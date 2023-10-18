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ТАСС

В МАИ разработали проект платформы для перелетов между РОС и лунной базой

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Макет Российской орбитальной станции
Макет Российской орбитальной станции.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Планируется, что лунная транспортная платформа сможет доставлять до 10 тонн полезных грузов на Луну и возвращать с нее до 5 тонн ресурсов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Магистр Московского авиационного института (МАИ) Егор Мишин разработал проект лунной транспортной платформы, которая сможет курсировать между Российской орбитальной станцией (РОС) и базой на естественном спутнике Земли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МАИ.

"В Московском авиационном институте создали проект лунной транспортной платформы (ЛТП). Работу выполнил магистр института №12 "Аэрокосмические наукоемкие технологии и производства" МАИ Егор Мишин", - отметили в пресс-службе.

В институте уточнили, что космический аппарат можно будет применять для доставки до 10 тонн полезных грузов на Луну и возвращать с нее до 5 тонн различных ресурсов и результатов исследований. "Планируется, что платформа будет курсировать по маршруту между орбитой разрабатываемой Российской орбитальной станции и лунной базой", - приводит слова Мишина пресс-служба.

Разработка, пояснили в пресс-службе, является глубокой модернизацией разгонного блока ДМ. В частности, у него были увеличены баки, добавлены солнечные панели. "Еще одним новшеством стали места крепления подвесных баков со стыковочными узлами для перекачки топлива в основные баки. Также инженер оснастил космический аппарат двигателями ориентации", - добавили там. 

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Россия
Компании
МАИ
Проекты
Луна
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