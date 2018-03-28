Российское правительство отклонило законопроект о ЧВК
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Правительство РФ отклонило законопроект о деятельности частных военных компаний (ЧВК), передает "Интерфакс". В соответствующем заключении кабинета министров отмечается, что правительство данную инициативу не поддерживает.
http://super-orujie.ru/
В отзыве говорится, что законопроект противоречит части 5 статьи 13 Конституции РФ. Статья запрещает создание и деятельность общественных объединений, цели и действия которых направлены на создание вооруженных формирований. Кроме того, согласно статье 71 Конституции вопросы обороны и безопасности, войны и мира, внешней политики и международных отношений России находится в ведении РФ.
Также не поддержали данный проект закона в Минобороны России, в Минфине, в МИД РФ, а также в ряде других силовых ведомств, в частности в Росгвардии, в ФСБ, СВР, ФСО. В Генеральной прокураторе и Минюсте России также высказались против.
Напоминаем, что данный проект закона о ЧВК в январе 2018 года в Госдуму внесла "Справедливая Россия". В нем предлагается поручить лицензирование ЧВК Минобороны. Частным компаниям предлагается разрешить участие в миротворческих операциях, обучение личного состава, военный консалтинг, обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения, поставки военного снаряжения, разминирование, военное строительство, услуги военных переводчиков, пресечение террористической деятельности за рубежом, защита суверенитета иностранного государства и восстановление конституционного порядка на его территории.
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27.03.2018
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ID: 1949
1842
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№1
28.03.2018 04:49
Кто то не хочет, чтобы их свободу ограничили формально...
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VK
864
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№2
28.03.2018 06:45
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Кто то не хочет, чтобы их свободу ограничили формально..
можете обосновать свой тезис?
ЗЫ лично я думаю, что просто есть ещё адекватные люди там наверху. Даже предполагаю, что это Путин не пропускает инициативу. В ключе того, как он сожалеет о развале СССР, видимо он что-то понимает про настощее лицо той системы, в которой мы живём сегодня.
Если бы при алкаше ельцине такая идея появилась, то скорее всего бы всё легализовали. Причем в самых либерастических тонах. С полной свободой и на пропаганду, и на размещение лагерей, и на "сладкое" ещё разрешили бы призывать не только граждан РФ, но и гастарбайтеров (за гражданство как в США).
Все смотрят на положительный опыт США. Никто почему-то не смотрит на опыт Украины, где в принципе ЧВК существуют с момента переворота. И то как они себя ведут это как раз то, что будет у нас: разборки между собой, разборки с армейскими подразделениями, разборки за собственность, запугивание населения, грабёж и мародерство и т.д.
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Воин3D
1583
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№3
28.03.2018 07:20
Безмерно удивлен и обрадован. Видать, у кого-то наверху проснулось чувство самосохранения. Вопрос то был системный. И реши его правительство по другому, мы были бы на шаг ближе к развалу и внутреннему экзистенциальному краху.
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johneagle
104
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№4
28.03.2018 07:21
Бандформирования... Законы... Лишнее зачеркнуть
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Hazzard
7469
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№5
28.03.2018 07:44
Цитата, q
Частным компаниям предлагается разрешить участие в миротворческих операциях, обучение личного состава, военный консалтинг, обслуживание и ремонт боевой техники и вооружения, поставки военного снаряжения, разминирование, военное строительство, услуги военных переводчиков, пресечение террористической деятельности за рубежом, защита суверенитета иностранного государства и восстановление конституционного порядка на его территории.
Наркоманы эти депутаты штоле? Кто такую чушь подпишет.
Цитата, VK сообщ. №2
Все смотрят на положительный опыт США. Никто почему-то не смотрит на опыт Украины, где в принципе ЧВК существуют с момента переворота.
ЧВК в Украине запрещены. А в США нет законодательства регулирующего ЧВК.
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VK
864
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№6
28.03.2018 08:11
Цитата, Hazzard сообщ. №5
ЧВК в Украине запрещены. А в США нет законодательства регулирующего ЧВК.
Я не знаю законодательства Украины, но вижу, что ЧВК там есть, хотя называются всякими нацбатами. Только название-то на суть не влияет. Это вооруженные формирования, которые по-началу вообще не подчинялись центральной власти, да и сейчас "на низком старте".
По законодательству США вы знаток или прочитали где-то? Для того, чтобы что-то разрешить, достаточно этого не запрещать. Если в США нет статьи УК за наемничество, значит там можно и размещать рекламу, и вести пропаганду. А с учётом того, что в некоторых штатах можно владеть даже автоматическим оружием, фактически ЧВК легализованы.
И, на сколько я знаю, хотя не вникал в деталях, США выдают гражданство за службу в армии. Прямо римляне, пля.
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Hazzard
7469
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№7
28.03.2018 08:29
Я не знаю законодательства Украины, но вижу, что ЧВК там есть, хотя называются всякими нацбатами. Это вооруженные формирования, которые по-началу вообще не подчинялись центральной власти, да и сейчас "на низком старте".
