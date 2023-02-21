Стали известны подробности американской кампании по расчленению России

WSWS: Демократическая партия США много лет готовила план по расчленению России

Америка уже давно готовила кампанию по расчленению России и превращению её во множество вассальных государств, пишет WSWS. Сейчас США воспользовались конфликтом на Украине, чтобы создать видимость народной поддержки этой цели.

Администрация Байдена и американские корпоративные СМИ говорят, что усиление конфронтации между силами США-НАТО и Россией – это целиком и полностью следствие российской военной операции на Украине. А ее, в свою очередь, объясняют дьявольскими намерениями одного человека: Владимира Путина.

Таким образом, они вырывают вооруженный конфликт между Россией и Украиной из исторического контекста. И что самое важное, они скрывают роль американского империализма в подготовке и целенаправленном провоцировании этого кризиса. Боевыми действиями воспользовались, чтобы создать видимость народной поддержки давно уже готовящейся кампании США и НАТО по свержению путинского режима, развалу России и доведения ее до состояния полуколонии.

Демократическая партия играет центральную роль в этой антироссийской кампании, которой идет уже больше десяти лет. В данной статье анализируется роль демократов, особенно после 2009 года, когда к власти пришла администрация Обамы-Байдена.

Распад СССР и гражданская война в Югославии

На первом этапе распада Советского Союза между двумя ведущими капиталистическими партиями США не было особых разногласий по поводу политики в отношении этой самой большой страны в мире. Они стремились к развалу СССР, хотя и с определенной осторожностью, чтобы сформировать наилучшие условия для американских корпораций и банков, а также укрепить мировое господство США, создав "однополярный мир" и добившись "конца истории".

Все это время американская внешняя политика в отношении России строилась в рамках оборонной политики, изложенной в 1992 году. В ней говорилось: "Наша первая цель – не допустить появления, как на территории бывшего Советского Союза, так и в других местах, нового соперника, который бы представлял угрозу такого же порядка, какую представлял прежде СССР. Это основное соображение, лежащее в основе новой региональной оборонной стратегии и требующее от нас усилий по недопущению доминирования в этом регионе любой враждебной державы, потому что ресурсов этого региона, если их взять под централизованный контроль, будет достаточно для формирования мировой державы".

Первые существенные разногласия по поводу политики в отношении России появились с началом в 1991 году гражданской войны в Югославии. В этой раз демократы заняли более агрессивную позицию. Войну спровоцировало признание Германией республик югославской федерации, сначала Словении, а затем Хорватии. Из-за провозглашения независимости этими республиками крупное сербское население, ранее являвшееся самой многочисленной этнической группой, внезапно стало меньшинством в новых государствах, определяющей чертой которых была этническая принадлежность.

Последовали войны. Сначала между Словенией и федеральными властями в Белграде, потом в Хорватии, а затем в Боснии-Герцеговине, где ни одна национальность не составляла большинства, а самой крупной группой являлись боснийские мусульмане, за которыми следовали сербы и хорваты. Националистические взгляды всех созданных на национальной основе буржуазных фракций были реакционными и несостоятельными, поскольку население перемешалось благодаря межнациональным бракам, а все регионы были интегрированы в экономику и общественную жизнь югославского государства.

США и НАТО вмешались, поддержав антисербские фракции и хорватское правительство, которое вело фашистскую войну против сербского меньшинства. Они также выступили на стороне правительства Боснии, в котором преобладали мусульмане. Кульминацией стала мощная бомбардировка Сербии в 1999 году, начавшаяся после поддержанного ЦРУ восстания в Косово, которое возглавила албанская националистическая группировка "Армия освобождения Косова", занимавшаяся наркоторговлей и откровенным бандитизмом.

Россия встала на сторону сербского режима Слободана Милошевича. Кульминацией натовской войны против Сербии, в ходе которой был нанесен авиаудар по китайскому посольству в Белграде, стала конфронтация между американскими и российскими войсками в аэропорту Приштины, грозившая перерасти в открытое военное столкновение. Его удалось предотвратить в последний момент.

