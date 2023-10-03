Войти
ТАСС

Дания выделила $14,12 млн на закупку 155-мм боеприпасов для Киева в рамках EDA

210
0
0
Логотип ТАСС
Логотип ТАСС
Источник изображения: http://tass.ru/

В Минобороны королевства ожидают, что оружие поставят в течение 2024 года

СТОКГОЛЬМ, 2 октября. /ТАСС/. Дания выделяет 100 млн крон ($14,12 млн) на совместную закупку 155-мм боеприпасов для Украины в рамках Европейского оборонного агентства (EDA). Ожидается, что оружие будет поставлено в течение 2024 года, сообщает Минобороны королевства.

"Украинцы по-прежнему находятся в ситуации, когда им остро не хватает артиллерийских боеприпасов. Мы должны что-то с этим сделать, и этим вкладом Дания - в сотрудничестве с рядом других стран ЕС - берет на себя ответственность за поставку Украине 155-мм боеприпасов для их артиллерии. Дания будет способствовать увеличению совместных закупок боеприпасов и по-прежнему готова поддерживать Украину в долгосрочной перспективе", - приводятся в пресс-релизе слова министра обороны Троэльса Лунда Поульсена.

Закупки осуществляются под эгидой EDA, в которое Дания была принята в марте этого года. Проект совместных закупок боеприпасов рассчитан на восемь лет, EDA заключает контракт и координирует их.

Средства на военную помощь Киеву поступят из датского фонда "Украина". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
02.10.2023
На Западе придумали еще один способ нажиться на Украине
12.09.2023
За конфликтом на Украине стоит американская коалиция любителей вторжений
31.08.2023
Американская пресса: Политическая неопределенность в США ставит под угрозу передачу Украине F-16
04.11.2022
Финнов и шведов вынудили жить под прицелом России
13.06.2022
НАТО устарела. Ей нечего противопоставить России
11.03.2022
Поставки скандинавскими странами противотанковых гранатометов на Украину
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:00
  • 27
Сергей Лавров: серьезных предложений Запада по Украине пока нет - Интервью ТАСС
  • 03.10 07:45
  • 106
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 03.10 04:48
  • 55650
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.10 22:56
  • 3
Фрегаты для Черного моря
  • 02.10 17:34
  • 24
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 02.10 16:42
  • 1
Немецкий журналист назвал основные проблемы, которые не позволяют ВСУ одержать верх над ВС РФ
  • 02.10 16:29
  • 27
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 02.10 14:50
  • 0
Исторические параллели: Литва позволяет реанимировать «литвинизм» в стране
  • 02.10 12:07
  • 1
«Стали менее заметными»: В Киеве заявили о применении Россией модернизированных дронов-камикадзе типа «Герань»
  • 02.10 10:01
  • 89
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 01.10 20:23
  • 40
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 01.10 18:35
  • 41
Уроки Алма-Аты
  • 01.10 16:17
  • 8
"Ростех" поставил Минобороны РФ модернизированный "летающий радар" А-50У
  • 01.10 13:51
  • 46
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 01.10 02:18
  • 9
Путин считает перспективной программу по освоению "низкого" космоса частными компаниями