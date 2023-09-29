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Во Франции раскрыли способ уничтожить танки Abrams

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Танк Abrams
Танк Abrams.
Источник изображения: Chung Sung-Jun/ Getty Images

Бывший командир батальона танков Leclerc Ян Буавен заявил, что американские танки Abrams очень капризны в обслуживании. Об этом он высказался в беседе с газетой Figaro.

Буаве раскрыл способ уничтожить танки Abrams и подчеркнул, что они приходят в негодность при неверном обслуживании.

«Настоящий недостаток американского танка заключается в высоком уровне требуемого технического обслуживания и материального обеспечения. Для обслуживания турбин требуется гораздо более подготовленный персонал, чем для обслуживания дизельных двигателей», — уточнил французский офицер.

В свою очередь американский генерал Марк Хертлинг подтвердил, что при неправильном обращении с двигателями танк Abrams способен взорваться. При этом Буаве добавил, что опасность для техники представляет плохая герметизация боекомплекта. Abrams также может «взорваться с диким грохотом» при попадании в место хранения снарядов.

22 сентября президент США Джо Байден анонсировал прибытие первого танка Abrams на Украину на следующей неделе. 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первая партия машин прибыла на Украину.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Франция
Продукция
Leclerc
M1 Abrams
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