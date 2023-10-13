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ТАСС

Борисов: у NASA нет паники из-за разгерметизации радиатора на модуле "Наука"

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука".
Источник изображения: Олег Новицкий/ ГК "Роскосмос"

По словам гендиректора Роскосмоса, американские партнеры считают эту ситуацию нормальной

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 12 октября. / ТАСС/. Американские партнеры считают ситуацию с разгерметизацией радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" нормальной. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов журналистам.

"Я пообщался с американскими коллегами, у них никакой паники нет. Это воспринимается как нормальная ситуация, которая требует серьезного анализа и устранения", - подчеркнул Борисов.

По словам главы Роскосмоса, нештатные ситуации на МКС встречаются все чаще по двумя причинам. "С одной стороны это возраст станции, с другой - наличие искусственного мусора, который находится на околоземной орбите, он требует постоянного мониторинга и устранения. Это становится общей проблемой, со временем она будет только нарастать. К ней нужно относиться очень серьезно, комплексно решая вопросы защиты от мусора, а также своевременного мониторинга и уклонения от него", - добавил он.

9 октября в Роскосмосе сообщили об утечке теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. В Роскосмосе подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает. 

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