекты по созданию спутников с лазерным оружием для защиты других объектов в космосе от потенциальных угроз. К космическим проектам, помимо государств из так называемой пятерки Five Eyes, подключаются операционные центры Новой Зеландии и Японии. Унификация вооружений и объединение потоков данных приносят экономию расходов.

ВМС США вынашивают планы по размещению средств ПРО на кораблях-роботах. В 2021 году Соединенные Штаты провели испытания с запуском противоракеты SM-6 с безэкипажного военного корабля. В рамках концепции «призрачного флота» (Ghost Fleet) ВМС США рассчитывают получить целый флот роботизированных кораблей.

Защита, подрывающая безопасность

Существующая система ПРО в Европе пока недостаточно эффективна для защиты от ракетной атаки из России. Военные НАТО стремятся избавиться от этого недостатка, развивая сетецентрическую систему слежения за воздушным и космическим пространством, интегрируя разнообразные морские, наземные, воздушные и космические средства слежения и наведения, объединяя в сеть противоракетные средства поражения. Конечная цель очевидна – обеспечение безопасности Европы за счет нейтрализации российского потенциала СЯС.

Возникающие «прорывные технологии» создают напряженность в международных отношениях. К примеру, сам факт существования программы Left of Launch может являться фактором, подрывающим стратегическую стабильность. Ибо дает повод сомневаться в гарантированной способности нанести ответный ядерный удар – и соответственно создает стимулы для нанесения упреждающего ядерного удара для стороны, которая почувствует уверенность в своих ударных средствах в рамках Left of Launch.

Противоракетная оборона США и НАТО являются фактором, поднимающим градус противостояния в мире и провоцирующим Россию на создание более разрушительных и смертоносных вооружений.

Вадим Козюлин

Вадим Борисович Козюлин – кандидат политических наук, профессор Академии военных наук, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем МИД РФ.