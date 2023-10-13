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"Не забывайте меня". Зеленскому пришлось выкручиваться ради оружия НАТО

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Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, 11 октября 2023 года
Министр обороны США Ллойд Остин и президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе, 11 октября 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / OLIVIER MATTHYS

Politico: Зеленский напомнил министрам обороны стран НАТО об Украине

Зеленский неожиданно посетил заседание министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет Politico. Сделано это было потому, что, несмотря на заверения в способности помочь и Украине, и Израилю, альянс уже не так сосредоточен на поддержке Киева. Пришлось проявлять изворотливость.

В Североатлантическом альянсе утверждают, что могут одновременно заниматься кризисами на Украине и в Израиле.

Брюссель– Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в среду в Брюссель и неожиданно для себя обнаружил, что Европа уже не так, как прежде, сосредоточена на конфликте, в который вовлечена его страна. Но он быстро приспособился и проявил изворотливость.

Зеленский заявил, что события в Израиле не отодвинут Украину на второй план, и призвал западных политиков посетить подвергшееся удару еврейское государство, избрав тот же путь, что и большинство мировых лидеров, побывавших в Киеве.

"Моя рекомендация руководителям: езжайте в Израиль, – заявил Зеленский. – Единство важнее одиночества".

А еще он попытался связать два конфликта воедино, сказав, что разногласия в альянсе пойдут только на пользу Кремлю. "Россия на это рассчитывает, рассчитывает на ослабление поддержки", – заявил Зеленский, стоя рядом с премьер-министром Бельгии Александром де Кро. Затем он провел параллели между двумя кризисами, назвав российского президента Владимира Путина и ХАМАС "террористами, пытающимися взять в заложники свободные и демократические страны".

"У России все еще достаточно ресурсов, чтобы разжигать конфликты и превращать их в полномасштабные трагедии. Это происходит в Сахеле, это может произойти в Израиле, причем еще более болезненно, это может произойти на Ближнем Востоке в целом. Мы не должны этого допустить", – заявил Зеленский министрам обороны стран НАТО.

Появление Зеленского на совещании уровня министров стало неожиданностью. Но поскольку Россия возобновила наступление на востоке, а зимой может начать продвижение на широком фронте, Киев отчаянно пытается добиться увеличения поставок западного оружия и боеприпасов.

"ПВО – это важная часть ответа на вопрос о том, когда закончится этот конфликт, и закончится ли он справедливо для Украины", – сказал Зеленский.

Западные страны откликаются на такие призывы и утверждают, что они в состоянии одновременно поддерживать Израиль и Украину. Эту мысль подчеркнул министр обороны США Ллойд Остин.

"Безусловно, мы сможем сделать и то, и другое, и мы это сделаем, – сказал Остин, рассказывая о военной помощи Украине и Израилю. – Мы самая сильная страна в мире, и мы сделаем все необходимое, чтобы помочь нашим союзникам и партнерам".

Такие же сигналы подают и союзники поменьше.

"Я услышал от американского министра обороны, что они в состоянии справиться с обоими конфликтами, так что это важно", – сказал Ханно Певкур (Hanno Pevkur), возглавляющий военное ведомство Эстонии. Эта страна граничит с Россией и рассчитывает на американские гарантии безопасности, отвечая на угрозы Москвы.

В среду Киев услышал немало обещаний о военной помощи.

Британия пообещала пакет военной помощи на сто миллионов фунтов, в него войдет техника для разминирования и усиления фортификационных сооружений. А еще Лондон объявил об отдельном пакете помощи на 70 миллионов фунтов, в который будет включена система для уничтожения беспилотников MSI-DS Terrahawk Paladin.

"Во время своего последнего визита в Киев я заверил президента Зеленского, что британская поддержка Украины непоколебима, и что мы будем удовлетворять ее самые неотложные потребности", – заявил министр обороны Грант Шэппс.

Бельгия пообещала поставить к 2025 году истребители F-16, если на это согласится новое правительство.

"Скажем предельно ясно: бельгийские F-16 будут в наличии", – заявил де Кро.

По словам министра Остина, союзники из Контактной группы по Украине решили сформировать небольшие коалиции, которые сосредоточатся на оказании конкретной поддержки Киеву в тех или иных областях. Например, Эстония и Люксембург будут помогать Украине защищать инфраструктуру информационных технологий и сети, а Литва поможет с разминированием.

Остин добавил, что США возглавят коалицию стран, которые будут обучать украинских летчиков и техников эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16. В группу войдут Нидерланды и Дания.

Тем не менее страны НАТО вынуждены уделять все больше внимания Ближнему Востоку.

Во вторник президент США Джо Байден выступил с десятиминутным телеобращением, в котором заявил о твердой поддержке права Израиля на самооборону. Британское правительство в среду отправило в Тель-Авив министра иностранных дел Джеймса Клеверли. Французский президент Эммануэль Макрон между тем обрушился с критикой на Иран, обвинив его в "возможной помощи" и "сотрудничестве" с ХАМАС.

Но членов НАТО отвлекают не только события в Израиле.

За несколько часов до начала встречи министров появились новости о повреждении газопровода и телекоммуникационного кабеля между Финляндией и Эстонией.

"Мы поддерживаем контакты на самом высоком политическом уровне [по поводу инцидента с газопроводом]", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он имел в виду свои звонки финскому президенту Саули Ниинистё и эстонскому премьер-министру Кае Каллас.

Этот вал новостей подчеркивает, какую важную роль играет НАТО.

"Мы не можем себе позволить выбрать только одну угрозу и один вызов", – сказал Столтенберг.

Авторы статьи: Стюарт Лау (Stuart Lau), Джошуа Посанер (Joshua Posaner), Лаура Каяли (Laura Kayali)

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