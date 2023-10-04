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В Европе рассказали о возросшей уязвимости танков Abrams

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Танк М1А1 Abrams армии США
Танк М1А1 Abrams армии США.
Источник изображения: C. Todd Lopez / министерство обороны США

Уязвимость переданных Киеву танков M1 Abrams возросла из-за распространения дронов в ходе боевых действий на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель в интервью газете Der Tagesspiegel, передает ТАСС.

По его словам, поставки танков Abrams Киеву стали примером влияния фактора времени на эффективность переданной техники. «Технологии ведения войны быстро меняются. Быстрое распространение беспилотников сделало танки [Abrams] более уязвимыми. Они могут быть быстрее обнаружены и уничтожены», — сказал Грессель.

Эксперт предположил, что осенью 2022 года, когда у российских войск было меньше дронов, танки западного производства могли бы дать преимущество Киеву.

В сентябре бывший командир батальона французских танков Leclerc Ян Буавен сообщил, что танки Abrams могут прийти в негодность при неверном обслуживании газотурбинного двигателя.

В том же месяце американская газета The Wall Street Journal писала, что танки M1 Abrams не помогут Вооруженным силам Украины значительно изменить ситуацию на поле боя. В публикации отметили, что с наступлением осени дожди значительно затруднят маневрирование бронетехники по полям.

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Страны
США
Украина
Продукция
Leclerc
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
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