Я ничего не знаю, но я художник и я так вижу(с). Я вам не первый раз уже пишу, подтяните матчасть - хотя бы прочитайте определение, что такое ЧВК и чем оно отличается от НВО, прежде чем вываливать химер из своего сознания.
Для того, чтобы что-то разрешить, достаточно этого не запрещать.
Дану) Дак если вы не помните, я как раз давно говорю, что "самотек" в таких вопросах недопустим. В результате, что США на ровном месте себе проблем наворотили, что у нас всякие казусы типа ЧВК Вагнера вылазят.
И, на сколько я знаю, хотя не вникал в деталях, США выдают гражданство за службу в армии. Прямо римляне, пля.
Опять занудная матчасть:
Поступить на службу в Вооруженные силы США может гражданин США или постоянный резидент (обладатель грин-карты). И вот этот обладатель грин карты имеет право на ускоренное получение гражданства.
То ли дело у нас:
ч. 4 ст. 13 Закона о гражданстве. Граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках или воинских формированиях, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации без соблюдения ранее указанных условий относительно срока проживания и без представления вида на жительство.
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ID: 1949
1842
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№8
28.03.2018 08:57
Интересно получается. Вагнеровцы, о которых пишут даже в официальной прессе, существуют, но закона, который регламентировал бы их деятельность нет. Но это вершина айсберга. Организованные вооружённые группы людей, профессионально действующие за рамками закона есть. О них снимают фильмы, пишут в прессе, но всем выгодно, чтобы они оставались на нелегальном положении, чтобы формально их не было, чтобы их деятельность не считалась деятельностью от лица государства, как война Мюнхгаузена против Англии.
В частности, они иногда действуют против аналогичных зарубежных групп.
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VK
864
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№9
28.03.2018 10:19
хотя бы прочитайте определение, что такое ЧВК и чем оно отличается от НВО, прежде чем вываливать химер из своего сознания.
А я вам (и не только) очередной раз напоминаю К.Пруткова- "зрите в корень". Неужели каждому надо разжевать, что суть явления важнее формы и названия.
Для меня лично ЧВК, НВО, нацбаты - это "одного поля ягода". т.к. определяющая суть у этих явлений одна - все они вооруженные группы людей, действующие в частных интересах. Мне наплевать - узаконено это или нет.
В результате, что США на ровном месте себе проблем наворотили, что у нас всякие казусы типа ЧВК Вагнера вылазят.
Вот про это и речь. Потому как корень проблемы один и тот же. Такие же проблемы воротят и нацбаты в Украине. Какие конкретно? Это не подконтрольное обществу применение насилия.
Опять занудная матчасть:
Так вы эту занудную матчасть себе прочтите. Она как-то противоречит моему утверждению?
Гринкарту можно получить по ходатайству работодателя. Вы думаете, что если ЧВК, контролируемая олигархатом ходатайствует, то ей откажут?
Вы занудничаете, Хаззард. Давайте, найдите где я неправильно поставил запятую и на этом основании заявите, что написанное мною неверно.
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Hazzard
7469
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№10
28.03.2018 10:43
Для меня лично ЧВК, НВО, нацбаты - это "одного поля ягода". т.к. определяющая суть у этих явлений одна - все они вооруженные группы людей, действующие в частных интересах. Мне наплевать - узаконено это или нет.
Дак вы продолжайте, чтож вы остановились. ЧОПы, СБ предприятий, тоже вооруженные группы людей действующие в частных интересах. Для вас лично СБ предприятия это то же самое, что НВО Имарат Кавказ? А почему?
Вот про это и речь. Потому как корень проблемы один и тот же. Такие же проблемы воротят и нацбаты в Украине. Какие конкретно? Это не подконтрольное обществу применение насилия.
Подконтрольное обществу = регулируемое законом. Других способов общественного контроля нет.
Гринкарту можно получить по ходатайству работодателя. Вы думаете, что если ЧВК, контролируемая олигархатом ходатайствует, то ей откажут?
И? Причем тут ускоренное гражданство, через службу в ВС США? Служба в ВС США исключает службу в ЧВК и наоборот.
Так вы эту занудную матчасть себе прочтите. Она как-то противоречит моему утверждению?..... Вы занудничаете, Хаззард. Давайте, найдите где я неправильно поставил запятую и на этом основании заявите, что написанное мною неверно.
Вы противоречите сами себе. Утверждаете, что не нужно принимать никаких законов, при этом требуя, чтобы вооруженные группы людей оставались под контролем общества. Взаимоисключающие параграфы. При этом категорически отказываетесь разбираться в вопросе предпочитая валить всех, от украинских нацбатов МВД до американских ЧВК в одну кучу, поливая все это сверху густым соусом ереси типа "призыва"(видимо в рамках срочной службы в ЧВК?) гастрабайтеров и каких-то таинственных пропаганды с лагерями.
З.Ы. Занудство в обсуждении законов вплоть до запятой, одно из немногих мест, где оно абсолютно оправдано. Ибо от малейшей неточности и формулировки потом появляются нешуточные проблемы. Классическое: "Казнить нельзя помиловать".
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