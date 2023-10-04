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Ветеран ВС США рассказал о недостатках танка Abrams

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M1A1 Abrams
Морские пехотинцы роты Альфа, 1-го танкового батальона, 1-й дивизии морской пехоты передвигаются на танке M1A1 Abrams к своей цели во время учений Золотой Орел 2013 14-го сентября 2013-го года.
Источник изображения: strategypage.com

Американские танки M1A1 Abrams, которые США передали Украине, отличаются недостаточной проходимостью. О недостатках машины рассказал ветеран Вооруженных сил (ВС) США Станислав Крапивник в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что на Украину прибыло 10 из 30 обещанных танков M1A1. По словам Крапивника, даже если бы Abrams был «супертанком», такое количество техники не смогло бы изменить ситуацию на протяженном поле боя.

«Как только начнутся проливные дожди на Украине, эти танки уже не поедут по полю. У них, как у всех западных танков, достаточно узкие гусеницы, и они просто сядут в грязь», — добавил он.

По мнению ветерана, главной проблемой для Киева станет ремонт и обслуживание танков Abrams. Он подчеркнул, что для работ с газотурбинным двигателем машины нужны опытные специалисты и специфические инструменты. Также, по словам эксперта, на поле боя Abrams может расходовать от четырех до шести тысяч литров топлива ежедневно.

Ранее в октябре военный эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель сообщил, что уязвимость переданных Киеву танков M1 Abrams возросла из-за распространения дронов в ходе боевых действий на Украине.

В конце сентября полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Abrams не способны вести боевые действия в условиях климатической зимы.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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