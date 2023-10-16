На Западе потребовали, чтобы победителя на Украине не было. Вот в чем дело

В НАТО командующих ВСУ уволили бы за некомпетентность, пишет Il Fatto Quotidiano. Потери в их контрнаступлении огромные, а успехи никакие. При этом для мира было бы лучше, если бы никакого победителя вообще не было, иначе дело может дойти до ядерного конфликта, отмечает автор статьи.

Я впервые услышал о часах Судного дня в 1985 году, когда вышла песня Russians известного автора-исполнителя Гордона Мэтью Томаса Самнера, который выступает под псевдонимом Стинг и которого я давно слушал.

Музыка была, как всегда, красивой, меланхоличной и говорящей, а сопровождавший ее видеоролик интриговал: несколько раз на экране появлялись часы с одной стрелкой, которые выделялись на темном фоне.

Я изучил историю написания песни и понял, что это часы Судного дня. На момент ее выхода я занимал важный пост в НАТО. Я служил преданно и с достоинством, но это не помешало мне написать книгу, предисловие к которой сделал Доменико Галло (Domenico Gallo) и в которой резко критикуется Североатлантический альянс. Правда, сделал я это уже после того, как оставил действительную службу в армии, из соображений этики.

Ядерный кошмар господствовал на мировой арене в течение всего периода холодной войны, и, немного видоизмененный, он присутствует до сих пор. Военные моего поколения – я поступил в Военную академию в 1966 году – жили в тот тревожный исторический период, когда ужас Хиросимы и Нагасаки мог повториться. Люди жили, понимая, что США и Советский Союз контролируют свои арсеналы, и противостояния удастся избежать только благодаря страху перед взаимным уничтожением.

Ядерное превосходство, носившее исключительный характер, принадлежало двум сверхдержавам и никогда не подвергалось внешним ограничениям. Это привело к тому, что войны по всему миру шли, но обмен ядерными ударами никогда не рассматривался. Две сверхдержавы в течение 80 лет могли свободно противостоять друг другу в кровавых "прокси" войнах по всему миру.

Такие действия США и России в сфере безопасности завершились конфликтом на Украине. Однако в связи с особенностями этого противостояния, оно приобрело характер смертельного столкновения двух государств – Украины и России, поражение в котором ставит под угрозу выживание одного из них.

Речь идет о европейском конфликте, в котором одна ядерная держава – Россия – принимает непосредственное участие в боевых действиях, а другая ядерная держава – США – действует "дистанционно". Понятно, что Москва и Вашингтон находятся в состоянии военного конфликта. Но какие боевые и организационные действия приведут к ядерной конфронтации между этими двумя странами? Есть два возможных пути.

Первый заключается в легкомысленном принятии Украины в Североатлантический альянс. Это побудит НАТО применить статью 5 и вступить в прямое противостояние с Россией. Глобальный конфликт с применением обычного вооружения между альянсом и Москвой не имеет перспектив: в этом отношении у НАТО превосходство, поэтому у России не останется выбора, кроме как прибегнуть к ядерному оружию, чтобы восстановить равновесие. Если же НАТО даст ядерный ответ, то человечество исчезнет. На недавнем саммите альянса в Вильнюсе Киеву было отказано во вступлении в НАТО – пока отказано. Но не проходит и дня, чтобы президент Украины Зеленский не повторил эту просьбу, удовлетворение которой привело бы к трагическому повороту в развитии конфликта.

Второй путь к ядерной конфронтации связан со словом "победа" – именно ее многие западные лидеры называют единственным решением. Но давайте разберемся, что означает "победа" для соперников, сражающихся на украинской земле. Победа России означала бы разделение Украины на две части, юг подчинялся бы русским, а север – Европе. Это нанесло бы серьезный ущерб территориальной целостности Украины и стало бы почвой для дальнейшего вооруженного соперничества внутри региона, но повода для ядерного противостояния между сверхдержавами не было бы. Украина не исчезнет, и, скорее всего, оставшаяся на севере часть войдет в состав НАТО и, прежде всего, Европы, которая будет вынуждена оказывать ей финансовую поддержку как минимум в течение ближайших 20 лет. В случае победы Киева над Москвой под флагом защиты демократии и свободы начнется структурное разрушение российского государства, которое обернется серьезными последствиями для всего мира.

В России исторически так всегда происходило вследствие серьезных военных поражений или кардинальных изменений во внешней политике: в 1905 году после поражения русской эскадры в столкновении с японским флотом; в 1917 году после поражения России на Западном фронте в Первой мировой войне, ознаменовавшего конец царского режима; наконец, после злополучного 1989 года, когда Советский Союз распался и стал легкой добычей американского экспансионизма.

Поражение на Украине приведет к тому, что Китай легко овладеет Сибирью и приобретет абсолютную власть в Азии, Прибалтика и Польша заявят претензии на российские трофеи, чтобы раз и навсегда свести исторические счеты с Москвой, а система власти в Кремле будет разрушена. Ядерная война станет естественным, необходимым и немедленным ответом всего российского народа вне зависимости от того, какое руководство останется в живых. Стрелки часов Судного дня будут запущены и ознаменуют начало ядерного противостояния и гибель человечества.

Как этого избежать? Приостановить конфликт и, главное, не допустить победы одной из сторон! Слово "победа" должно навсегда исчезнуть из международного лексикона: пусть никто не говорит о ней и пусть не будет проигравших. Границей между Украиной и Россией станет линия, обозначенная военным противостоянием на фронте. В этом случае пострадает как Киев, так и Москва, но дело не дойдет до ядерного конфликта.

С другой стороны, очевидно, что в настоящий момент на фронте нет явного победителя. Мы находимся в периоде застоя, когда сражения сводятся к приобретению или потере небольшого населенного пункта, не имеющего никакого значения. В этой ситуации именно украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное "контрнаступление", а это абсурдно с военной точки зрения. На поле боя существуют правила, которые нельзя нарушать: атакующий должен иметь превосходство в людях и технике не менее 3 к 1, в снабжении и материально-техническом обеспечении – не менее 7 к 1. Это базовые правила, и меняться они могут только в исключительных случаях. Например, при наличии абсолютного господства в небе, но Украина им не обладает.

Однако Украины не соблюдает основные военные правила, обычно принятые в НАТО. Кто заставил украинских генералов идти в атаку любой ценой, теряя огромное количество человеческих жизней? Какую цену придется за это заплатить и кому? В течение трех лет я возглавлял отдел операций и планирования в командовании Сил быстрого реагирования НАТО, элитном оперативном подразделении альянса. В мои полномочия входило планирование военных действий, некоторые из которых, к сожалению, нашли эффективное воплощение в Югославии. Все, о чем я говорю, основано на личном опыте. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказывает о продвижении украинского наступления на сто метров в день как об успехе. Но есть ли смысл в этих ста метрах? Во сколько жизней это обходится? Ни один командующий НАТО не стал бы делать подобное, так как его бы выгнали за вопиющую военную некомпетентность.

Автор: Бьяджо ди Грация (Biagio di Grazia) – бывший начальник отдела операций и планирования командования Сил быстрого реагирования НАТО