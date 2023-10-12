Глава Пентагона заявил, что Вашингтон возглавит коалицию по развитию ВВС Украины

Ллойд Остин добавил, что "США, руководя этой коалицией по потенциалу, будут поддерживать тесную координацию с Украиной и другими партнерами, уделяя основное внимание развитию потенциала применения истребителей F-16"

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Вашингтон возглавит западную коалицию по развитию ВВС Украины, в том числе с прицелом на передачу Киеву F-16. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине.

"Сегодня мы также говорили о помощи Украине в самообороне в долгосрочной перспективе и сдерживании агрессии в последующие десятилетия. Участники этой контактной группы реорганизуются в то, что мы называемся коалиции по потенциалу. Это позволит нам оказывать помощь в сфере безопасности более оперативно и обеспечит будущее Украины", - сказал он. "Некоторые из этих коалиций по потенциалу уже сформированы. Эстония и Люксембург возглавят коалицию, которая сосредоточит усилия на поддержке IT-инфраструктуры Украины. Литва играет ведущую роль в оказании помощи Украине в обезвреживании российских мин на украинской территории", - добавил Остин.

"И я рад объявить, что США вновь активизируются и помогут руководить коалицией стран, которая будет взаимодействовать с Украиной по развитию ее ВВС. США, руководя этой коалицией по потенциалу, будут поддерживать тесную координацию с Украиной и другими партнерами, уделяя основное внимание развитию потенциала применения истребителей F-16, - сообщил глава Пентагона. - Я рад, что возглавлять эту коалицию совместно с нами будут Дания и Нидерланды".

По словам Остина, США также "присоединятся к нескольким другим коалициям по мере их формирования в ближайшие недели, включая те, которые будут сосредоточены на ПВО Украины, бронетехнике и артиллерии". "Это показывает, как много мы можем сделать, когда объединяем усилия", - полагает он.

Как считает министр обороны США, организация таких коалиций "закладывает основу для начала создания будущего военного потенциала Украины". "К примеру, если есть коалиция по бронетехнике, то тот, кто ее возглавляет, будет взаимодействовать с другими [странами] в том, чтобы создать потенциал в сфере бронетехники, который, как мы считаем, потребуется Украине для защиты суверенной территории в будущем и сдерживания агрессии", - пояснил Остин.

"Каждая из коалиций сосредоточена на конкретном виде боевого потенциала: бронетехника, артиллерия, ВВС, будет военно-морская составляющая. Мы сосредоточены на развитии военно-морского потенциала", - добавил министр. Он отметил, что "IT-коалиция укрепит потенциал Украины в IT и сможет защитить ее [компьютерные] сети в дальнейшем".