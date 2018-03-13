Коктейль Молотова американского розлива



Встреча Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторак и министра национальной обороны Канады Харджита Сингха Саджана.

Источник: censor.net.ua Встреча Министра обороны Украины генерала армии Украины Степана Полторак и министра национальной обороны Канады Харджита Сингха Саджана.Источник: censor.net.ua

Украинские солдаты помогают Пентагону в освоении бюджета

Европейские СМИ неожиданно для себя обнаружили на Западе Украины "секретный объект", где военные из США и других стран НАТО обучают местных коллег. Швейцарское издание Le Temps сообщило, что Яворовский полигон во Львовской области превращен в учебный центр, где американцы, канадцы, британцы и литовцы учат боевиков ВСУ и нацгвардии "лучше воевать".

За три года бывшая советская база превратилась в пункт постоянного размещения примерно 200 американских и 250 канадских солдат, для которых построили казармы, столовые и спортзалы. С 2015-го на полигоне прошли обучение около шести тысяч украинских военнослужащих. Как утверждает Le Temps, цель подготовки – общее повышение квалификации личного состава, что позволит быстрее адаптироваться под стандарты НАТО.

Импортный КМБ

Для разведорганов Народных Республик происходящее в Яворовке секрета не представляет. Сами киевские силовики не только не скрывают помощь заграницы, а наоборот – много и охотно о ней говорят, местные СМИ эти рассказы тиражируют. Кроме того, об учебных программах и характере занятий на Яворовском полигоне хорошо известно по результатам допросов пленных украинских боевиков и перебежчиков.

“Подготовленные американцами украинские пулеметчики даже не знают, что такое значение газового регулятора, в итоге оружие быстро выходит из строя”

Логично было бы предположить, что украинцев обучают работать с высокотехнологичным американским вооружением. Но пока что ничего сверхсовременного Украине не поставляют.

Насчет стандартов НАТО тоже все не так просто. Переход армии на стандарты альянса начинается с обучения командного состава. Он осуществляет взаимодействие с коллегами из других армий блока и начинает муштру подчиненных в соответствии с новыми требованиями.

"Обучать стандартам НАТО" солдата, призванного на полтора года, в армии страны, которой вступление в альянс в обозримом будущем не светит, как об этом вполне определенно заявляют представители блока, выглядит несколько странно. Но через Яворовку проходят именно солдаты и младшие командиры. А учат их иностранные инструкторы вовсе не каким-то заморским премудростям.

Так, Владислав Тесленко, попросивший политического убежища в России, рассказал, что американцы вели у них курс молодого бойца. Отметим, что КМБ включает знакомство с азами стрелковой и тактической, строевой и тактико-строевой подготовки. "Первые две недели был КМБ – курс молодого бойца. Учились стрелять, бегать и все тому подобное. Инструкторы там были из Америки, натовские. Учились бросать гранату, коктейли Молотова делать", – сказал Тесленко.

С более опытными украинскими военнослужащими инструкторы проводят тактические занятия, боевое слаживание подразделений перед отправкой в Донбасс для участия в карательных операциях.

Впрочем, вклад американцев в военное строительство киевских вооруженных формирований не ограничивается полигоном на Львовщине. Замглавы оперативного командования ВС ДНР Эдуард Басурин сообщил, что в Донбасс прибыла группа американских офицеров в сопровождении представителей украинского Генштаба. Делегация инспектировала развернутые вдоль линии соприкосновения части ВСУ на предмет готовности к наступлению.

Самбо по самоучителю

Парадоксальность деятельности иностранных инструкторов на западе Украины заключается в том, что они обучают тому, о чем сами имеют главным образом теоретическое представление. Занятия напоминают старую шутку про "самбо по самоучителю". При обучении новобранцев владению советским оружием (другого у ВСУ нет) выявляется явно поверхностное знакомство инструкторов с матчастью. Если коктейль Молотова они готовят без вопросов и с АК худо-бедно управляются, то уже с пулеметами возникают проблемы. По свидетельству украинских офицеров, подготовленные американцами бойцы не знают, что такое значение газового регулятора и зачем менять на нем позицию, в итоге оружие быстро выходит из строя. А ведь есть еще АГС-17, ЗУ-23-2 и СПГ-9, которые активно используются ВСУ.

