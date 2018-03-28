Российское правительство отклонило законопроект о ЧВК

Hazzard 7469

№7 28.03.2018 08:29 VK сообщ. №6 Цитата, Я не знаю законодательства Украины, но вижу, что ЧВК там есть, хотя называются всякими нацбатами. Это вооруженные формирования, которые по-началу вообще не подчинялись центральной власти, да и сейчас "на низком старте".

Я ничего не знаю, но я художник и я так вижу(с). Я вам не первый раз уже пишу, подтяните матчасть - хотя бы прочитайте определение, что такое ЧВК и чем оно отличается от НВО, прежде чем вываливать химер из своего сознания.



VK сообщ. №6 Цитата, Для того, чтобы что-то разрешить, достаточно этого не запрещать.

Дану) Дак если вы не помните, я как раз давно говорю, что "самотек" в таких вопросах недопустим. В результате, что США на ровном месте себе проблем наворотили, что у нас всякие казусы типа ЧВК Вагнера вылазят.



VK сообщ. №6 Цитата, И, на сколько я знаю, хотя не вникал в деталях, США выдают гражданство за службу в армии. Прямо римляне, пля.

Опять занудная матчасть:



Поступить на службу в Вооруженные силы США может гражданин США или постоянный резидент (обладатель грин-карты). И вот этот обладатель грин карты имеет право на ускоренное получение гражданства.



То ли дело у нас:

ч. 4 ст. 13 Закона о гражданстве. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения ранее указанных условий относительно срока проживания и без представления вида на жительство. Я ничего не знаю, но я художник и я так вижу(с). Я вам не первый раз уже пишу, подтяните матчасть - хотя бы прочитайте определение, что такое ЧВК и чем оно отличается от НВО, прежде чем вываливать химер из своего сознания.Дану) Дак если вы не помните, я как раз давно говорю, что "самотек" в таких вопросах недопустим. В результате, что США на ровном месте себе проблем наворотили, что у нас всякие казусы типа ЧВК Вагнера вылазят.Опять занудная матчасть:Поступить на службу в Вооруженные силы США может гражданин США или постоянный резидент (обладатель грин-карты). И вот этот обладатель грин карты имеет право на ускоренное получение гражданства.То ли дело у нас:ч. 4 ст. 13 Закона о гражданстве. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения ранее указанных условий относительно срока проживания и без представления вида на жительство.