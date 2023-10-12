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ТАСС

В Бельгии заявили, что правительству предстоит в 2025 году утвердить передачу F-16 Украине

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Истребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии.
Источник изображения: https://www.sinodefenceforum.com/

На вооружении ВВС Бельгии стоят 43 самолета F-16

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Правительство Бельгии, которое будет у власти в 2025 году, должно будет утвердить передачу истребителей F-16 Украине. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я верю, что в 2025 году [бельгийские] F-16 еще пригодятся Украине. Но так работает демократия, правительство которое будет у власти в 2025 году, еще должно утвердить это решение", - сказал он.

В среду министр обороны Бельгии Людивин Дедондер перед открывающейся в Брюсселе встречей министров обороны НАТО и заседанием контактной группы по поставкам оружия на Украину объявила, что правительство Бельгии приняло решение направить Киеву снятые с вооружения самолеты F-16 к 2025 году, не уточняя, о каком количестве самолетов идет речь.

В настоящее время на вооружении ВВС Бельгии стоят 43 самолета F-16, которые были поставлены в 80-х годах прошлого века и неоднократно проходили модернизацию.

Бельгия семь лет назад заключила с США контракт на поставку 34 F-35 для замены устаревших самолетов, начало поставок ожидается в 2025 году, оно будет поэтапным.

Изначально США обещали начать поставлять F-35 Бельгии в 2023 году, но с тех пор сроки уже несколько раз сдвигались. 

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F-35
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