Может быть, иностранцы наставляют украинских военных по передовым тактическим схемам, применяемым в армиях НАТО и способным помочь справиться с восставшим Донбассом? Но чему научат литовские офицеры? Или канадские, чей военный опыт исчерпывается полицейскими и миротворческими миссиями. Даже воюющие американская и британская армии не имеют и четверти боевой практики, которую получили киевские силовики за последние три с лишним года в Донбассе.

Англосаксы последний раз воевали примерно с равным противником разве что в Корее. Непосредственное участие американских военных из сухопутных войск и корпуса морской пехоты в боевых действиях в Ираке и в Афганистане сегодня минимально. Даже охрану периметра баз и проводку колонн все чаще осуществляют подрядчики из ЧВК. "За забором" работают, как правило, только спецназовцы и оперативники ЦРУ.

О том, что обычные армейцы разучились воевать и не в состоянии решать самые простые боевые задачи, с тревогой заявляют высокопоставленные сотрудники Пентагона. Генерал-лейтенант Уильям Бейдлер, командующий КМП Центрального командования ВС США, недавно констатировал, что обычные, линейные войска все чаще оказываются не в состоянии выполнять функциональные обязанности, предпочитая "делегировать" их спецназу. "Котиков", рейнджеров, зеленых беретов бросают на задачи, которые пехотинцы или танкисты решили бы гораздо эффективнее. Однако боязнь контактного боя в линейных частях столь велика, что они при любой возможности предпочитают спихивать проблемы "за периметром" на спецподразделения или на ЧВК.

Как мы знаем, в ВСУ подобных проблем не наблюдается. Примечательно, что командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в душевной простоте признал, что у украинских коллег можно многому поучиться.

Когда дорого – хорошо

Ранее посетивший Яворовский полигон начштаба сухопутных войск США Рэй Одиерно, обращаясь к американским инструкторам, призвал их перенимать у украинцев опыт борьбы "с русскими и сепаратистами". Встречаясь с личным составом 173-й военно-воздушной бригады, генерал подчеркнул, что такие навыки тем ценнее, что сами американцы "давно не сталкивались с чем-то подобным".

Возникает логичный вопрос: а зачем вообще нужна эта миссия, не слишком ли дорого ценится украинский опыт "борьбы с русскими"? Ведь в конце концов группа офицеров могла бы собрать все интересующие их сведения, на этой основе подготовить доклады и методички, по которым и изучать опыт Донбасса. Но американцам важно официально обозначить военное присутствие на Украине на постоянной основе, пусть даже в качестве организаторов учебной программы.

По итогам первых полутора лет ее действия тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт заявил: "С 2014 года мы предоставили оборудование и провели подготовку военных на сумму более 266 миллионов долларов". Дороговизна программы, тем более такой, в глазах чиновников Пентагона скорее преимущество, поскольку открывает большие возможности для, мягко скажем, нецелевого расходования средств. Этим грешат все без исключения зарубежные обучающие миссии военного ведомства США. Достаточно вспомнить программу подготовки сирийских "оппозиционеров" стоимостью 50 миллионов долларов, по которой подготовили ровно 50 боевиков.

Неизвестно, перепадает ли что-то "туземной администрации", но политический интерес Киева понятен: с помощью программы населению показывают, что "заграница с нами", "страна движется в НАТО". Благостную картину, конечно, портят участившиеся в последнее время комментарии участников АТО, прошедших переподготовку у иностранных специалистов, которые резко критикуются за непрофессионализм и некомпетентность. Но от таких оценок можно отмахнуться или списать все на происки "агентов Кремля".

Борис Джерелиевский

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 10 (723) за 13 марта 2018 года