Дания выделила $14,12 млн на закупку 155-мм боеприпасов для Киева в рамках EDA

В Минобороны королевства ожидают, что оружие поставят в течение 2024 года

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Дания выделяет 100 млн крон ($14,12 млн) на совместную закупку 155-мм боеприпасов для Украины в рамках Европейского оборонного агентства (EDA). Ожидается, что оружие будет поставлено в течение 2024 года, сообщает Минобороны королевства.

"Украинцы по-прежнему находятся в ситуации, когда им остро не хватает артиллерийских боеприпасов. Мы должны что-то с этим сделать, и этим вкладом Дания - в сотрудничестве с рядом других стран ЕС - берет на себя ответственность за поставку Украине 155-мм боеприпасов для их артиллерии. Дания будет способствовать увеличению совместных закупок боеприпасов и по-прежнему готова поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

Закупки осуществляются под эгидой EDA, в которое Дания была принята в марте этого года. Проект совместных закупок боеприпасов рассчитан на восемь лет, EDA заключает контракт и координирует их.

Средства на военную помощь Киеву поступят из датского фонда "Украина".