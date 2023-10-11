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Интерфакс-АВН

NASA сообщает о возможной утечке из радиатора российского модуля "Наука" на МКС

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Многофункциональный лабораторный модуль «Наука»
Многофункциональный лабораторный модуль «Наука».
Источник изображения: Роскосмос

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Специалисты американского Центра управления полётами сообщили о возможной утечке из модуля "Наука" российского сегмента Международной космической станции (МКС).

"Мы видим хлопья снаружи станции, нужно, чтобы кто-то из экипажа перешёл в Cupola (модуль американского сегмента МКС - ИФ), посмотрел в сторону хвостовой части станции, через иллюминаторы 5 или 6, и подтвердил бы, видит ли он какие-либо хлопья", - сказал специалист ЦУП в Хьюстоне в ходе трансляции, которую ведет NASA.

"Да, из радиатора на модуле "Наука" происходит утечка", - сказала находящаяся на станции астронавт NASA Жасмин Могбели.

По словам специалиста ЦУП, Хьюстон в настоящее время оценивает ситуацию вместе с Москвой.

"На данный момент не фиксируем каких-либо следов воздействия (от выбросов), продолжаем работать, чтобы получить полноценное понимание ситуации", - сообщил представитель американского ЦУП.

В декабре 2022 года у пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-22" произошла утечка из внешнего контура радиатора. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что радиатор внешней системы терморегулирования корабля повредил метеороид. 28 марта 2023 года спускаемый аппарат корабля в беспилотном режиме вернули на Землю.

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Роскосмос
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Борисов Юрий
Проекты
МКС
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