Боевики ХАМАС подавили израильскую систему ПВО. Как дешевые снаряды и дроны преодолели легендарный «Железный купол»?

В ходе нападения на Израиль радикальные палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» применяют дешевые ракеты и простые ударные дроны, которые смогли преодолеть израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол», пишет The New York Times (NYT).

Авторы задаются вопросом, как ХАМАС смогло скрыть накопление арсенала, позволившего перегрузить систему ПРО, от израильской разведки?

Израиль разработал «Железный купол» специально для защиты от ракет

Первая батарея тактической системы ПРО «Железный купол» встала на боевое дежурство в 2011 году, а уже к 2014-му на территории Израиля несло дежурство девять батарей. Израильская система предназначена для борьбы с неуправляемыми тактическими ракетами с дальностью от 4 до 70 километров.

Пусковые установки системы «Железный купол» возле Тель-Авива. Источник: Nir Elias / Reuters

В состав батареи входит радиолокационная станция (РЛС) EL/M-2084, которая позволяет идентифицировать цель и определить траекторию ее полета. РЛС может не выдавать команду на перехват, если, согласно расчетам, ракета упадет в ненаселенный район. Также батарея «Железного купола» включает командный центр и три пусковые установки на 20 противоракет «Тамир» с неконтактным взрывателем. В 2012 году стоимость пуска одной ракеты оценивалась в 35-40 тысяч долларов, что значительно превышает стоимость перехватываемых целей.

Считается, что одна батарея может защитить территорию площадью 150 квадратных километров. В ходе кризиса 2021 года ХАМАС выпустило по Израилю более 4,3 тысячи ракет. Тогда заявлялось, что «Железный купол» перехватил около 90 процентов ракет, которые направлялись в населенные районы.

ХАМАС смогло найти уязвимость в израильской системе

В ходе нынешней атаки количество ракет увеличили, перегрузив систему ПРО. Источник NYT допустил, что ХАМАС изучило уязвимые места системы ПРО. Так, для перезарядки каждой пусковой установки требуется некоторое время. В этот период ракеты могут беспрепятственно поражать цели. Аналитики компании Janes предположили, что ХАМАС использовало новые ракеты Rajum, которые сложнее перехватить, и дроны.

Прошлые ракетные обстрелы ХАМАС были частично ослаблены израильской системой противоракетной обороны, известной как «Железный купол». Но в субботу система, казалось, была перегружена. ХАМАС смогло выпустить сотни ракет в быстрой последовательности, потенциально больше, чем могли выдержать перехватчики системы The New York Times

Кроме того, массированная атака может привести к исчерпанию запасов противоракет. Источники Washington Post сообщили, что Израиль обратился к США за помощью в пополнении запасов ракет «Железного купола».

Боевики ХАМАС уничтожают дорогую технику противника самыми простыми гранатами

На вооружении Армии обороны Израиля стоят танки Merkava, которые разработали специально для местного театра боевых действий. Эти машины отличаются от большинства современных танков наличием пружинной подвески и расположением моторно-трансмиссионного отделения в передней части.

Перехват ракет системой «Железный купол». Источник: Amir Cohen / Reuters

Версия Mk. 4, которую приняли на вооружение в 2004 году, отличается усиленным бронированием. В частности, танк получил усиленное бронирование крыши. Позже появилась версия с Mk. 4M с комплексом активной защиты Trophy, который предназначен для уничтожения атакующих машину противотанковых ракет и боеприпасов противотанковых гранатометов.

Но, несмотря на высокий уровень защищенности, в ходе нападения боевикам ХАМАС удавалось поразить танки Merkava. Одной из первых подбитых машин стала Merkava Mk. 4M, которую атаковали у границы. Считается, что в машину выстрелили в упор из ручного противотанкового гранатомета. Также один танк уничтожили сбросом боеприпаса с квадрокоптера. На опубликованной записи видно падение снаряда на крышу корпуса и возгорание в моторно-трансмиссионном отделении.

ХАМАС могло получить оружие благодаря Киеву

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин допустила, что ХАМАС могло применять американское оружие, которое могли доставить с территории Украины и Афганистана.

Поступило ли оно из Афганистана? Поступило ли оно с Украины? Весьма вероятно, что и то, и другое Марджори Тейлор-Грин Член Палаты представителей Конгресса США

Позже военный эксперт Андрей Клинцевич сообщил, что Киев мог передать движению ХАМАС переносные зенитные ракетные комплексы Stinger или «Стрела», гранатометы, стрелковое оружие и боеприпасы.

Также он отметил, что тактика применения дронов атакующими может свидетельствовать о том, что бойцы принимали участие в военных действиях на Украине в составе интернациональных бригад.