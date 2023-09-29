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Lenta.ru

Российский полковник рассказал о капризности танков Abrams

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Поставленные на Украину танки Abrams американского образца не способны вести боевые действия в условиях климатической зимы, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он рассказал «Ленте.ру» о том, как температурный режим может сказаться на работе полученных Киевом от США машин.

«Abrams — это действительно очень капризный в обслуживании танк, особенно если на нем стоит газотурбинная установка. Он очень боится пыли, грязи и требует постоянного ухода. Танк требует особую техническую жидкость, специальный очищенный керосин, который производится только в США, ввезти его на Украину возможно только из Польши. Танк показал себя на Ближнем Востоке как машина, требующая особо ухода», — объяснил Матвийчук.

Особенно Abrams боится тяжелых условий климатической зимы и слякоти: в таких условиях он не сможет выполнять поставленные задачи. Кстати, мы это видели как раз этой зимой, когда «Леопарды» перестали заводиться. Техника не готова к суровым условиям России и Украины

Анатолий Матвийчук

военный эксперт, полковник в отставке

При этом не исключил, что Киев и его союзники могли подготовиться к новому сезону холодов с учетом проблем, возникших зимой прошлого года.

«Технологическую жидкость они, конечно, завезли, но, допустим, танк Leopard требует сервисного обслуживания, которое развернули в Польше. Но для Abrams нет такого обслуживания. Эти центры очень дорогостоящие и громоздкие», — уточнил эксперт.

Ранее бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен раскрыл способ уничтожить танки Abrams. Военный сообщил, что машины приходят в негодность при неверном обслуживании.

«Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей», — сказал он.

22 сентября президент США Джо Байден анонсировал прибытие первого танка Abrams на Украину на следующей неделе. 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия машин прибыла на Украину.

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
Leclerc
M1 Abrams
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