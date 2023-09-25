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Полковник заявил о бесполезности американских танков Abrams для Украины

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Танк Abrams
Танк Abrams.
Источник изображения: Chung Sung-Jun/ Getty Images

Американские танки Abrams, которые Вашингтон планирует передать Украине, будут бесполезны, поскольку не смогут двигаться в осенней грязи. Об этом в разговоре с Ura.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что данные машины весят более 60 тонн. «Сейчас на Украине начнутся дожди, распутица. Удельный груз танка не приспособлен для движения в такой тяжелой грязи», — объяснил полковник. По его словам, данные танки предназначены для эксплуатации в пустыне и слишком тяжелы для Европы.

Матвийчук также добавил, что поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских танков не хватит для наступления. «Чтобы было контрнаступление, их должно быть не менее 600-700, а речь идет о 10, максимум 30», — отметил он.

В пятницу, 22 сентября, президент США Джо Байден анонсировал прибытие первого танка Abrams на Украину на следующей неделе.

Ранее газета Politico сообщила, что власти США сомневаются в том, что поставки ракет ATACMS на Украину смогут повлиять на ход конфликта.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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