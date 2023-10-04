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Ветеран ВС США: танк Abrams "жрет", как американец на шведском столе

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Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods

Ветеран ВС США Крапивник: Abrams – достаточно специфический танк

Офицер – ветеран ВС США Станислав Крапивник в эфире радио Sputnik назвал "самую уязвимую точку" переданных Украине американских танков Abrams.

Украина возлагала большие надежды на американские танки Abrams, но с их поставкой обрела проблемы, считает офицер – ветеран ВС США Станислав Крапивник.

"США собирались поставить 30 танков Abrams М1А1, пока на Украину приехало 10 танков. Даже если бы Abrams был супертанком, то 10 или 20 единиц ничего не поменяют на поле боя – оно достаточно протяженное. Как только начнутся проливные дожди на Украине, эти танки уже не поедут по полю. У них, как у всех западных танков, достаточно узкие гусеницы, и они просто сядут в грязь", – сказал Станислав Крапивник в эфире радио Sputnik.

Но главной проблемой станет ремонт и обслуживание этих танков, продолжил военный эксперт.

"Это достаточно специфическая машина, там газотурбинный двигатель, в кустарных условиях его не отремонтируешь. Нужны авиамеханики, чтобы разбирать, очищать этот двигатель и ставить обратно. Для этого нужен цех, специфические инструменты и специалисты, натренированные на таких двигателях. Кроме того, танк жрет топливо, я сказал бы, как американец на шведском столе. Машина несет две тысячи литров топлива – высококачественного авиационного. При боевых действиях танк от двух до трех раз нужно будет заправлять, то есть уйдет от четырех до шести тысяч литров на одну машину ежедневно. Как говорится, если сражаешься с танком Abrams, то в первую очередь надо бить по его бакам – это самая уязвимая точка", – заключил Станислав Крапивник.
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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