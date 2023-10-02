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Военное обозрение

Российский Telegram-канал: Новое командование ЧВК «Вагнер» ведёт переговоры о возвращении части отрядов в зону СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Единственным наследником погибшего в авиакатастрофе Евгения Пригожина стал его сын Павел, ранее также прошедший школу ЧВК "Вагнер", пишет ТГ-канал Grey Zone. На данный момент новое командование "Оркестра" ведет переговоры с Минобороны о возвращении штурмовых отрядов в зону спецоперации.

По данным канала, ЧВК "Вагнер" намерено вернуться в зону СВО, заняв один из самых сложных участков, под гарантии Росгвардии, а не Минобороны. На данный момент идут переговоры, результат которых должен стать известным в ближайшее время. "Оркестр" готов отправить в зону спецоперации часть своих отрядов, которые сохранят символику, своих командиров, управление и принципы работы, хотя формально будут числиться в Росгвардии. Другие подробности обещают предоставить позже.

В настоящий момент Пригожиным младшим ведутся переговоры с руководством Росгвардии (ФСВНГ), под чьи гарантии на частных условиях (без подписания прямых контрактов), поступит часть личного состава "музыкантов" исключительно в рамках участия на данном театре военных действий

- пишет канал.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО уже появились отряды ЧВК "Вагнер", но это была часть "Оркестра", не участвовавшая в походе на Москву вместе с Пригожиным. Данные отряды действуют под командованием "Седого".

До этого уже проходила информация, что группа "Вагнера" хочет уйти под крыло Росгвардии, но без подписания контрактов и с сохранением своего имени и всего остального, и якобы командование ФСВНГ дало соответствующее обещание, но на словах. 22 сентября совет командиров "Оркестра" провел совещание по данному вопросу, но к единому мнению не пришел.

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