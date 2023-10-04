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ТАСС

AP: Пентагон попросил Конгресс увеличить финансирование помощи Украине

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Здание Пентагона
Здание Пентагона.
Источник изображения: © Flickr / Kevin H.

У оборонного ведомства заканчиваются средства на замену вооружений, уже отправленных Киеву, сообщает агентство

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Пентагон направил в Конгресс США письмо с просьбой увеличить финансирование Украины, поскольку у оборонного ведомства заканчиваются средства на замену вооружений, уже отправленных Киеву, сообщает агентство Associated Press.

Заместитель министра обороны США по финансам Майкл Маккорд, направивший письмо, предупредил законодателей, что США "исчерпали возможности долгосрочного финансирования Киева в рамках инициативы содействия безопасности Украины". По словам Маккорда, у военного ведомства США осталось лишь $1,6 млрд из выделенных Конгрессом $25,9 млрд на пополнение собственных запасов вооружений, таких как ракеты и артиллерийские снаряды.

"Нам уже пришлось замедлить пополнение запасов наших собственных сил, чтобы застраховаться от неопределенностей, связанных с финансированием, - указал Маккорд. - Невозможность своевременно восполнить запасы может подорвать нашу боеготовность". Он уточнил, что США будут вынуждены отложить или сократить производство критически важных средств ПВО, боеприпасов, беспилотников и штурмовых вооружений.

Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал на выходных законопроект, позволяющий продолжать ассигнования на деятельность федерального правительства в условиях отсутствия согласованного государственного бюджета на 2024 финансовый год. Однако по инициативе оппозиционной Республиканской партии США из этого документа были исключены положения о выделении Украине новой крупной финансовой помощи. Исполнительная ветвь власти запрашивала у законодательной в качестве дополнительных расходов в 2023 финансовом году $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Эти или какие-либо схожие пункты не вошли в одобренный Конгрессом документ, который был подписан Байденом вечером 30 сентября и обрел таким образом силу закона.

Байден заявил 1 октября, что Вашингтон продолжит выделение помощи Киеву, и призвал республиканцев на Капитолийском холме поддержать инициативы такого рода. 

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