Зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан подчеркнул важность проведения диалога и переговоров, "которые являются способом восстановления мира" на Украине

ООН, 13 октября. /Корр. ТАСС Ульяна Полинова/. Постоянный поток оружия на Украину уничтожает все надежды на прекращение огня и завершение конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан.

"Ситуация по-прежнему остается напряженной <...>. Большое количество оружия и боеприпасов продолжает поступать на поле боя <...>, и это оружие становится все более смертоносным <...>, что уничтожает надежду на прекращение огня и сделало перспективу завершения конфликта еще более отдаленной", - сказал дипломат на созванном по инициативе России заседании по западным поставкам вооружений Киеву.

Гэн Шуан также подчеркнул важность проведения диалога и переговоров, "которые являются способом восстановления мира" на Украине. "Китай будет продолжать стоять на стороне мира, на стороне диалога, укреплять диалог со всеми сторонами <...> и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса", - добавил он.

Как заявил ранее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй, Пекин считает, что для урегулирования украинского конфликта нужно прекращение огня и любых поставок вооружений.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.