Афганистан, Ирак и оранжевая революция

Официальная внешняя политика США в отношении России существенно не менялась, пока к власти не пришла администрация Буша-младшего. Воспользовавшись терактами 11 сентября как предлогом, Буш приказал осуществить вторжение в Афганистан и оккупировать его. Затем он в своем первом послании о положении в стране изложил доктрину упреждающей войны (незаконную, согласно прецедентам, изложенным на Нюрнбергском процессе), оправдывающей нападение США на страны, которые Вашингтон считал "потенциальной" угрозой.

Первыми целями, названными Бушем "осью зла", стали Ирак, Иран и Северная Корея. Потом в список включили Сирию и Ливию. Неслучайно у всех этих стран были тесные отношения, а иногда и прямые альянсы с Россией.

В декабре 2004 года на Украине произошла "оранжевая революция", избрание пророссийского кандидата в президенты Виктора Януковича было аннулировано, а в третьем туре выборов победил проевропейский и проамериканский кандидат Виктор Ющенко. Политический истэблишмент США приветствовал такой результат, назвав его триумфом демократии.

Но новый режим быстро погряз в коррупции и фракционной междоусобице между соперничавшими группами капиталистических олигархов. Каждая старалась получить выгоду от приватизации активов бывшего Советского Союза. Украина была второй по величине советской республикой, имела богатые сельскохозяйственные ресурсы, значительную промышленную и социальную инфраструктуру. Поэтому там было что пограбить.

Администрация Буша была занята катастрофической кампанией в Ираке и войной в Афганистане. Она не смогла воспользоваться преимуществами, появившимися с приходом к власти правительства Ющенко. Некоторые члены Республиканской партии, включая бывшего кандидата в президенты Боба Доула и бывшего председателя партии Пола Манафорта (он потом возглавил предвыборный штаб Трампа), даже стали лоббистами и политическими советниками у Януковича и тех миллиардеров, которые финансировали и поддерживали его "Партию регионов", опиравшуюся на восточная часть страны, говорящую преимущественно по-русски.

"Революция" на майдане – организованный правыми переворот

Радикальная смена политики произошла после того, как Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии. Москва давно уже сформировала альянс с режимом Асада, благодаря чему ей удалось открыть пункт военно-морского базирования в Тартусе – единственную военную базу за пределами бывшего Советского Союза. Россия предоставляла Сирии большую военную помощь, но личный состав туда не отправляла. Однако поддержанное Америкой восстание в Сирии усиливалось, туда потекли силы боевиков, связанные с "Аль-Каидой"*, а ЦРУ начала переправлять исламских боевиков из Ливии, где те помогли международному империализму свергнуть режим Каддафи в 2011 году.

США продолжали подрывать и ослаблять Россию, используя для этого любые шансы. В ноябре 2013 года украинский президент Янукович объявил, что его правительство не будет стремиться к членству в Евросоюзе, а начнет сотрудничество с Таможенным союзом, созданным Россией. Проевропейские силы из среднего класса немедленно начали протесты в Киеве. Их поддержали, а в конечном итоге вытеснили откровенно фашистские силы, такие как партия "Свобода" и "Правый сектор"**.

Эти силы пользовались незначительной поддержкой населения, но получали крупные финансовые субсидии от США и других империалистических держав. В перехваченном и обнародованном Россией в начале феврале телефонном разговоре Виктория Нуланд из американского Госдепартамента хвасталась, что администрация Обамы тратит миллиард долларов в год на действия по смене режима на Украине.

22 февраля правая оппозиция захватила власть, а Янукович бежал из Киева, укрывшись в России. Международный социалистический вебсайт назвал произошедшее фашистским путчем, однако западные СМИ всячески приветствовали его как демократическую революцию. Показательно то, что новый режим немедленно объявил украинский единственным государственным языком, хотя 20% населения на Украине говорит в основном на русском. Главный раввин Киева призвал евреев покинуть город из-за той видной роли, которую сыграли неонацисты в восстании на майдане.

