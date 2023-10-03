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ТАСС

Глава МИД Британии признал, что конфликт на Украине идет не по сценарию Запада

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Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AFP 2022 / Yasuyoshi Chiba

По словам Джеймса Клеверли, Великобритания хотела, чтобы Украина "одержала победу быстро"

ЛОНДОН, 1 октября. /ТАСС/. Боевые действия на Украине развиваются не так, как желает Запад, из-за чего конфликт может затянуться. Такое мнение выразил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, выступая на мероприятии исследовательского центра Onward в Манчестере.

"Российские военные зимой в преддверии весеннего контрнаступления [ВСУ] выкопали траншеи, расставили мины, установили ловушки и физические преграды. Они добились создания труднопроходимой местности, где проблематично вести военные маневры, что привело к изнуряющему конфликту. Ни один из нас не хотел этого, потому что война на истощение идет медленно и чревата большими потерями. Это не является предпочтительной опцией", - сказал он. Глава МИД признал, что Лондон хотел, чтобы Украина "одержала победу быстро".

Клеверли утверждал, что Вооруженные силы Украины все равно "продвигаются вперед". "Нам нужно быть более терпеливыми. Это значит, что нам нужно сохранять стойкость более длительный период времени", - добавил министр. Он признал, что Западу не просто выступать единым фронтом, поскольку конфликт сильно сказывается на экономике ряда государств. "Чем ближе географически вы находитесь к [зоне] конфликта, тем больше нагрузки ложится на вас с точки зрения беженцев и экономики. Я понимаю, что это нелегко", - добавил глава МИД.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев к этому моменту потерял 71,5 тыс. военных и около 18,5 тыс. танков и других бронемашин. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 26 сентября проинформировал, что только за месяц потери Украины превысили 17 тыс. человек, а "контрнаступление" так и не принесло значимых результатов. 

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