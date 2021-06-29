Балансовая стоимость: Пентагон попросил миллиарды на подготовку к войнам

Проект бюджета американского минобороны направлен в конгресс

Президент США Джозеф Байден запросил у конгресса на следующий финансовый год $752,9 млрд на национальную оборону. Большая часть этой суммы — $715 млрд — предназначается Пентагону. В проекте бюджета минобороны предусмотрены наибольшие со времен Второй мировой войны расходы. Военные поясняют, что это нужно США для того, чтобы «при необходимости сражаться и выиграть следующую войну». «Известия» разбирались, с какими угрозами намерен справиться Вашингтон.

«Противостояние враждебности»

«Министерство обороны должно быть готовым к тому, чтобы идти в ногу с нашими конкурентами и при необходимости сражаться и выиграть следующую войну <…> не последнюю», — заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей американского конгресса. Он отметил, что во время подготовки предложений по оборонному бюджету США учитывались возможности новых войн. В частности, более серьезное внимание необходимо уделять Китаю — на «тихоокеанскую инициативу сдерживания» заложено свыше $5 млрд.

По словам главы минобороны, он издал внутреннюю директиву, главная цель которой — «усилить сдерживание Пекина, ускорить разработку передовых возможностей, новых оперативных концепций, оживить нашу сеть региональных союзников». Остин добавил, что Китай — не единственная угроза для США. Особое внимание при составлении бюджета уделено «противостоянию враждебности со стороны России». По словам Остина, в частности, речь идет о киберпространстве — на операции в этой сфере военные рассчитывают получить $10 млрд.

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Еще две страны, которые Соединенные Штаты рассматривают как угрозу, — Северная Корея и Иран. «С акцентом на космос, противоракетную оборону наш бюджет также поможет нам противостоять растущему потенциалу баллистических ракет этих государств», — пояснил шеф Пентагона.

В частности, предполагаются инвестиции в гиперзвуковое оружие, микроэлектронику, технологии 5G, искусственный интеллект, судостроение, ядерную модернизацию и системы космического базирования. На модернизацию ядерной триады в оборонном бюджете заложено около $28 млрд, а на разработки, исследования и испытания в области новых вооружений — $112 млрд.

Против китайских товарищей

Едва придя к власти, администрация Джо Байдена взяла курс на укрепление оборонного сотрудничества с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе. Главная цель, которую перед собой ставили в Вашингтоне, — сдерживание Китая. Во время своего первого телефонного разговора с японским коллегой Нобуо Киси глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что в случае военного конфликта Токио и Пекина США в соответствии с договором о безопасности с Японией готовы оборонять острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует КНР. Впрочем, союзники США в Азии не настроены на жесткую конфронтацию с Пекином и предпочитают более гибкую модель отношений с Китаем — одновременное соперничество и сотрудничество.

В ноябре прошлого года в Ханое военно-политические союзники США в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Сингапур, Филиппины и Таиланд, подписали с Китаем соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (Regional Comprehensive Economic Partnership). Его цель — создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли с объемом ВВП $28 трлн, а это более 32% от общего мирового объема ВВП.

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Тем временем американо-китайские отношения за последние годы вышли на вектор системного противостояния, отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Алексей Давыдов.

— Это подразумевает противостояние моделей общественного развития, включая политическую систему, экономическую, конкуренцию в передовых научных технологиях, которые касаются как информационно-телекоммуникационных, так и военных технологий, где у Китая в каких-то секторах есть преимущество, а где-то он уступает США, — пояснил эксперт.

В частности, Китай сильно превосходит Соединенные Штаты по ракетам средней и меньшей дальности. Между Вашингтоном и Москвой до августа 2019 года действовал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Для Пекина же эти ракеты — основа военного потенциала.

— Эксперты давно говорят, что у США есть планы, во-первых, по развитию систем противоракетной обороны, во-вторых, по усилению своего потенциала и потенциала своих союзников для увеличения количества ракет средней и меньшей дальности в АТР. Это необходимо для того, чтобы уравновесить диспропорцию и поддерживать определенный баланс, — поясняет Давыдов.

Политолог отмечает, что в последнее время в США всё чаще слышатся заявления о необходимости наращивать военные ассигнования из-за действий Китая и России.

— Это делается для того, чтобы увеличивать определенные расходы со стороны противников. Прежде всего чтобы ресурсы направлялись не на развитие экономики, а на развитие военно-промышленного комплекса. ВПК может стимулировать экономический рост, но до определенной степени. Такой сценарий в отношении Китая нельзя исключать, — уверен специалист.

Нерешаемые конфликты и растущие угрозы

Пока согласование проекта бюджета еще идет. Этот процесс займет долгое время, отмечает в разговоре с «Известиями» младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Илья Крамник.

— Сейчас, в принципе, повторяется ситуация времен холодной войны. С обеих сторон — и Китая, и США — идет наращивание военных возможностей. При этом они преследуют сразу две цели, — отмечает эксперт. С одной стороны, это делается, чтобы в случае необходимости вести войну, с другой — для того, чтобы не пришлось прибегать к военным действиям.

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При этом, как говорит специалист, никто не застрахован от локальных конфликтов различного рода.

— Они могут расти и множиться. Если говорить об американской подготовке, они, с одной стороны, начинают наращивать свои возможности для противостояния с крупными странами, такими как Россия и Китай. С другой — они по-прежнему продолжают подготовку к локальным конфликтам, которые заключаются в поддержании гарантированного технического уровня, который позволяет вести эти конфликты с минимальными потерями, — отмечает Крамник.

Участие в военных кампаниях порой затягивается на долгое время. Например, войны американцев в Ираке и Афганистане. Спустя почти 20 лет после начала военной операции в Афганистане США должны к 11 сентября окончательно вывести свои войска из этой страны. Но движение «Талибан» (запрещено в России) уже быстро восстанавливает свои позиции, отмечает Крамник.

— Но здесь для США ключевой фактор — иметь преимущество здесь и сейчас. Проблемы в конфликтах, которые у них возникают, в основном имеют не военную, а политическую природу. Можно выигрывать бои в поле, но это не даст нужного политического результата из-за того, что с той стороны есть противостоящие силы, которых прямо или косвенно поддерживают другие крупные мировые игроки. Постепенно сейчас возвращается мир долгих нерешаемых военных конфликтов с одновременно растущими угрозами возможного столкновения крупных держав. Реализуются эти угрозы или нет, сказать сложно, — подытожил эксперт.

Ксения Логинова