Россия в ответ сосредоточила свои войска на границе с восточной Украиной и Крымом, где проживает в основном русскоязычное население. 28 февраля пророссийские вооруженные формирования взяли Крым под свой контроль, и вскоре им на помощь пришли российские войска.

Получив "добро" из Вашингтона, украинская власть начала военное наступление на востоке Украины, которое возглавили фашисты из "Правого сектора"** и бригады "Азов"***. Авиаударам и артобстрелам подвергся Донецк, столица отделившегося от Украины региона. Американские СМИ, которые сегодня оплакивают страдания жителей Киева, Харькова и Мариуполя, ничего не говорили о разрушении Донецка.

Выборы 2016 года и расследование Мюллера

События на Ближнем Востоке отодвинули на второй план "русский вопрос" в американской политике, но в 2016 году, когда началась президентская гонка в США, он вернулся в повестку. Демократ Хиллари Клинтон баллотировалась как предпочтительный кандидат аппарата национальной безопасности и даже не скрывала этого. Она активно ратовала за наращивание вмешательства в дела бывшего Советского Союза.

Когда республиканцы выдвинули Трампа в качестве кандидата, демократы начали тщательно подготовленную атаку на него, обвинив в связях с Москвой. Сигнал подала New York Times, спросившая Трампа, готов ли он выполнить обязательство НАТО и начать войну, если какой-нибудь член альянса, в том числе, маленькие прибалтийские республики Эстония, Латвия и Литва, вступят в военный конфликт с Россией. Трамп дал уклончивый ответ, и средства массовой информации немедленно ринулись в атаку.

Международный социалистический вебсайт в связи с этим написал:

"Такие действия разоблачают истинный характер Демократической партии и штаба Клинтон. В основе своей это сплав политики идентичности: неумолимое продвижение расовой, гендерной и сексуальной ориентации как движущей силы американского общества вкупе со злобной империалистической политикой в поддержку войны. Цель этой токсичной смеси – посеять разногласия в рабочем классе и создать новую базу поддержки империалистической войны из привилегированной верхушки среднего класса и якобы левых попутчиков Демократической партии".

Демократы задействовали не только корпоративные СМИ для продвижения своей лжи о Трампе как о российском агенте. Клинтон напрямую вступила в связь с военными и аппаратом спецслужб, что привело к расследованию ФБР в отношении Трампа и его окружения. В итоге было начато расследование Мюллера. Пола Манафорта из штаба Трампа подвергли травле за то, что он работал лоббистом у пророссийского экс-президента Украины Януковича. Он был вынужден уйти с поста председателя предвыборного штаба всего за три месяца до выборов.

Штаб Клинтон мобилизовал сотни бывших сотрудников органов безопасности, которые поддерживали ее кандидатуру и осуждали Трампа, называя его угрозой для внешних интересов США. Среди них были многие архитекторы войн в Афганистане и Ираке, а также "войны с террором", создатели секретных тюрем ЦРУ, в которых проводились пытки, и организаторы незаконного массового шпионажа, которым занималось АНБ.

Трамп же сумел воспользоваться настроениями рабочего класса, который был явно недоволен снижением уровня жизни и ухудшением социальных условий за восемь лет правления администрации Обамы. Он также демагогически апеллировал к недовольству масс нескончаемыми войнами на Ближнем Востоке. Трамп одержал победу, правда с незначительным преимуществом.

Это было шоком для капиталистического государства. Сразу после избрания и еще до вступления Трампа в должность появилась масса утечек информации из ЦРУ и других ведомств, на основе которых СМИ начали публиковать свои сообщения о якобы масштабном российском вмешательстве в президентские выборы.

