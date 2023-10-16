Войти
ТАСС

В ВСУ признали, что из-за дефицита стараются не использовать силы ПВО против дронов

232
0
0
Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк.
Источник изображения: belvpo.com

Представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк сообщила, что активно используются мобильно-огневые группы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно используют для противодействия дронам мобильные группы, так как применять против беспилотников системы ПВО в условиях дефицита нецелесообразно. Об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк.

"Мы разворачиваем системы противовоздушной обороны на разных направлениях, исходя из оценки обстановки, активно используя мобильно-огневые группы, так как противодействовать дроновым атакам нецелесообразно очень мощными средствами ПВО в условиях, когда их не хватает", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Киев давно просит западных партнеров увеличить поставки современных средств ПВО, постоянно заявляя об их нехватке. Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Украина будет на зимний период брать у союзников системы ПВО в аренду. При этом он признал, что поставки все равно дозированы и происходят медленнее, чем хотелось бы украинским властям, так как у западных стран нет ПВО в достаточном количестве, чтобы отправлять их Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Похожие новости
09.10.2023
Турки о форуме "Валдай": Путин дал Западу хорошую оплеуху
13.06.2023
Вторая атака за три недели: что известно о нападении на корабль, охраняющий "Турецкий поток"
28.02.2023
"Нам нужна новая тактика": Европе критически не хватает боеприпасов
24.11.2022
Le Monde: Запад истощил собственные запасы оружия из-за помощи Украине
24.11.2022
Тегеран не получил от Киева доказательств использования беспилотников на Украине
18.03.2022
Постоянно демонстративное наблюдение
04.05.2021
Авиаполку прибыло: юг России и Кавказ укрепят истребителями Су-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.10 05:03
  • 56021
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 15.10 18:14
  • 19
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.10 12:32
  • 13
Фрегаты для Черного моря
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 18:14
  • 2656
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики
  • 12.10 21:43
  • 2
Директор Уралвагонзавода сообщил о перепрофилировании цеха на производство бронетехники