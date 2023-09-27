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В США указали на бесполезность танков Abrams для Украины

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Американские танки M1 Abrams не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) значительно изменить ситуацию на поле боя. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Украинские официальные лица признают, что спустя четыре месяца после начала наступления эти машины вряд ли существенно изменят ход конфликта», — говорится в материале. Автор статьи указал, что российские минные поля представляют собой серьезное препятствие для гусеничной техники. Кроме того, с наступлением осени еще одной проблемой станут дожди, которые значительно затруднят маневрирование бронетехники по полям.

Ранее о бесполезности американских танков для ВСУ заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, данные машины весят более 60 тонн и не смогут двигаться в осенней грязи. «Сейчас на Украине начнутся дожди, распутица. Удельный груз танка не приспособлен для движения в такой тяжелой грязи», — объяснил полковник.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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