Поднялся громкий вой по поводу мнимой российской кампании в соцсетях, где появилось небольшое количество материалов в поддержку Трампа. Даже если эти материалы можно приписать России, общая сумма расходов на них составляла около 100 тысяч долларов. Это капля в море по сравнению с расходами на выборы, составившими в сумме почти 10 миллиардов долларов.

Трамп был вынужден согласиться на назначение специальным прокурором бывшего директора ФБР Роберта Мюллера, который начал расследование всех аспектов предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года и связей между Москвой и штабом президента.

Расследование Мюллера длилось почти два года. Его кульминацией стал опубликованный в апреле 2019 года доклад. Следствие не нашло доказательств того, что действия России в 2016 году существенно повлияли на исход выборов, равно как и доказательств прямого сговора между штабом Трампа и российским государством. Следственная группа Мюллера предъявила обвинения во лжи следователям лишь нескольким второстепенным советникам Трампа. Но эти преступления были спровоцированы самим следствием.

Хотя расследование Мюллера закончилось одним большим пшиком, военным и спецслужбам удалось реализовать одну из главных целей Демократической партии. Они переориентировали американскую стратегию национальной безопасности, и теперь она напрямую нацелена против России и Китая.

Произошел сдвиг в военной политике США. "Война с террором", занимавшая центральное место с 11 сентября 2001 года, уступила место "конфликту великих держав" с Россией и Китаем, которые были названы ревизионистскими государствами, так как представляли угрозу мировому господству Америки.

Демократы всячески приветствовали такую смену ориентиров. Они также поддержали смену людей в администрации Трампа, потому что высокие должности заняли отставные генералы. Демократы назвали этих людей "настоящими взрослыми" и заявили, что они будут сдерживать порывы Трампа и не позволят ему идти на уступки России, которые он якобы готов был сделать, отдавая политический долг Владимиру Путину.

Стремление к усилению военной агрессивности получило новое подкрепление в результате очередной политической операции с участием Демпартии. Появилось большое количество желающих занять места в палате представителей, и по какой-то странной причине это были в основном бывшие военные и сотрудники спецслужб. Почти 60 человек номинировались в качестве кандидатов от Демократической партии, и это была самая большая профессиональная группа. Их было больше, чем юристов, бизнесменов и профессиональных политиков. 30 из них преодолели планку праймериз.

Такая политическая тенденция углубилась в 2018 году. На выборы в конгресс Демпартия пошла не только как сторонница жестких мер в отношении России, но и как партия, набирающая кандидатов из числа тех, кто несет прямую ответственность за явные и тайные войны американского империализма. Она стала партией Пентагона и ЦРУ.

Выборы 2020 года и стремление Байдена к войне с Россией

Выбор Байдена в качестве кандидата в президенты от Демократической партии свидетельствовал об усилении её военной агрессивности.

Избрание Байдена президентом в ноябре 2020 года возродило кампанию конфронтации с Россией, которая была временно прекращена в связи с поражением Хиллари Клинтон в 2016 году.

Центральной составляющей этой кампании стала эскалация вооруженного конфликта с Россией. Это проявилось в новых назначениях, которые произвел Байден. На пост госсекретаря он отобрал своего давнего советника по внешней политике Энтони Блинкена, который играл ключевую роль в политике Обамы по Сирии в 2013-2014 годах и в разработке американского ответа на аннексию Крыма Россией в 2014 году.

Заместителем госсекретаря по политическим делам стала Виктория Нуланд. Это было еще более значимое назначение. Нуланд получила скандальную известность как главный архитектор Майдана и украинского переворота. Она уже давно выступает за военную агрессию США. Во время иракской войны она работала главным внешнеполитическим советником у вице-президента Дика Чейни, была представителем США в НАТО, а потом главой пресс-службы у Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем. А еще она замужем за стратегом неоконов Робертом Каганом, непосредственно причастным к решению администрации Буша напасть на Ирак.

