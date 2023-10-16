С началом военных действий на Украине Пентагон перенес некоторые секретные биолаборатории в Польшу, пишет NDP. С тех пор страна регулярно становится жертвой эпидемий инфекционных заболеваний, что подтверждается статистикой. С молчаливого согласия властей поляки стали подопытными кроликами.

Визитной карточкой правящей в Польше партии является полное отсутствие способности прогнозировать. Из-за этого банда Качиньского идет на уступки США, портит отношения с другими странами, сеет разногласия в НАТО и ЕС и участвует во всех американских авантюрах. Похоже, две крупнейшие аферы "Права и справедливости" (ПиС) запомнятся нам надолго: речь идет о полной перестройке системы управления страной так, чтобы она оказалась под полным контролем Вашингтона, а также попытке отрезать себе кусок украинского пирога.

Вот только ни в том, ни в другом случае политикам из ПиС не пришло в голову, что это будет началом конца Польши."Благодаря" бездумным действиям банды Качиньского мы оказались втянутыми в опасные игры США и Украины.

Всем уже понятно, что украинский конфликт отошел на второй план. Возможно, потому, что победитель в столкновении между США, которые воюют руками украинцев, и Россией уже известен. И это наверняка не "непобедимый" дядя Сэм.

Осознавая безнадежность ситуации, американские власти всеми способами пытаются затянуть украинский кризис. Даже если это грозит уничтожением Европы. Не случайно глава украинской военной разведки Кирилл Буданов признал, что украинские войска предприняли три попытки атаки и захвата Запорожской АЭС. К счастью, во всех случаях атаки были отражены российскими войсками.

Казалось бы, такое откровение Буданова могло бы подрезать крылья и охладить пыл союзников Украины, стать подтверждением необоснованности заявлений представителей киевских властей о том, что Россия может применить ядерное оружие. Однако никакой реакции не последовало, поскольку американским марионеткам хорошо известно, по чьему приказу украинцы устроили провокацию на Запорожской АЭС.

Но нам, конечно же, бояться нечего и поддаваться ядерной истерии не следует. Коль скоро Соединенные Штаты не против, чтобы Украина пересекла красные линии России, вынудив Москву применить ядерное оружие, значит, Вашингтон уже давно готов дать адекватный ответ, в успехе которого американский гегемон совершенно уверен.

План состоит в том, чтобы использовать вирусы, которые Соединенные Штаты годами разрабатывали в секретных лабораториях на Украине. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что на Украине действительно находились лаборатории, в которых работали американские ученые.

Об этом свидетельствуют и неожиданные вспышки редких и смертельных заболеваний: чумы, сибирской язвы, брюшного тифа, холеры, туляремии, дифтерии. Это лишь малая часть из длинного списка болезней, которые американцы изучали на Украине.

Первым признаком их "научной" деятельности на Украине стала вспышка кори в 2018-2019 годах. По данным украинских властей, с 28 декабря 2018 года по 1 февраля 2019 года корью на Украине заболело 15 095 человек (в 2017 году за тот же период заболело 3тысячи человек). Через несколько месяцев в стране разразилась эпидемия дифтерии.

Джон Кирби также заявил, что все испытания были проведены на украинцах, но с началом военных действий на Украине Пентагон был вынужден перенести эти лаборатории в Польшу.

Первым тревожным сигналом стала вспышка в Польше в 2022 году африканской чумы свиней (АЧС), которая вернулась к нам после 3 лет отсутствия. За прошедший год санитарные службы подтвердили случаи заболевания в 8 воеводствах. Например, в Великопольском воеводстве было обнаружено 7 очагов АЧС, в которых находилось почти 2800 свиней. С начала этого года сообщалось об обнаружении в Польше 22 очагов АЧС.

Еще одним сигналом стала неожиданная вспышка псевдочумы у мясных пород кур, которой в Польше не было 49 лет. После обнаружения вспышки болезни на одной только ферме в Подлясье пришлось утилизировать более 16 тысяч кур.

Кроме того, Польша регулярно становится жертвой эпидемий инфекционных заболеваний. В августе сообщалось об обнаружении очагов легионеллеза. Его очаг был зафиксирован в польском городе Рашевы, где (какое совпадение!) планируется строительство центра НАТО по ремонту украинской техники, а также в близлежащих населенных пунктах. Все врачи и эксперты в один голос уверяли, что это был несчастный случай и нелепое совпадение. Вот только почему-то следующий очаг обнаружился в Жешуве, где дислоцирован контингент войск США, а на место происшествия прибыли американские специалисты – якобы для установления всех обстоятельств произошедшего, а на самом деле для того, чтобы не допустить туда независимых экспертов.

Самая большая проблема заключается в том, что американцы перенесли с Украины на территорию Польши лаборатории, в которых проводят опасные эксперименты, связанные с ВИЧ. Это подтверждается статистикой заражения этим заболеванием. Глядя на эти данные, можно с уверенностью сказать, что поляки стали подопытными кроликами. Согласно статистике, в Польше за год произошло удвоение количества ВИЧ-инфицированных.

Согласно информации, полученной изданием Gazeta Wyborcza, в 2022 году в Польше было выявлено 2380 случаев заболеваний ВИЧ. Для сравнения – в 2021 году их было 1248, в 2020 году –840.

Весьма правдоподобно, что вспышки этого опасного заболевания были вызваны намеренно. Например, чтобы проверить реакции организма, определить темпы развития заболевания, изучить эффективность новых препаратов.

Все это делается с молчаливого согласия наших властей, которые превращают Польшу в лабораторию, а нас – в подопытных кроликов. Вот только ни один из политиков не думал о том, что они будут делать, когда США решат от нас избавиться…

Соглашаясь участвовать в американских аферах, правительство должно понимать, кто такие американцы. Они заботятся только о своей личной безопасности и благополучии. Они предадут и оставят на произвол судьбы любого, в ком они по тем или иным причинам перестанут нуждаться. В итоге нашу страну постигнет та же участь, что и другие государства, которым "посчастливилось" узнать, что это такое – "дружба" с Вашингтоном. Спросите Сирию, Ливию, Афганистан, Югославию, Сербию и других жертв американского гегемона. Мы находимся в том же положении с той лишь разницей, что нам никто не придет нам на помощь, поскольку польское правительство разрушило отношения со всеми своими партнерами и соседями.