Когда все эти люди заняли свои должности, агрессивность украинского режима резко возросла. В феврале правительство Зеленского закрыло три популярные телевизионные станции, принадлежавшие лидеру пророссийской оппозиции и миллиардеру Виктору Медведчуку, объяснив это интересами "национальной безопасности". В марте Служба безопасности Украины и Совет обороны утвердили стратегию возврата Крыма и восстановления "полного украинского суверенитета" над полуостровом и городом Севастополем, где размещается Черноморский флот России.

У Зеленского, Блинкен и Нуланд еврейские корни (отец Нуланд родился в Бронксе, его родителями были иммигранты с Украины), однако они постыдно замалчивают выходки неонацистов в Киеве, которые устраивают марши по улицам украинской столицы. Вместо этого они обсуждают наращивание военной группировки на востоке, в которой фашистские элементы играют ключевую роль.

Украина созвала в Киеве саммит под названием "Крымская платформа", чтобы получить международную поддержку своему военному наступлению против России с целью "возвращения" Крыма. В нем приняли участие официальные лица из 44 стран, в том числе, представители всех 30 стран НАТО. Зеленский в начале конференции осудил российскую "агрессию". "Я лично сделаю все возможное для возврата Крыма, чтобы он стал частью Европы вместе с Украиной", – заявил он.

Поскольку Россия считает Крым своей территорией, а Севастополь жизненно важен для ее безопасности, такое заявление было сродни объявлению войны. Потом Зеленский отправился в США, где встретился с Байденом, Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином и министром энергетики Дженнифер Грэнхолм. Байден объявил об увеличении военной помощи Украине еще на 60 миллионов долларов. Вакцину от коронавируса он отправил туда на смешную сумму – 55 миллионов долларов.

На Украине полностью привито от COVID-19 всего 34,5% населения, и по этому показателю она находится на предпоследнем месте в Европе (опережая Болгарии). Она отстает от Мозамбика, Гватемалы и оккупированной Палестины. Но правительство Зеленского отказалось от российской вакцины Sputnik.

Важнейшим результатом визита Зеленского в США стало новое соглашение в военной сфере, подписанное Ллойдом Остином и украинским министром обороны Андреем Тараном. Оно заложило основу для официального заключения американо-украинского договора о стратегическом партнерстве, которое состоялось 10 ноября 2021 года.

Это фактически договор о создании наступательного военного альянса. В нем закреплены такие цели как "возвращение" Крыма и подконтрольного сепаратистам Донбасса, а также есть обязательство о "санкциях" и "прочих соответствующих мерах, которые будут действовать до полного восстановления территориальной целостности Украины". Последняя фраза – это фигура речи, означающая войну.

Вашингтон открыто поддержал усилия Украины по интеграции в структуры военного управления НАТО. Разговоры о том, что Киев не является членом НАТО, это во всех смыслах фикция. Страны НАТО пользуются тем, что Украина официально не входит в Североатлантический альянс, чтобы разжигать конфликт с Россией, не давая ему перерасти в мировую войну.

Историкам предстоит выяснить, какие обещания украинская олигархия получила от Вашингтона в обмен на ее обязательство превратить свою страну в поле боя и в плацдарм для войны с Россией. Но ясно одно: Кремль и российский Генеральный штаб не могли не увидеть в этом документе объявление войны.

Демократическая партия за прошедшие десять лет сыграла центральную роль в подготовке НАТО к войне с Россией. Джо Байден, занимавшийся в эти годы внешней политикой в сенате, формировавший политику в отношении Украины в качестве вице-президента у Обамы, а теперь являющийся президентом, напрямую причастен к этой давно уже идущей операции. Сейчас, когда такая политика привела к боевым действиям, которые является целью для американского империализма, Вашингтон продвигается вперед к осуществлению своей конечной задачи: к расчленению России и созданию когорты вассальных государств, всецело подчиненных США и странам Европы. Ради этого он готов даже пойти на риск ядерной войны.

Автор статьи: Патрик Мартин (Patrick Martin)

* террористическая организация, запрещенная в России

** экстремистская организация, запрещенная в России

*** террористическая организация, запрещенная в России